Bandeiras destacam mensagem "Nossos Corpos Não Serão Campos de Batalhas!" - Foto: Ilustração/Observatório

Bandeiras destacam mensagem "Nossos Corpos Não Serão Campos de Batalhas!"Foto: Ilustração/Observatório

Publicado 12/11/2026 11:27 | Atualizado 12/11/2026 11:30

Orgulho, liberdade, alegria, resistência e conquista vão tomar conta de Rio das Ostras neste domingo (15). A cidade será palco da 16ª Parada da Diversidade LGBTI+ , que promete transformar a área de eventos de Costazul em um grande encontro de celebração, representatividade e defesa dos direitos humanos.





A programação reúne artistas e profissionais da música que vão embalar o encontro. Entre os DJs confirmados estão Kayla Freams, Rael, Geleia, Guilherme Ramalho, Lara Braune e Dieesel. Também estão previstas apresentações de Myrella Bllek, Moshe, Mary Summers, Veluma e Cida Garcia.



A proposta é reunir diferentes públicos em uma tarde marcada pela diversidade cultural e pela valorização das identidades. Para além do entretenimento, a Parada abre espaço para manifestações de cidadania, convivência e reconhecimento, com uma mensagem de acolhimento e respeito às diferenças.



LEIA MAIS: Servidores são preparados para ampliar atendimento à população LGBTI+ A partir das 13h, o público poderá acompanhar apresentações musicais, shows e performances de DJs, além de participar de atividades gratuitas de orientação e prevenção à saúde. Com o tema “Nossos Corpos Não Serão Campos de Batalhas!”, a mobilização reforça uma mensagem essencial: todas as pessoas merecem respeito, liberdade e o direito de viver plenamente, sem violência ou discriminação.A programação reúne artistas e profissionais da música que vão embalar o encontro. Entre os DJs confirmados estão Kayla Freams, Rael, Geleia, Guilherme Ramalho, Lara Braune e Dieesel. Também estão previstas apresentações de Myrella Bllek, Moshe, Mary Summers, Veluma e Cida Garcia.A proposta é reunir diferentes públicos em uma tarde marcada pela diversidade cultural e pela valorização das identidades. Para além do entretenimento, a Parada abre espaço para manifestações de cidadania, convivência e reconhecimento, com uma mensagem de acolhimento e respeito às diferenças.

Uma celebração que também é ato de resistência

A Parada da Diversidade LGBTI+ vai além de uma festa. A ocupação dos espaços públicos representa uma forma de dar visibilidade a pessoas e grupos que, historicamente, enfrentam preconceito, discriminação e violência. É também uma oportunidade de reafirmar conquistas, cobrar respeito e defender direitos que precisam ser garantidos todos os dias.



O tema escolhido para 2026, “Nossos Corpos Não Serão Campos de Batalhas!”, chama atenção para a violência que atinge pessoas em razão de sua identidade, orientação sexual ou expressão de gênero. A mensagem coloca em evidência a importância da integridade física e emocional e do direito de cada indivíduo existir sem medo de agressões, ameaças ou exclusão.



A iniciativa também valoriza a liberdade de expressão e o reconhecimento das diferenças como parte da sociedade. Em uma programação que combina música, arte e mobilização social, cada apresentação contribui para fortalecer o caráter coletivo do encontro.



A presença de moradores, visitantes, artistas e representantes da comunidade LGBTI+ ajuda a construir um ambiente de participação e troca. A celebração se torna, assim, um espaço para compartilhar histórias, ampliar o diálogo e reforçar que a diversidade não deve ser motivo de intolerância, mas de respeito e valorização.



Saúde terá serviços gratuitos durante o evento

A programação também contará com uma frente de atendimento e orientação organizada por equipes da Secretaria Municipal de Saúde. Os profissionais estarão em Costazul para conversar com o público sobre prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e cuidados relacionados ao HIV.



Durante a atividade, serão distribuídos materiais informativos, preservativos internos e externos, gel lubrificante e autotestes para HIV. A iniciativa busca facilitar o acesso à informação e incentivar a prevenção de maneira acolhedora e sem preconceitos.



A equipe da Área Técnica IST/HIV/Aids/Hepatites Virais também realizará agendamentos para testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis e para a Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, conhecida como PrEP.



A PrEP é uma estratégia preventiva que utiliza medicamentos antirretrovirais por pessoas que não vivem com HIV. Quando adotada corretamente e com acompanhamento dos profissionais de saúde, a medida reduz significativamente o risco de infecção pelo vírus em caso de exposição.



A oferta desses serviços durante a Parada amplia as possibilidades de orientação e aproxima a população das políticas de prevenção. A proposta é aproveitar o encontro para estimular o cuidado com a saúde sexual, combater a desinformação e mostrar que o acesso aos serviços de saúde também deve ser pautado pelo acolhimento e pelo respeito.



Com uma programação que une música, cultura, informação e mobilização social, Rio das Ostras terá mais uma oportunidade de reafirmar a importância da liberdade, da igualdade e da convivência democrática. A 16ª Parada da Diversidade LGBTI+ convida o público a participar de uma celebração em que cada identidade tem espaço e cada pessoa merece ser respeitada.





