Selo Diamante destaca transparência da Câmara de Rio das OstrasFoto: Divulgação/Ascom

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Douglas Smmithy
A Câmara Municipal de Rio das Ostras conquistou, pela primeira vez em sua história, o Selo Ouro de Transparência Pública, após alcançar 94,85% de conformidade na avaliação nacional coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O resultado reconhece o desempenho do Legislativo na divulgação de informações de interesse público e representa um avanço na organização dos dados administrativos, financeiros e institucionais disponíveis para consulta da população.

A certificação coloca a Casa Legislativa em posição de destaque no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa que avalia os portais oficiais de instituições públicas de todo o país. A análise verifica não apenas a existência das informações, mas também se os conteúdos estão atualizados, organizados e disponíveis de maneira que permitam ao cidadão acompanhar a administração e fiscalizar a utilização dos recursos públicos.

O índice alcançado pela Câmara demonstra um desempenho expressivo diante dos critérios estabelecidos pelo programa. De acordo com os dados divulgados sobre a avaliação, o Legislativo também atingiu 100% de atendimento aos critérios essenciais, requisito importante para a obtenção dos selos de qualidade.

Para o presidente da Câmara, Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento (PL), a conquista representa motivo de orgulho, mas, principalmente, uma demonstração de respeito à população. O parlamentar ressaltou que o acesso às informações sobre a utilização do dinheiro público precisa fazer parte da rotina da instituição.

“Conquistar o Selo Ouro pela primeira vez na história da Câmara é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, representa o respeito que temos pelo cidadão. A população tem o direito de saber como os recursos públicos são utilizados e de acompanhar cada ação do Legislativo. Transparência não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso permanente com a sociedade”, destacou.
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Legislativo de Rio das Ostras alcança nota máxima em transparência - Foto: Divulgação/Ascom
Legislativo de Rio das Ostras alcança nota máxima em transparênciaFoto: Divulgação/Ascom

Avaliação reconhece qualidade das informações públicas


O levantamento considera diferentes aspectos da transparência ativa, que consiste na divulgação espontânea de informações pelos órgãos públicos, sem que o cidadão precise apresentar um pedido formal para ter acesso aos dados.

Entre os itens analisados estão receitas, despesas, contratos, processos licitatórios, informações sobre servidores, estrutura administrativa, planejamento, prestação de contas e canais de atendimento ao cidadão. Também são observados aspectos relacionados à acessibilidade, à atualização dos conteúdos e à facilidade de navegação nos portais institucionais.

O objetivo é garantir que os dados públicos estejam disponíveis de maneira clara e compreensível, permitindo que qualquer pessoa acompanhe as decisões administrativas e fiscalize a aplicação dos recursos.

A dimensão do programa reforça a relevância do resultado conquistado pelo Legislativo de Rio das Ostras. No ciclo de 2026, a iniciativa coordenada pela ATRICON incluiu 10.880 portais públicos na avaliação nacional e mobilizou mais de 10 mil participantes em diferentes regiões do Brasil. O índice médio de conformidade registrado no país foi de 69,6%, percentual inferior ao alcançado pela Câmara macaense.
Atricon+1

A metodologia estabelece parâmetros técnicos para verificar se as instituições cumprem as exigências de transparência e oferecem condições efetivas de consulta à sociedade. O reconhecimento não se limita à quantidade de informações publicadas, mas considera também a qualidade, a organização e a disponibilidade dos conteúdos.

Conquista inédita estabelece novo patamar para o Legislativo

O Selo Ouro representa um marco na trajetória administrativa da Câmara de Rio das Ostras. A certificação inédita demonstra a evolução do trabalho desenvolvido para aprimorar os mecanismos de divulgação dos atos públicos e fortalecer os instrumentos de controle social.

O resultado também valoriza a atuação dos profissionais responsáveis pela alimentação, organização e atualização do Portal da Transparência, atividade que exige acompanhamento permanente e integração entre diferentes setores da instituição.

Na prática, quanto mais acessíveis e completas forem as informações, maiores serão as condições para que os moradores acompanhem o funcionamento do Legislativo, conheçam as despesas da instituição e fiscalizem a destinação dos recursos públicos.

A conquista, entretanto, também estabelece uma responsabilidade para os próximos ciclos de avaliação. Manter um elevado índice de conformidade exige continuidade das ações, revisão dos procedimentos internos e aperfeiçoamento constante dos canais de informação.

Com 94,85% de conformidade e 100% de atendimento aos critérios essenciais, a Câmara Municipal de Rio das Ostras celebra uma conquista histórica e reforça o compromisso de aproximar a administração legislativa da população. Mais do que uma distinção institucional, o reconhecimento representa um avanço na construção de uma gestão pública pautada pela responsabilidade, pelo acesso à informação e pelo respeito ao cidadão.

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Selo Diamante destaca transparência da Câmara de Rio das Ostras
Legislativo de Rio das Ostras alcança nota máxima em transparência
Marciel comemora nota máxima da Câmara de Rio das Ostras em transparência