Celebração dará visibilidade à identidade rural e aos costumes de Cantagalo - Foto: Ilustração/Ascom

Celebração dará visibilidade à identidade rural e aos costumes de CantagaloFoto: Ilustração/Ascom

Publicado 10/11/2026 15:36 | Atualizado 10/11/2026 15:42





Mais do que uma opção de lazer, a celebração representa uma oportunidade de reconhecer a importância de quem vive e trabalha no campo. A agricultura faz parte da história de Cantagalo e mantém uma ligação direta com a identidade de Rio das Ostras. Ao reunir diferentes gerações em torno dessa tradição, a festa busca preservar costumes, fortalecer os vínculos comunitários e dar visibilidade à produção rural.



O Espaço Socioambiental Pau-Brasil será o ponto de encontro dessa programação. Durante os três dias, o público poderá aproveitar atividades culturais em diferentes horários, em uma proposta que contempla moradores da localidade e pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a história e os costumes da região.



A iniciativa também abre espaço para a integração entre artistas, produtores agrícolas e comunidade. A expectativa da organização é que a celebração ajude a fortalecer a relação entre a cidade e o campo, mostrando que o desenvolvimento cultural também passa pelo reconhecimento das tradições que ajudaram a construir a identidade local.





LEIA MAIS: Milho e feijão ganham espaço e reforçam produção rural em Rio das Ostras A cultura do campo, os costumes que atravessam gerações e a força dos produtores rurais voltam ao centro das atenções em Rio das Ostras. A tradicional Festa do Feijão está de volta à programação do município e promete reunir famílias, agricultores, artistas e visitantes nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Espaço Socioambiental Pau-Brasil, em Cantagalo. Organizado pela Fundação Rio das Ostras de Cultura, em parceria com a Secretaria de Pesca e Agropecuária, o encontro terá atrações culturais e atividades distribuídas entre o dia e a noite, com a proposta de aproximar a população das raízes rurais e valorizar a identidade cultural da região.Mais do que uma opção de lazer, a celebração representa uma oportunidade de reconhecer a importância de quem vive e trabalha no campo. A agricultura faz parte da história de Cantagalo e mantém uma ligação direta com a identidade de Rio das Ostras. Ao reunir diferentes gerações em torno dessa tradição, a festa busca preservar costumes, fortalecer os vínculos comunitários e dar visibilidade à produção rural.O Espaço Socioambiental Pau-Brasil será o ponto de encontro dessa programação. Durante os três dias, o público poderá aproveitar atividades culturais em diferentes horários, em uma proposta que contempla moradores da localidade e pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre a história e os costumes da região.A iniciativa também abre espaço para a integração entre artistas, produtores agrícolas e comunidade. A expectativa da organização é que a celebração ajude a fortalecer a relação entre a cidade e o campo, mostrando que o desenvolvimento cultural também passa pelo reconhecimento das tradições que ajudaram a construir a identidade local.

Tradição rural ganha espaço na programação cultural

A preparação do evento envolve o alinhamento entre os setores responsáveis pela organização e representantes ligados à atividade agrícola. Em uma reunião com Max José de Almeida, supervisor local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o secretário de Pesca e Agropecuária, Ivan Noé, destacou a importância de reunir agricultores e moradores em uma celebração que valorize o patrimônio cultural do município.



Para o secretário, a retomada da festa representa uma oportunidade de aproximar públicos que nem sempre têm contato direto com a realidade da produção agrícola. A proposta é transformar o espaço em um ambiente de convivência, no qual a cultura rural possa ser conhecida, compartilhada e reconhecida por diferentes gerações.



“Estamos preparando uma festa bonita, junto com a Fundação de Cultura, os agricultores e a comunidade, para toda a família. A Festa do Feijão é muito importante para a valorização da cultura local e rural. Além disso, eventos como esse aproximam a população da produção agrícola e cultural do Município, fortalecendo nossas tradições e promovendo a integração da comunidade”, ressaltou Ivan Noé.



A presença dos produtores rurais nessa construção também reforça o papel da agricultura na vida econômica e cultural de Cantagalo. Além de movimentar a produção local, iniciativas desse tipo ajudam a manter vivas práticas e conhecimentos que fazem parte da memória das comunidades rurais.



A valorização dessas raízes ganha ainda mais importância quando crianças e jovens têm a oportunidade de conhecer de perto a realidade do campo. O contato com as tradições agrícolas permite compreender a origem dos alimentos, reconhecer o trabalho dos produtores e perceber a importância da atividade rural para a sociedade.



Programação completa será anunciada em breve

A organização ainda prepara os detalhes das atrações e dos horários das atividades. A relação completa da programação será divulgada posteriormente pelos canais oficiais da Prefeitura de Rio das Ostras.



Até lá, a proposta já sinaliza três dias dedicados à cultura, à convivência e ao reconhecimento da identidade rural. A diversidade de atividades culturais deverá permitir que o público aproveite o encontro em diferentes momentos, tanto durante o dia quanto à noite.



A realização também reforça a importância de espaços como o Pau-Brasil para a valorização das manifestações culturais e das iniciativas ligadas ao meio rural. Localizado em Cantagalo, o equipamento socioambiental oferece um cenário ligado à própria proposta do evento, que busca aproximar a comunidade das tradições e da produção agrícola.



A Festa do Feijão representa, assim, mais do que o retorno de uma programação conhecida. É uma oportunidade de celebrar histórias, reconhecer o esforço dos agricultores e fortalecer o sentimento de pertencimento de quem mantém viva a cultura do campo.



Com a participação de moradores, visitantes, artistas e produtores, Rio das Ostras volta a colocar em evidência uma de suas referências rurais. A expectativa é que o encontro transforme Cantagalo em um espaço de troca, alegria e valorização das tradições, aproximando diferentes públicos de uma parte importante da história do município.