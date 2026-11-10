Projeto prevê incentivo à reciclagem e à preservação dos espaços públicos durante eventos - Foto: Divulgação/CMRO

Projeto prevê incentivo à reciclagem e à preservação dos espaços públicos durante eventosFoto: Divulgação/CMRO

Publicado 10/11/2026 15:29 | Atualizado 10/11/2026 15:30





A iniciativa coloca a sustentabilidade no planejamento dos eventos e busca incentivar uma mudança de comportamento entre organizadores, fornecedores e participantes. A ideia é que a preocupação ambiental não fique restrita à limpeza depois das festas, mas faça parte de todas as etapas, desde a escolha dos materiais utilizados até a separação e a destinação correta dos resíduos.



Pelo texto apresentado, o programa estabelece diretrizes para prevenir o descarte inadequado, reduzir o volume de materiais descartados e estimular o reaproveitamento daquilo que ainda pode ter utilidade. Entre as medidas previstas estão a preferência por produtos reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e a instalação de recipientes apropriados para separar os diferentes tipos de resíduos, sempre que houver condições para isso.



A proposta também prevê ações educativas para orientar o público sobre a importância da coleta seletiva. A intenção é fazer com que moradores e visitantes compreendam que pequenas atitudes, como separar embalagens e descartar corretamente copos, papéis e outros materiais, contribuem para conservar praias, praças, ruas e demais áreas de convivência.



Uma das medidas de maior alcance social está relacionada à valorização dos profissionais que trabalham com materiais recicláveis. O projeto pretende incentivar a contratação ou a participação de cooperativas e associações de catadores, aproximando esses trabalhadores da organização dos eventos e ampliando as possibilidades de inclusão produtiva.



Menos resíduos espalhados pela cidade significam espaços públicos mais bem cuidados, mas também representam materiais que podem retornar à cadeia de reaproveitamento e gerar oportunidades de trabalho e renda.



Preservar o ambiente, portanto, não depende apenas de grandes investimentos ou de ações realizadas pelo poder público. A participação dos organizadores, comerciantes, prestadores de serviços e frequentadores também é considerada fundamental para que as medidas produzam resultados.



LEIA MAIS: Rio das Ostras abre inscrições para Conselho de Meio Ambiente e convoca sociedade para decisões ambientais Festivais, shows, encontros culturais e grandes celebrações movimentam a economia, atraem visitantes e ocupam espaços públicos, mas também deixam um desafio que nem sempre recebe a mesma atenção: o destino de todo o lixo produzido. Para enfrentar esse problema, a Câmara Municipal de Rio das Ostras deve analisar uma proposta que pretende mudar a relação entre entretenimento e preservação ambiental. De autoria do presidente do Legislativo, vereador Marciel (PL), o projeto de lei que institui o programa municipal Evento Lixo Zero propõe medidas para diminuir a produção de resíduos, ampliar a reciclagem e estimular a participação de cooperativas e associações de catadores nas atividades realizadas na cidade.A iniciativa coloca a sustentabilidade no planejamento dos eventos e busca incentivar uma mudança de comportamento entre organizadores, fornecedores e participantes. A ideia é que a preocupação ambiental não fique restrita à limpeza depois das festas, mas faça parte de todas as etapas, desde a escolha dos materiais utilizados até a separação e a destinação correta dos resíduos.Pelo texto apresentado, o programa estabelece diretrizes para prevenir o descarte inadequado, reduzir o volume de materiais descartados e estimular o reaproveitamento daquilo que ainda pode ter utilidade. Entre as medidas previstas estão a preferência por produtos reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis e a instalação de recipientes apropriados para separar os diferentes tipos de resíduos, sempre que houver condições para isso.A proposta também prevê ações educativas para orientar o público sobre a importância da coleta seletiva. A intenção é fazer com que moradores e visitantes compreendam que pequenas atitudes, como separar embalagens e descartar corretamente copos, papéis e outros materiais, contribuem para conservar praias, praças, ruas e demais áreas de convivência.Uma das medidas de maior alcance social está relacionada à valorização dos profissionais que trabalham com materiais recicláveis. O projeto pretende incentivar a contratação ou a participação de cooperativas e associações de catadores, aproximando esses trabalhadores da organização dos eventos e ampliando as possibilidades de inclusão produtiva.Menos resíduos espalhados pela cidade significam espaços públicos mais bem cuidados, mas também representam materiais que podem retornar à cadeia de reaproveitamento e gerar oportunidades de trabalho e renda.Preservar o ambiente, portanto, não depende apenas de grandes investimentos ou de ações realizadas pelo poder público. A participação dos organizadores, comerciantes, prestadores de serviços e frequentadores também é considerada fundamental para que as medidas produzam resultados.

