Campanha terá ações nas unidades de saúde e atendimento especial no Dia D - Foto: Divulgação/Ascom

Campanha terá ações nas unidades de saúde e atendimento especial no Dia DFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 09/11/2026 14:50

Uma das propostas da campanha é tirar o cuidado masculino do campo das decisões individuais. Para isso, as equipes de saúde pretendem envolver pessoas que fazem parte do cotidiano dos moradores, como parentes e amigos, nas atividades promovidas pelas unidades. A participação desse grupo pode ajudar a identificar dificuldades, incentivar a busca por orientação profissional e fortalecer a continuidade do acompanhamento.Rodas de conversa, dinâmicas e espaços de escuta estão entre as atividades previstas. Os encontros vão abordar obstáculos que afastam os homens dos serviços de saúde, a importância de manter consultas periódicas e a contribuição das redes de apoio para uma atenção mais abrangente.A mobilização também pretende valorizar o trabalho das equipes de Saúde da Família, responsáveis por aproximar a Atenção Primária à Saúde (APS) dos moradores. Essa estrutura funciona como uma das principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde e permite acompanhar as condições de cada paciente, orientar sobre prevenção e avaliar a necessidade de outros atendimentos.O foco nos homens que ainda não mantêm uma rotina de acompanhamento é um dos pontos centrais da iniciativa. Em vez de restringir a abordagem a uma doença específica, a campanha propõe discutir a saúde masculina de forma integral, considerando as necessidades de cada pessoa e a importância de procurar os serviços disponíveis.A mobilização terá uma programação especial em 26 de novembro. Para a ocasião, as Unidades de Saúde da Família e as Unidades Básicas de Saúde vão organizar suas agendas com atenção à população masculina. A proposta é facilitar o acesso aos atendimentos, sem interromper o acolhimento oferecido normalmente a todos os usuários.Durante a ação, os moradores poderão procurar as unidades para receber orientações e passar pela avaliação das equipes. Caso a situação apresentada exija acompanhamento além dos serviços disponíveis na Atenção Primária, o paciente poderá ser encaminhado para consulta na Atenção Especializada.A organização do atendimento busca aproximar os homens dos profissionais e facilitar a identificação de demandas que precisam de acompanhamento. O encaminhamento, quando necessário, também integra o percurso de cuidado dentro da rede pública de saúde.A abordagem adotada em Rio das Ostras acompanha uma orientação mais ampla do Ministério da Saúde, que trata o Novembro Azul como oportunidade para incentivar o autocuidado e a atenção integral à população masculina. A estratégia nacional recomenda que as ações considerem diferentes aspectos da saúde, sem limitar o debate à prevenção do câncer de próstata.Com atividades ao longo do mês e uma mobilização específica nas unidades, a campanha pretende reforçar uma mensagem: procurar atendimento não deve ser uma atitude tomada somente diante de sintomas ou problemas já instalados. O acompanhamento regular, a informação e o apoio de pessoas próximas podem contribuir para que o cuidado faça parte da rotina.