Enem provoca novo cancelamento de desfile em Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Bruna Araújo - MEC

Enem provoca novo cancelamento de desfile em Rio das OstrasFoto: Divulgação/Bruna Araújo - MEC

Publicado 12/11/2026 11:00





O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, após uma comunicação recebida por meio da coordenação do Enem, com base nas diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC). Segundo o município, a recomendação foi evitar eventos de grande porte, como desfiles e shows, além de intervenções no trânsito que possam comprometer a circulação dos participantes e das equipes responsáveis pela aplicação e segurança do exame.



A coincidência das duas programações tornou inviável a realização da festa cívica na data escolhida para a transferência. Com isso, a expectativa de milhares de moradores, estudantes e familiares, que aguardavam a volta da manifestação tradicional, foi novamente frustrada.



LEIA MAIS: Rio das Ostras volta a levar tradição e cidadania para as ruas O tradicional desfile cívico de Rio das Ostras não será realizado em 2026. A decisão, anunciada pela administração municipal na quarta-feira (11), interrompe os preparativos para a retomada de uma celebração que não acontece desde 2014. A programação estava prevista para o próximo domingo (15), mas acabou cancelada após uma orientação relacionada à aplicação do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . A preocupação é evitar que bloqueios de ruas, alterações no trânsito e a concentração de milhares de pessoas prejudiquem o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, após uma comunicação recebida por meio da coordenação do Enem, com base nas diretrizes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC). Segundo o município, a recomendação foi evitar eventos de grande porte, como desfiles e shows, além de intervenções no trânsito que possam comprometer a circulação dos participantes e das equipes responsáveis pela aplicação e segurança do exame.A coincidência das duas programações tornou inviável a realização da festa cívica na data escolhida para a transferência. Com isso, a expectativa de milhares de moradores, estudantes e familiares, que aguardavam a volta da manifestação tradicional, foi novamente frustrada.

Enem e mobilidade pesaram na decisão

O segundo dia do Enem 2026 será realizado justamente em 15 de novembro, com provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, enquanto o início do exame está previsto para 13h30, com encerramento às 18h30, conforme o cronograma oficial do Inep.



A dimensão do desfile planejado também entrou na avaliação. De acordo com a administração municipal, a previsão era reunir mais de 20 mil pessoas, entre estudantes, profissionais envolvidos na organização, representantes de instituições e espectadores.



Para receber esse público, seria necessária uma operação especial, com interdições em diferentes ruas, mudanças no fluxo de veículos e mobilização de equipes municipais. Na avaliação apresentada pelo município, as intervenções poderiam dificultar o acesso dos candidatos aos pontos de aplicação, sobretudo daqueles que dependem do transporte público para chegar aos locais de prova.



A preocupação também envolve os profissionais responsáveis pela logística e pela segurança do exame. A circulação dessas equipes precisa ocorrer sem obstáculos, para garantir que todas as etapas da aplicação sejam cumpridas adequadamente.



O município informou que a decisão levou em consideração a necessidade de preservar as condições de acesso dos estudantes. A realização do Enem, uma das principais portas de entrada para o ensino superior no país, exige uma estrutura de mobilidade que não seja comprometida por eventos simultâneos de grande concentração popular.



Chuva já havia provocado primeiro adiamento

A programação de 2026 já havia sofrido uma mudança. Inicialmente, o desfile estava marcado para 7 de setembro, em celebração ao Dia da Independência do Brasil. No entanto, a previsão de condições climáticas adversas e os alertas de chuva forte emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) levaram à suspensão preventiva da atividade.



Na ocasião, a administração municipal justificou a medida pela necessidade de proteger estudantes, familiares, servidores, participantes e espectadores. A preocupação era evitar que crianças e jovens fossem expostos ao frio e à chuva durante a apresentação.



A organização já havia avançado com os preparativos. Alunos e guardas municipais participaram de ensaios, enquanto bandas marciais foram reativadas e receberam novos instrumentos para integrar a programação. Escolas, professores e diferentes instituições também se mobilizaram para participar da retomada da celebração.



A expectativa era de que a edição deste ano marcasse um momento especial para a comunidade escolar e para os moradores, depois de aproximadamente 12 anos sem a realização do tradicional encontro cívico.



Ao anunciar o cancelamento definitivo, o município lamentou a interrupção dos planos e reconheceu o envolvimento de todos que trabalharam para viabilizar o evento. A manifestação também destacou a expectativa dos estudantes que se preparavam para desfilar e das famílias que aguardavam a retomada da tradição.



A administração municipal agradeceu a compreensão da população e o empenho dos profissionais, professores, alunos e demais participantes envolvidos na organização. Apesar da preparação e da expectativa criada em torno da programação, não haverá desfile cívico em Rio das Ostras neste ano.



O cancelamento encerra, assim, uma tentativa de recuperar uma celebração que integra a memória e a história da cidade. Até o momento, não foi anunciada uma nova data para a realização do evento.





