Programação contará com disputas em diferentes espaços e reunirá estudantes de três faixas etárias - Foto: Divulgação/Ascom

Programação contará com disputas em diferentes espaços e reunirá estudantes de três faixas etáriasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 10/11/2026 15:41 | Atualizado 10/11/2026 15:42





A abertura está prevista para as 9h, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança. As primeiras partidas terão início à tarde, quando a competição começa a movimentar os espaços esportivos selecionados para receber as delegações. Ao longo da programação, os participantes terão a oportunidade de representar suas escolas, enfrentar adversários de outras unidades e vivenciar experiências que vão além dos resultados nas partidas.



A proposta do JERO também envolve valores importantes para a formação dos jovens. Respeito às regras, cooperação, disciplina e convivência com as diferenças fazem parte do ambiente esportivo. Nesse contexto, vencer uma disputa não é o único objetivo: o envolvimento dos estudantes e a experiência de participar também integram o propósito da iniciativa.



LEIA MAIS: EJA abre portas para quem quer voltar a estudar e transformar o futuro em Rio das Ostras O esporte vai ocupar diferentes espaços de Rio das Ostras e colocar estudantes de escolas públicas e particulares frente a novos desafios. Entre 11 e 18 de novembro, os Jogos Escolares de Rio das Ostras (JERO) vão reunir crianças e adolescentes em uma programação com modalidades coletivas e individuais , organizada pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. A iniciativa busca estimular a prática esportiva, fortalecer a convivência entre as instituições de ensino e ampliar as oportunidades de participação dos alunos.A abertura está prevista para as 9h, no Ginásio Poliesportivo do Colégio Municipal Professora América Abdalla, em Nova Esperança. As primeiras partidas terão início à tarde, quando a competição começa a movimentar os espaços esportivos selecionados para receber as delegações. Ao longo da programação, os participantes terão a oportunidade de representar suas escolas, enfrentar adversários de outras unidades e vivenciar experiências que vão além dos resultados nas partidas.A proposta do JERO também envolve valores importantes para a formação dos jovens. Respeito às regras, cooperação, disciplina e convivência com as diferenças fazem parte do ambiente esportivo. Nesse contexto, vencer uma disputa não é o único objetivo: o envolvimento dos estudantes e a experiência de participar também integram o propósito da iniciativa.

Três categorias organizam a participação dos alunos

A competição foi dividida em três grupos, conforme a etapa escolar e o ano de nascimento dos participantes. A categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental contempla estudantes nascidos em 2015 e 2016. Já os Anos Finais recebem alunos nascidos entre 2011 e 2014. Para o Ensino Médio, estão previstos competidores nascidos em 2009 e 2010.



A programação reúne oito modalidades: futsal, basquetebol, handebol, voleibol, vôlei de praia, queimada, atletismo e xadrez. A queimada terá participação exclusiva dos estudantes dos Anos Iniciais, enquanto as demais atividades seguem a organização prevista para cada categoria.



Além das disputas convencionais, o JERO mantém espaço para o Paraesporte, com a participação de estudantes com deficiência intelectual e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Nesse segmento, as atividades serão concentradas em duas modalidades: atletismo e xadrez.



A presença dessas provas amplia o alcance da competição e reforça a importância de garantir oportunidades para que diferentes estudantes vivenciem o esporte. A inclusão, nesse caso, não aparece apenas como um princípio anunciado, mas também como parte da programação, com atividades destinadas a participantes que possuem necessidades específicas.



A realização de jogos em diferentes formatos permite que os alunos experimentem habilidades variadas. Enquanto algumas modalidades exigem atuação em equipe, comunicação e estratégia coletiva, outras colocam em evidência a concentração, a resistência física e o desempenho individual.



Quadras, praia e estádio recebem as competições

A estrutura do evento será distribuída por seis espaços do município. As partidas e atividades ocorrerão nos ginásios do Colégio Municipal Professora América Abdalla, da Escola Municipal Sebastião Loubach, do CIEP Mestre Marçal e da Escola Rosângela Duarte. A Praia do Bosque também integra o circuito, especialmente para as disputas previstas em espaço aberto, enquanto o Estádio Julieta Viana será utilizado nas provas de atletismo.



O formato busca aproveitar diferentes instalações esportivas da cidade e acomodar as modalidades previstas. Com atividades em locais distintos, a competição também aproxima o ambiente escolar dos espaços públicos destinados à prática esportiva.



Os confrontos serão organizados pelo sistema de eliminatória simples, com definição dos cruzamentos por sorteio prévio. Nesse modelo, as equipes ou participantes avançam conforme os resultados obtidos em cada etapa, até a definição dos vencedores.



A programação de esportes coletivos, xadrez e atletismo está prevista para os dias 16 e 17 de novembro. As atividades integram o calendário da competição, que começa com a cerimônia de abertura e se estende por uma semana de encontros entre estudantes de diferentes instituições.



Mais do que reunir alunos em torno de medalhas e resultados, os Jogos Escolares representam uma oportunidade de convivência, aprendizado e descoberta de talentos. A experiência pode estimular novos interesses, fortalecer vínculos entre colegas e aproximar os jovens da prática esportiva. Para os participantes, cada partida também será uma chance de representar a própria escola e compartilhar momentos que fazem parte da formação dentro e fora da sala de aula.

