Representantes da segurança pública discutiram a implantação do monitoramento - Foto: Divulgação/Ascom

Representantes da segurança pública discutiram a implantação do monitoramentoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 15:48





A proposta ainda está em discussão e busca ampliar os recursos disponíveis para o trabalho das forças de segurança que atuam no município. A expectativa é que o monitoramento eletrônico ajude a acompanhar a movimentação em pontos estratégicos, contribuindo para a identificação de situações suspeitas e oferecendo informações que possam auxiliar as autoridades policiais.



Durante a conversa, Menegasi destacou a importância da ferramenta para a proteção dos moradores. Segundo o secretário, a implantação das câmeras poderá fortalecer o trabalho preventivo e oferecer suporte às investigações conduzidas pela Polícia Civil.



“Esse sistema é uma importante ferramenta para a segurança dos munícipes, vai contribuir para a prevenção de ocorrências e o apoio às investigações policiais”, afirmou.



A reunião também tratou da integração entre os órgãos públicos. A aproximação entre a Secretaria e a Polícia Civil é apontada como parte da estratégia para alinhar procedimentos e ampliar a cooperação entre as equipes responsáveis pela segurança na cidade. A instalação de um sistema de câmeras de monitoramento em diferentes áreas de Rio das Ostras entrou na pauta de segurança pública durante uma reunião realizada na sede da Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública. O encontro reuniu o secretário Carlos Menegasi e o delegado da 128ª Delegacia de Polícia (128ª DP), Luis Armond, com o objetivo de aproximar as equipes municipais e estaduais e discutir o uso da tecnologia na prevenção de ocorrências e no apoio às investigações.A proposta ainda está em discussão e busca ampliar os recursos disponíveis para o trabalho das forças de segurança que atuam no município. A expectativa é que o monitoramento eletrônico ajude a acompanhar a movimentação em pontos estratégicos, contribuindo para a identificação de situações suspeitas e oferecendo informações que possam auxiliar as autoridades policiais.Durante a conversa, Menegasi destacou a importância da ferramenta para a proteção dos moradores. Segundo o secretário, a implantação das câmeras poderá fortalecer o trabalho preventivo e oferecer suporte às investigações conduzidas pela Polícia Civil.“Esse sistema é uma importante ferramenta para a segurança dos munícipes, vai contribuir para a prevenção de ocorrências e o apoio às investigações policiais”, afirmou.A reunião também tratou da integração entre os órgãos públicos. A aproximação entre a Secretaria e a Polícia Civil é apontada como parte da estratégia para alinhar procedimentos e ampliar a cooperação entre as equipes responsáveis pela segurança na cidade.

Tecnologia já integra planejamento da segurança

A discussão sobre o videomonitoramento não surgiu de forma isolada. Em junho deste ano, a administração municipal apresentou um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública. Na ocasião, o planejamento divulgado pelo secretário Carlos Menegasi já incluía a implantação de um Sistema Integrado de Videomonitoramento, com câmeras inteligentes e recursos de leitura de placas de veículos e reconhecimento facial.

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O anúncio anterior também mencionava a aquisição de veículos, a entrega de equipamentos de menor potencial ofensivo e a capacitação dos agentes da Guarda Civil Municipal. Essas ações fazem parte do conjunto de iniciativas apresentadas pelo governo municipal para ampliar a estrutura de trabalho da corporação.



Na reunião desta quinta-feira, o prefeito Carlos Augusto voltou a destacar os investimentos destinados à Guarda. Segundo ele, a administração entregou recentemente equipamentos de segurança, entre eles armas não letais, e mantém ações de capacitação dos servidores para atuação em situações de risco.



“Acabamos de entregar equipamentos de segurança, incluindo armas não letais e estamos capacitando nossos servidores para dar condições a eles de atuarem, em casos e situações de risco, priorizando a segurança da população”, declarou.



O prefeito também ressaltou a importância da parceria com as forças de segurança que atuam no município. Para Carlos Augusto, a cooperação entre os órgãos é parte do trabalho voltado à proteção dos moradores e à melhoria das condições de atuação dos profissionais.



Implantação ainda depende de definições

Apesar de o tema ter avançado para a discussão conjunta entre a Secretaria e a Polícia Civil, a reunião não representa, por si só, o início da instalação dos equipamentos. O material divulgado sobre o encontro não apresenta cronograma, quantidade de câmeras, locais que receberão os dispositivos ou prazo para o funcionamento do sistema.



Essas definições serão importantes para estabelecer como a tecnologia poderá ser incorporada à rotina das equipes e de que maneira as imagens poderão auxiliar o trabalho policial. A cobertura de diferentes regiões, a escolha dos pontos de instalação e a integração entre os órgãos estão entre os aspectos que precisam ser considerados no planejamento.



O uso de ferramentas de monitoramento também exige atenção às regras de acesso, armazenamento e utilização das imagens, especialmente quando houver recursos capazes de identificar pessoas ou veículos. A finalidade deve permanecer vinculada à segurança pública e ao cumprimento da legislação sobre proteção de dados.



Por enquanto, a iniciativa segue na fase de articulação entre os setores envolvidos. A expectativa apresentada pelos representantes municipais é ampliar a estrutura tecnológica e fortalecer a atuação conjunta com a Polícia Civil, somando o monitoramento eletrônico aos equipamentos e à preparação dos agentes da Guarda Civil Municipal.



A proposta integra os esforços de cooperação entre instituições municipais e estaduais para ampliar a proteção da população de Rio das Ostras. O avanço da discussão, no entanto, ainda dependerá da definição dos próximos passos para que o sistema saia do planejamento e possa ser implantado.





