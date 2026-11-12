Enem provoca novo cancelamento de desfile em Rio das OstrasFoto: Divulgação/Bruna Araújo - MEC
O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, após uma comunicação recebida por meio da coordenação do Enem, com base nas diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC). Segundo o município, a recomendação foi evitar eventos de grande porte, como desfiles e shows, além de intervenções no trânsito que possam comprometer a circulação dos participantes e das equipes responsáveis pela aplicação e segurança do exame.
A coincidência das duas programações tornou inviável a realização da festa cívica na data escolhida para a transferência. Com isso, a expectativa de milhares de moradores, estudantes e familiares, que aguardavam a volta da manifestação tradicional, foi novamente frustrada.
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O segundo dia do Enem 2026 será realizado justamente em 15 de novembro, com provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, enquanto o início do exame está previsto para 13h30, com encerramento às 18h30, conforme o cronograma oficial do Inep.
A dimensão do desfile planejado também entrou na avaliação. De acordo com a administração municipal, a previsão era reunir mais de 20 mil pessoas, entre estudantes, profissionais envolvidos na organização, representantes de instituições e espectadores.
Para receber esse público, seria necessária uma operação especial, com interdições em diferentes ruas, mudanças no fluxo de veículos e mobilização de equipes municipais. Na avaliação apresentada pelo município, as intervenções poderiam dificultar o acesso dos candidatos aos pontos de aplicação, sobretudo daqueles que dependem do transporte público para chegar aos locais de prova.
A preocupação também envolve os profissionais responsáveis pela logística e pela segurança do exame. A circulação dessas equipes precisa ocorrer sem obstáculos, para garantir que todas as etapas da aplicação sejam cumpridas adequadamente.
O município informou que a decisão levou em consideração a necessidade de preservar as condições de acesso dos estudantes. A realização do Enem, uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país, exige uma estrutura de mobilidade que não seja comprometida por eventos simultâneos de grande concentração popular.
Chuva já havia provocado primeiro adiamento
A programação de 2026 já havia sofrido uma mudança. Inicialmente, o desfile estava marcado para 7 de setembro, em celebração ao Dia da Independência do Brasil. No entanto, a previsão de condições climáticas adversas e os alertas de chuva forte emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) levaram à suspensão preventiva da atividade.
Na ocasião, a administração municipal justificou a medida pela necessidade de proteger estudantes, familiares, servidores, participantes e espectadores. A preocupação era evitar que crianças e jovens fossem expostos ao frio e à chuva durante a apresentação.
A organização já havia avançado com os preparativos. Alunos e guardas municipais participaram de ensaios, enquanto bandas marciais foram reativadas e receberam novos instrumentos para integrar a programação. Escolas, professores e diferentes instituições também se mobilizaram para participar da retomada da celebração.
A expectativa era de que a edição deste ano marcasse um momento especial para a comunidade escolar e para os moradores, depois de aproximadamente 12 anos sem a realização do tradicional encontro cívico.
Ao anunciar o cancelamento definitivo, o município lamentou a interrupção dos planos e reconheceu o envolvimento de todos que trabalharam para viabilizar o evento. A manifestação também destacou a expectativa dos estudantes que se preparavam para desfilar e das famílias que aguardavam a retomada da tradição.
A administração municipal agradeceu a compreensão da população e o empenho dos profissionais, professores, alunos e demais participantes envolvidos na organização. Apesar da preparação e da expectativa criada em torno da programação, não haverá desfile cívico em Rio das Ostras neste ano.
O cancelamento encerra, assim, uma tentativa de recuperar uma celebração que integra a memória e a história da cidade. Até o momento, não foi anunciada uma nova data para a realização do evento.
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