Sustentabilidade deve começar antes da abertura dos eventos

O projeto estabelece como prioridade evitar a produção desnecessária de resíduos. Na prática, isso significa que a organização de uma festa ou atividade pública deve considerar alternativas para diminuir o uso de materiais descartáveis e facilitar o reaproveitamento dos produtos utilizados.



Quando a geração de lixo não puder ser evitada, a proposta prevê estímulos à separação dos materiais e ao encaminhamento adequado de recicláveis, resíduos orgânicos e rejeitos. A disponibilização de pontos de coleta também aparece entre as possibilidades previstas, respeitadas as características e as condições de cada evento.



Outro aspecto importante é a responsabilidade pela conservação dos locais utilizados. O texto estabelece diretrizes para incentivar medidas de preservação e limpeza dos espaços públicos, com o objetivo de reduzir o descarte irregular em áreas de circulação e lazer.



A proposta também considera a educação ambiental uma ferramenta essencial. Mais do que disponibilizar lixeiras, a intenção é estimular a participação consciente do público, com orientações que ajudem a transformar a separação dos resíduos em um hábito.



O alcance dessas medidas poderá variar conforme o porte, a estrutura e as características de cada programação. O projeto apresenta diretrizes gerais e preserva a autonomia da Prefeitura para regulamentar a execução das ações e definir como o programa será colocado em prática.



Catadores podem ganhar espaço na economia dos eventos

A participação de cooperativas e associações de catadores merece atenção especial porque aproxima duas questões importantes: a preservação ambiental e a geração de oportunidades para trabalhadores que dependem da reciclagem.



Ao estimular a presença desses profissionais nos eventos, a proposta reconhece a importância de quem atua diretamente na recuperação de materiais que poderiam acabar descartados nas ruas ou destinados de maneira inadequada.



Além do benefício ambiental, a medida pode abrir novas possibilidades de participação econômica para organizações que trabalham com coleta, separação e encaminhamento de recicláveis. O incentivo também fortalece a compreensão de que a sustentabilidade precisa incluir as pessoas que fazem parte dessa cadeia produtiva.



Na justificativa apresentada ao Legislativo, Marciel afirma que a iniciativa pretende ampliar a conscientização ambiental, combater o descarte irregular em vias públicas, praias e outros espaços coletivos e incentivar práticas responsáveis entre todos os envolvidos na realização de eventos.



O vereador também relaciona a proposta aos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal nº 12.305/2010, que orienta a gestão e o gerenciamento adequado desses materiais no país.



A matéria deve passar pela primeira votação na Câmara Municipal. Caso avance no processo legislativo, ainda será necessário cumprir as demais etapas para que possa produzir efeitos legais.



A discussão representa uma oportunidade de colocar a responsabilidade ambiental no centro do planejamento das atividades que movimentam Rio das Ostras. Afinal, uma cidade preparada para receber grandes públicos também precisa pensar no dia seguinte às celebrações. Garantir ruas limpas, praias preservadas e mais oportunidades para quem vive da reciclagem é um caminho para conciliar lazer, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente.