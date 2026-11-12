Stenio Mattos e Paulo Moreira representaram o festival em encontro cultural na Espanha - Foto: Divulgação/Ascom

Stenio Mattos e Paulo Moreira representaram o festival em encontro cultural na EspanhaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 12/11/2026 12:04 | Atualizado 12/11/2026 12:14





A conquista representa um avanço para a presença brasileira nas discussões sobre o desenvolvimento do jazz em âmbito internacional. A participação na feira, realizada em Palma de Mallorca, também abriu caminho para novas conexões com produtores, artistas, instituições e agentes culturais de diferentes países.



Um dos resultados mais importantes desse movimento foi a confirmação da Espanha na próxima edição do festival em Rio das Ostras. A novidade fortalece a perspectiva de intercâmbio artístico e amplia as possibilidades de participação internacional na programação do evento, que construiu uma trajetória de destaque na cena musical brasileira.



A presença dos representantes na Fira B! não se limitou à agenda institucional. Os encontros permitiram conhecer experiências do mercado europeu, discutir modelos de atuação e estabelecer contatos estratégicos para futuras iniciativas. A participação em espaços desse porte também favorece a atualização profissional e a construção de oportunidades para a produção cultural nacional. O talento e a força da produção cultural de Rio das Ostras conquistaram mais espaço no cenário internacional. O Rio das Ostras Jazz & Blues Festival passou a integrar o grupo fundador da Associação Ibero-Americana de Jazz, criada durante a Fira B!, na Espanha. A articulação reúne profissionais e representantes do setor musical da América Latina e da Europa, com o objetivo de ampliar parcerias e fortalecer a circulação do gênero. Na nova entidade, o criador e diretor do festival, Stenio Mattos, foi eleito vice-presidente, enquanto o produtor executivo da Like Produtora, Paulo Moreira, passou a integrar o conselho.A conquista representa um avanço para a presença brasileira nas discussões sobre o desenvolvimento do jazz em âmbito internacional. A participação na feira, realizada em Palma de Mallorca, também abriu caminho para novas conexões com produtores, artistas, instituições e agentes culturais de diferentes países.Um dos resultados mais importantes desse movimento foi a confirmação da Espanha na próxima edição do festival em Rio das Ostras. A novidade fortalece a perspectiva de intercâmbio artístico e amplia as possibilidades de participação internacional na programação do evento, que construiu uma trajetória de destaque na cena musical brasileira.A presença dos representantes na Fira B! não se limitou à agenda institucional. Os encontros permitiram conhecer experiências do mercado europeu, discutir modelos de atuação e estabelecer contatos estratégicos para futuras iniciativas. A participação em espaços desse porte também favorece a atualização profissional e a construção de oportunidades para a produção cultural nacional.

Nova associação aproxima mercados e fortalece o jazz

A criação da Associação Ibero-Americana de Jazz marca uma iniciativa de aproximação entre profissionais que atuam na promoção, produção e difusão do gênero musical. A proposta é fortalecer a cooperação entre os países que integram o espaço ibero-americano, criando oportunidades para projetos conjuntos, circulação de artistas e compartilhamento de experiências.



A eleição de Stenio Mattos para a vice-presidência coloca o festival de Rio das Ostras em uma posição de participação direta na construção dessa articulação. Já a presença de Paulo Moreira no conselho amplia a representação da produção executiva brasileira na estrutura da nova instituição.



O reconhecimento também evidencia a importância de eventos culturais que ultrapassam a dimensão dos palcos e contribuem para movimentar o mercado musical. Festivais com trajetória consolidada podem funcionar como pontos de conexão entre artistas, produtores, patrocinadores e instituições, além de estimular novas formas de cooperação.



Nesse cenário, a participação brasileira na fundação da associação abre espaço para que experiências desenvolvidas no país ganhem visibilidade e dialoguem com iniciativas internacionais. A expectativa é que a aproximação resulte em novas oportunidades para músicos e profissionais do setor, além de ampliar o alcance do jazz produzido na América Latina.



A confirmação da Espanha na próxima edição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival reforça esse caminho. A presença internacional na programação poderá aproximar ainda mais o público brasileiro de diferentes experiências musicais e fortalecer a troca cultural entre os países envolvidos.



Festival amplia trajetória construída desde 2003

Criado em 2003, o Rio das Ostras Jazz & Blues Festival construiu uma história de destaque entre os eventos dedicados ao gênero no Brasil. Ao longo de sua trajetória, conquistou reconhecimento do público e do mercado musical, com uma identidade associada à valorização do jazz, do blues e de artistas nacionais e internacionais.



A consolidação do evento também contribuiu para colocar Rio das Ostras no circuito de grandes encontros musicais, fortalecendo a relação entre cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A cada edição, a programação movimenta a cidade e aproxima moradores e visitantes de diferentes vertentes musicais.



A entrada na associação ibero-americana representa uma nova etapa nesse percurso. Mais do que ampliar a presença institucional no exterior, a iniciativa cria possibilidades de intercâmbio, parcerias e circulação artística, com potencial para beneficiar toda a cadeia produtiva da música.



A participação na Fira B! demonstra que a trajetória construída em Rio das Ostras também pode gerar conexões além das fronteiras brasileiras. Com representação na direção da nova entidade e a confirmação da participação espanhola na próxima edição, o festival fortalece sua atuação internacional e amplia as perspectivas para o futuro.





