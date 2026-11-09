SAAE reforça prevenção contra alagamentos em Rio das Ostras Foto: Divulgação/Ascom
Os trabalhos chegaram a Nova Cidade, Mar do Norte, Cidade Beira-Mar e Parque Zabulão. A programação também incluiu a recuperação de trechos da infraestrutura subterrânea, uma etapa importante para o funcionamento das redes de saneamento. A proximidade entre Rio das Ostras e Macaé aparece nessa frente de atuação: um dos canais atendidos fica justamente nas imediações da divisa entre os dois municípios.
Canais e estruturas de drenagem recebem atenção
Em Nova Cidade, a limpeza do canal da Coruja esteve entre os serviços executados. O curso d’água funciona como afluente do Rio das Ostras e integra o sistema natural de escoamento da região. A manutenção desses espaços é relevante para a drenagem urbana, especialmente em períodos de chuva intensa, quando o volume de água que chega aos canais pode aumentar.
Outra frente de trabalho alcançou o canal do Mar do Norte, localizado próximo ao limite territorial com Macaé. A intervenção amplia a atenção sobre estruturas que recebem águas pluviais e ajudam a conduzi-las pela região. Embora a limpeza de canais não elimine, por si só, o risco de alagamentos, a conservação desses caminhos contribui para evitar obstáculos ao fluxo da água.
Na Rua José Davi, em Cidade Beira-Mar, as equipes fizeram a limpeza de caixas-ralo. Esses dispositivos recebem a água que corre pelas ruas e a direcionam para a rede de drenagem. Quando ficam obstruídos por resíduos ou materiais acumulados, podem comprometer a captação e favorecer o acúmulo de água nas vias.
A manutenção também chegou à Avenida Novo Rio das Ostras, em Parque Zabulão. No local, o SAAE substituiu manilhas da rede de esgoto. A troca de tubulações integra os serviços de conservação da infraestrutura subterrânea e busca corrigir problemas que possam afetar o funcionamento do sistema.
Reparos incluem tubulações e recuperação de rua
A Rua Três Marias, também em Nova Cidade, recebeu uma intervenção mais ampla. Além da substituição de manilhas da rede de esgoto, o trecho passou por recuperação asfáltica. A recomposição do pavimento é uma etapa necessária após serviços que exigem abertura da via, permitindo restabelecer as condições de circulação no local.
O presidente do SAAE, Maycon Prata, explicou que as ações têm como objetivo melhorar o escoamento das águas diante da aproximação do verão, período marcado pelo aumento das chuvas. A preocupação envolve tanto a conservação dos canais quanto o funcionamento das estruturas que captam a água nas ruas.
O prefeito Carlos Augusto Balthazar também destacou a continuidade dos trabalhos em diferentes pontos do município. Segundo ele, as equipes atuam para amenizar possíveis problemas relacionados às precipitações. A declaração reforça o caráter preventivo das intervenções, embora a ocorrência de alagamentos também dependa de fatores como intensidade da chuva, condições do solo e capacidade do sistema de drenagem.
A discussão sobre prevenção ganhou espaço na região. Recentemente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro reuniu representantes de Rio das Ostras, órgãos técnicos e a concessionária Rio+ Saneamento para tratar das medidas contra alagamentos e inundações. Entre os assuntos debatidos estiveram a situação de canais, a manutenção de galerias pluviais e o planejamento de obras de macrodrenagem. O tema também faz parte da rotina de serviços públicos de Macaé, que prevê ações de limpeza de bueiros e canais, sobretudo nos períodos mais chuvosos.
Além das intervenções realizadas pelas equipes, o SAAE ressalta que a participação dos moradores é importante para a conservação do saneamento. A população pode comunicar irregularidades, inclusive ligações clandestinas de esgoto, pelo telefone (22) 2771-6422. A orientação é que situações que possam comprometer as redes sejam informadas ao órgão para avaliação e providências.
A manutenção preventiva, a comunicação de problemas e o descarte correto de resíduos são medidas que ajudam a preservar o funcionamento da infraestrutura urbana. Com a chegada da temporada de chuvas, a atenção a canais, caixas-ralo e tubulações se torna ainda mais importante para reduzir os impactos sobre moradores e vias públicas.
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