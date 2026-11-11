Vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde do município - Foto: Ilustração/Arthur Nascimento

Vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde do municípioFoto: Ilustração/Arthur Nascimento

Publicado 11/11/2026 13:46

Diante desse cenário, a Vigilância em Saúde de Rio das Ostras acompanha os indicadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e reforça a orientação para que moradores mantenham a proteção atualizada. As doses estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que contam com salas de vacinação.A preocupação envolve principalmente pessoas com maior risco de desenvolver complicações após a infecção, como crianças pequenas, idosos, gestantes e indivíduos com condições específicas de saúde. A estratégia municipal busca ampliar a cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a importância de procurar os serviços de saúde para conferir quais doses são necessárias em cada situação.O acompanhamento dos registros de SRAG faz parte do trabalho desenvolvido pela Vigilância em Saúde. A síndrome é caracterizada por manifestações respiratórias mais intensas, que podem exigir atendimento hospitalar, e possui diferentes agentes causadores, entre eles o vírus responsável pela Covid-19.O monitoramento dos indicadores permite acompanhar o comportamento das doenças respiratórias e orientar medidas de prevenção. Nesse contexto, a imunização continua entre as principais ferramentas para reduzir o risco de agravamento da infecção, internações e mortes.A subsecretária de Atenção Primária em Saúde, Rosimeri Azevedo, destaca que a participação dos moradores é fundamental para fortalecer a proteção coletiva.“Vacinar é um ato de amor e responsabilidade. Os casos estão subindo no Estado e precisamos nos blindar! Crianças, idosos, gestantes e públicos prioritários: as nossas unidades de saúde estão te esperando. Vacina boa é vacina no braço. Procure a unidade de saúde mais próxima e proteja sua família”, orienta.A recomendação é que cada pessoa confira o próprio histórico de imunização antes de procurar atendimento. A necessidade de novas aplicações varia conforme a idade, as condições de saúde e o grupo ao qual o morador pertence.O Ministério da Saúde estabelece estratégias diferentes para a vacinação contra a Covid-19. Entre os públicos contemplados pela imunização de rotina estão crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.Para o público infantil, o esquema depende do imunizante utilizado. A vacina da Pfizer, por exemplo, prevê três aplicações, enquanto a formulação da Moderna utiliza duas doses. Os intervalos também variam conforme o produto disponível e a orientação técnica. A proteção nessa fase da vida é importante para reduzir a possibilidade de complicações decorrentes da infecção.No caso dos idosos, a recomendação prevê duas doses periódicas por ano, com intervalo de seis meses entre elas. A atenção especial a essa faixa etária considera a maior possibilidade de agravamento de doenças respiratórias entre pessoas mais velhas.As gestantes também integram o calendário de vacinação de rotina. A orientação é receber uma dose a cada gravidez, independentemente do período gestacional. Além de contribuir para a proteção da mulher, a imunização favorece a transferência de anticorpos para o bebê.Outro grupo que exige atenção é o das pessoas imunocomprometidas. Para esse público, a recomendação prevê esquema inicial de três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Depois dessa etapa, são indicadas aplicações periódicas a cada seis meses.O calendário contempla ainda grupos especiais, que possuem indicação de uma dose anual, conforme as recomendações específicas. Estão incluídas pessoas com comorbidades, deficiência permanente, doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, além de trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua e moradores de instituições de longa permanência, entre outros públicos.Para quem tem entre cinco e 59 anos e nunca recebeu nenhuma dose, o Ministério da Saúde também prevê uma aplicação, respeitadas as indicações para a faixa etária e a disponibilidade do imunizante.A superintendente de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, orienta os moradores a procurar a rede municipal para esclarecer dúvidas e verificar a situação individual.“A população pode procurar os serviços de saúde da Rede Municipal para verificar sua situação vacinal e receber orientações sobre as doses indicadas, de acordo com a idade e as condições de saúde”, explica. Ela reforça a importância da proteção coletiva: “Vacinas salvam vidas!”, completa.A relação de unidades vacinadoras, os horários de atendimento e as orientações sobre a disponibilidade das doses podem ser consultados no Portal da Saúde de Rio das Ostras, na página oficial de vacinação. A recomendação é apresentar o documento de identificação e o histórico vacinal para facilitar a avaliação dos profissionais.Manter a caderneta atualizada é uma medida importante para reduzir os riscos de complicações e proteger especialmente quem apresenta maior vulnerabilidade. Em um cenário de atenção às doenças respiratórias, a prevenção continua sendo uma responsabilidade compartilhada entre os serviços públicos de saúde e a população.