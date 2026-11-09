SAAE reforça prevenção contra alagamentos em Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Ascom

SAAE reforça prevenção contra alagamentos em Rio das Ostras Foto: Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 14:45 | Atualizado 09/11/2026 14:47

Em Nova Cidade, a limpeza do canal da Coruja esteve entre os serviços executados. O curso d’água funciona como afluente do Rio das Ostras e integra o sistema natural de escoamento da região. A manutenção desses espaços é relevante para a drenagem urbana, especialmente em períodos de chuva intensa, quando o volume de água que chega aos canais pode aumentar.Outra frente de trabalho alcançou o canal do Mar do Norte, localizado próximo ao limite territorial com Macaé. A intervenção amplia a atenção sobre estruturas que recebem águas pluviais e ajudam a conduzi-las pela região. Embora a limpeza de canais não elimine, por si só, o risco de alagamentos, a conservação desses caminhos contribui para evitar obstáculos ao fluxo da água.Na Rua José Davi, em Cidade Beira-Mar, as equipes fizeram a limpeza de caixas-ralo. Esses dispositivos recebem a água que corre pelas ruas e a direcionam para a rede de drenagem. Quando ficam obstruídos por resíduos ou materiais acumulados, podem comprometer a captação e favorecer o acúmulo de água nas vias.A manutenção também chegou à Avenida Novo Rio das Ostras, em Parque Zabulão. No local, o SAAE substituiu manilhas da rede de esgoto. A troca de tubulações integra os serviços de conservação da infraestrutura subterrânea e busca corrigir problemas que possam afetar o funcionamento do sistema.A Rua Três Marias, também em Nova Cidade, recebeu uma intervenção mais ampla. Além da substituição de manilhas da rede de esgoto, o trecho passou por recuperação asfáltica. A recomposição do pavimento é uma etapa necessária após serviços que exigem abertura da via, permitindo restabelecer as condições de circulação no local.O presidente do SAAE, Maycon Prata, explicou que as ações têm como objetivo melhorar o escoamento das águas diante da aproximação do verão, período marcado pelo aumento das chuvas. A preocupação envolve tanto a conservação dos canais quanto o funcionamento das estruturas que captam a água nas ruas.O prefeito Carlos Augusto Balthazar também destacou a continuidade dos trabalhos em diferentes pontos do município. Segundo ele, as equipes atuam para amenizar possíveis problemas relacionados às precipitações. A declaração reforça o caráter preventivo das intervenções, embora a ocorrência de alagamentos também dependa de fatores como intensidade da chuva, condições do solo e capacidade do sistema de drenagem.A discussão sobre prevenção ganhou espaço na região. Recentemente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reuniu representantes de Rio das Ostras, órgãos técnicos e a concessionária Rio+ Saneamento para tratar das medidas contra alagamentos e inundações. Entre os assuntos debatidos estiveram a situação de canais, a manutenção de galerias pluviais e o planejamento de obras de macrodrenagem. O tema também faz parte da rotina de serviços públicos de Macaé, que prevê ações de limpeza de bueiros e canais, sobretudo nos períodos mais chuvosos.Além das intervenções realizadas pelas equipes, o SAAE ressalta que a participação dos moradores é importante para a conservação do saneamento. A população pode comunicar irregularidades, inclusive ligações clandestinas de esgoto, pelo telefone (22) 2771-6422. A orientação é que situações que possam comprometer as redes sejam informadas ao órgão para avaliação e providências.A manutenção preventiva, a comunicação de problemas e o descarte correto de resíduos são medidas que ajudam a preservar o funcionamento da infraestrutura urbana. Com a chegada da temporada de chuvas, a atenção a canais, caixas-ralo e tubulações se torna ainda mais importante para reduzir os impactos sobre moradores e vias públicas.