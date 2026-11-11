Vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde do municípioFoto: Ilustração/Arthur Nascimento

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Douglas Smmithy
A circulação do coronavírus voltou a chamar a atenção das autoridades de saúde, e a vacinação ganha ainda mais importância diante do aumento de casos graves registrados em diferentes estados brasileiros. Rio de Janeiro está entre as unidades da Federação que apresentaram crescimento de ocorrências relacionadas à Covid-19, segundo informações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Diante desse cenário, a Vigilância em Saúde de Rio das Ostras acompanha os indicadores de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e reforça a orientação para que moradores mantenham a proteção atualizada. As doses estão disponíveis nas Unidades de Saúde da Família (USF) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que contam com salas de vacinação.

A preocupação envolve principalmente pessoas com maior risco de desenvolver complicações após a infecção, como crianças pequenas, idosos, gestantes e indivíduos com condições específicas de saúde. A estratégia municipal busca ampliar a cobertura vacinal e conscientizar a população sobre a importância de procurar os serviços de saúde para conferir quais doses são necessárias em cada situação.

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Aumento de casos graves reforça importância da prevenção
O acompanhamento dos registros de SRAG faz parte do trabalho desenvolvido pela Vigilância em Saúde. A síndrome é caracterizada por manifestações respiratórias mais intensas, que podem exigir atendimento hospitalar, e possui diferentes agentes causadores, entre eles o vírus responsável pela Covid-19.

O monitoramento dos indicadores permite acompanhar o comportamento das doenças respiratórias e orientar medidas de prevenção. Nesse contexto, a imunização continua entre as principais ferramentas para reduzir o risco de agravamento da infecção, internações e mortes.

A subsecretária de Atenção Primária em Saúde, Rosimeri Azevedo, destaca que a participação dos moradores é fundamental para fortalecer a proteção coletiva.

“Vacinar é um ato de amor e responsabilidade. Os casos estão subindo no Estado e precisamos nos blindar! Crianças, idosos, gestantes e públicos prioritários: as nossas unidades de saúde estão te esperando. Vacina boa é vacina no braço. Procure a unidade de saúde mais próxima e proteja sua família”, orienta.

A recomendação é que cada pessoa confira o próprio histórico de imunização antes de procurar atendimento. A necessidade de novas aplicações varia conforme a idade, as condições de saúde e o grupo ao qual o morador pertence.

Crianças, idosos e gestantes têm indicação específica
O Ministério da Saúde estabelece estratégias diferentes para a vacinação contra a Covid-19. Entre os públicos contemplados pela imunização de rotina estão crianças a partir dos seis meses e menores de cinco anos, gestantes e pessoas com 60 anos ou mais.

Para o público infantil, o esquema depende do imunizante utilizado. A vacina da Pfizer, por exemplo, prevê três aplicações, enquanto a formulação da Moderna utiliza duas doses. Os intervalos também variam conforme o produto disponível e a orientação técnica. A proteção nessa fase da vida é importante para reduzir a possibilidade de complicações decorrentes da infecção.

No caso dos idosos, a recomendação prevê duas doses periódicas por ano, com intervalo de seis meses entre elas. A atenção especial a essa faixa etária considera a maior possibilidade de agravamento de doenças respiratórias entre pessoas mais velhas.

As gestantes também integram o calendário de vacinação de rotina. A orientação é receber uma dose a cada gravidez, independentemente do período gestacional. Além de contribuir para a proteção da mulher, a imunização favorece a transferência de anticorpos para o bebê.

Outro grupo que exige atenção é o das pessoas imunocomprometidas. Para esse público, a recomendação prevê esquema inicial de três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Depois dessa etapa, são indicadas aplicações periódicas a cada seis meses.

O calendário contempla ainda grupos especiais, que possuem indicação de uma dose anual, conforme as recomendações específicas. Estão incluídas pessoas com comorbidades, deficiência permanente, doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, além de trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas em situação de rua e moradores de instituições de longa permanência, entre outros públicos.

Para quem tem entre cinco e 59 anos e nunca recebeu nenhuma dose, o Ministério da Saúde também prevê uma aplicação, respeitadas as indicações para a faixa etária e a disponibilidade do imunizante.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, orienta os moradores a procurar a rede municipal para esclarecer dúvidas e verificar a situação individual.

“A população pode procurar os serviços de saúde da Rede Municipal para verificar sua situação vacinal e receber orientações sobre as doses indicadas, de acordo com a idade e as condições de saúde”, explica. Ela reforça a importância da proteção coletiva: “Vacinas salvam vidas!”, completa.

A relação de unidades vacinadoras, os horários de atendimento e as orientações sobre a disponibilidade das doses podem ser consultados no Portal da Saúde de Rio das Ostras, na página oficial de vacinação. A recomendação é apresentar o documento de identificação e o histórico vacinal para facilitar a avaliação dos profissionais.

Manter a caderneta atualizada é uma medida importante para reduzir os riscos de complicações e proteger especialmente quem apresenta maior vulnerabilidade. Em um cenário de atenção às doenças respiratórias, a prevenção continua sendo uma responsabilidade compartilhada entre os serviços públicos de saúde e a população.