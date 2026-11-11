Estudantes participam de trilhas educativas na Reserva Biológica União - Foto: Divulgação/Ascom

Estudantes participam de trilhas educativas na Reserva Biológica UniãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 11/11/2026 13:34 | Atualizado 11/11/2026 13:34

A programação, realizada entre agosto e dezembro, integra as atividades especiais de encerramento do Ensino Fundamental e conta com a participação de profissionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).A iniciativa é organizada pela equipe de Educação Ambiental do Núcleo de Gestão Pedagógica (Nugepe), vinculado à Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, em parceria com o ICMBio. A expectativa é alcançar todos os estudantes matriculados no último ano dessa etapa escolar, transformando a visita à unidade de conservação em uma experiência de aprendizagem fora dos espaços tradicionais de ensino.Na Reserva Biológica União, os alunos são recebidos por profissionais do ICMBio, responsáveis por conduzir os grupos durante percursos interpretativos e atividades educativas. Ao longo da caminhada, os adolescentes conhecem características da vegetação, observam elementos da fauna e recebem orientações sobre os desafios da conservação ambiental.Um dos principais atrativos da experiência é a possibilidade de encontrar o mico-leão-dourado, primata que representa um dos símbolos da biodiversidade da região. A espécie, endêmica da Mata Atlântica brasileira, desperta curiosidade entre os visitantes e ajuda a demonstrar a importância de proteger os ambientes naturais dos quais depende para sobreviver.A atividade oferece duas alternativas de percurso. A primeira é uma trilha adaptada, com 1,7 quilômetro, enquanto a segunda contempla o trajeto completo, de três quilômetros. A escolha depende das condições climáticas, já que fatores como chuva podem interferir na realização do caminho mais longo.Independentemente da opção adotada, os estudantes têm a oportunidade de observar a natureza de perto e perceber como diferentes espécies convivem em um mesmo ambiente. A proposta também permite relacionar conteúdos trabalhados nas escolas com situações concretas, tornando mais fácil compreender temas como equilíbrio ecológico, biodiversidade e preservação dos recursos naturais.A experiência vai além de uma caminhada pela floresta. O contato com a unidade de conservação estimula a curiosidade, a observação e a reflexão sobre a responsabilidade coletiva na proteção do patrimônio ambiental. Para muitos adolescentes, a visita representa também uma oportunidade de conhecer um espaço natural que talvez ainda não fizesse parte de sua realidade cotidiana.A escolha dos estudantes do 9º ano está relacionada ao encerramento de uma importante etapa da vida escolar. Antes de avançarem para o Ensino Médio, os adolescentes participam de uma atividade que reúne conhecimento, convivência e contato com o patrimônio natural existente no próprio município.Carolina Pimentel, da Gerência de Acompanhamento Pedagógico e Avaliação da Secretaria de Educação, destaca o envolvimento dos estudantes durante as visitas e a expectativa criada em torno da observação dos animais.“É uma experiência em que os alunos têm a oportunidade de conhecer a Reserva e observar os animais. Há sempre a expectativa de avistar o mico-leão-dourado, que é a menina dos olhos do parque”, explica.A programação contempla todas as turmas de 9º ano da rede municipal, com previsão de participação superior a dois mil alunos até dezembro. Neste mês, estão programadas sete expedições, com atividades previstas até o dia 26 de novembro, quando ocorrerá a última visita do período.A parceria entre a Secretaria de Educação e o ICMBio aproxima a comunidade escolar de uma área protegida de grande importância ambiental. A Reserva Biológica União desempenha papel relevante na conservação de remanescentes da Mata Atlântica e na proteção de espécies da fauna e da flora brasileiras.Ao levar os estudantes para esse ambiente, o projeto amplia as possibilidades de aprendizagem e incentiva uma relação mais consciente com a natureza. A proposta é fazer com que o conhecimento adquirido durante as trilhas ultrapasse os limites da unidade de conservação e também esteja presente nas escolhas e atitudes dos jovens no dia a dia.Mais do que conhecer árvores, animais e caminhos em meio à floresta, os adolescentes são convidados a compreender que preservar a biodiversidade significa proteger um patrimônio que pertence às gerações atuais e futuras.