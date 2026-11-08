Representantes da segurança pública discutiram a implantação do monitoramentoFoto: Divulgação/Ascom
A proposta ainda está em discussão e busca ampliar os recursos disponíveis para o trabalho das forças de segurança que atuam no município. A expectativa é que o monitoramento eletrônico ajude a acompanhar a movimentação em pontos estratégicos, contribuindo para a identificação de situações suspeitas e oferecendo informações que possam auxiliar as autoridades policiais.
Durante a conversa, Menegasi destacou a importância da ferramenta para a proteção dos moradores. Segundo o secretário, a implantação das câmeras poderá fortalecer o trabalho preventivo e oferecer suporte às investigações conduzidas pela Polícia Civil.
“Esse sistema é uma importante ferramenta para a segurança dos munícipes, vai contribuir para a prevenção de ocorrências e o apoio às investigações policiais”, afirmou.
A reunião também tratou da integração entre os órgãos públicos. A aproximação entre a Secretaria e a Polícia Civil é apontada como parte da estratégia para alinhar procedimentos e ampliar a cooperação entre as equipes responsáveis pela segurança na cidade.
A discussão sobre o videomonitoramento não surgiu de forma isolada. Em junho deste ano, a administração municipal apresentou um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública. Na ocasião, o planejamento divulgado pelo secretário Carlos Menegasi já incluía a implantação de um Sistema Integrado de Videomonitoramento, com câmeras inteligentes e recursos de leitura de placas de veículos e reconhecimento facial.
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O anúncio anterior também mencionava a aquisição de veículos, a entrega de equipamentos de menor potencial ofensivo e a capacitação dos agentes da Guarda Civil Municipal. Essas ações fazem parte do conjunto de iniciativas apresentadas pelo governo municipal para ampliar a estrutura de trabalho da corporação.
Na reunião desta quinta-feira, o prefeito Carlos Augusto voltou a destacar os investimentos destinados à Guarda. Segundo ele, a administração entregou recentemente equipamentos de segurança, entre eles armas não letais, e mantém ações de capacitação dos servidores para atuação em situações de risco.
“Acabamos de entregar equipamentos de segurança, incluindo armas não letais e estamos capacitando nossos servidores para dar condições a eles de atuarem, em casos e situações de risco, priorizando a segurança da população”, declarou.
O prefeito também ressaltou a importância da parceria com as forças de segurança que atuam no município. Para Carlos Augusto, a cooperação entre os órgãos é parte do trabalho voltado à proteção dos moradores e à melhoria das condições de atuação dos profissionais.
Implantação ainda depende de definições
Apesar de o tema ter avançado para a discussão conjunta entre a Secretaria e a Polícia Civil, a reunião não representa, por si só, o início da instalação dos equipamentos. O material divulgado sobre o encontro não apresenta cronograma, quantidade de câmeras, locais que receberão os dispositivos ou prazo para o funcionamento do sistema.
Essas definições serão importantes para estabelecer como a tecnologia poderá ser incorporada à rotina das equipes e de que maneira as imagens poderão auxiliar o trabalho policial. A cobertura de diferentes regiões, a escolha dos pontos de instalação e a integração entre os órgãos estão entre os aspectos que precisam ser considerados no planejamento.
O uso de ferramentas de monitoramento também exige atenção às regras de acesso, armazenamento e utilização das imagens, especialmente quando houver recursos capazes de identificar pessoas ou veículos. A finalidade deve permanecer vinculada à segurança pública e ao cumprimento da legislação sobre proteção de dados.
Por enquanto, a iniciativa segue na fase de articulação entre os setores envolvidos. A expectativa apresentada pelos representantes municipais é ampliar a estrutura tecnológica e fortalecer a atuação conjunta com a Polícia Civil, somando o monitoramento eletrônico aos equipamentos e à preparação dos agentes da Guarda Civil Municipal.
A proposta integra os esforços de cooperação entre instituições municipais e estaduais para ampliar a proteção da população de Rio das Ostras. O avanço da discussão, no entanto, ainda dependerá da definição dos próximos passos para que o sistema saia do planejamento e possa ser implantado.
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