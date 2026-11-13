Selo Diamante destaca transparência da Câmara de Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Ascom

Selo Diamante destaca transparência da Câmara de Rio das OstrasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 11:23 | Atualizado 13/11/2026 11:47





A certificação coloca a Casa Legislativa em posição de destaque no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa que avalia os portais oficiais de instituições públicas de todo o país. A análise verifica não apenas a existência das informações, mas também se os conteúdos estão atualizados, organizados e disponíveis de maneira que permitam ao cidadão acompanhar a administração e fiscalizar a utilização dos recursos públicos.



O índice alcançado pela Câmara demonstra um desempenho expressivo diante dos critérios estabelecidos pelo programa. De acordo com os dados divulgados sobre a avaliação, o Legislativo também atingiu 100% de atendimento aos critérios essenciais, requisito importante para a obtenção dos selos de qualidade.



Para o presidente da Câmara, Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento (PL), a conquista representa motivo de orgulho, mas, principalmente, uma demonstração de respeito à população. O parlamentar ressaltou que o acesso às informações sobre a utilização do dinheiro público precisa fazer parte da rotina da instituição.



“Conquistar o Selo Ouro pela primeira vez na história da Câmara é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, representa o respeito que temos pelo cidadão. A população tem o direito de saber como os recursos públicos são utilizados e de acompanhar cada ação do Legislativo. Transparência não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso permanente com a sociedade”, destacou. Câmara Municipal de Rio das Ostras conquistou, pela primeira vez em sua história, o Selo Ouro de Transparência Pública , após alcançar 94,85% de conformidade na avaliação nacional coordenada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O resultado reconhece o desempenho do Legislativo na divulgação de informações de interesse público e representa um avanço na organização dos dados administrativos, financeiros e institucionais disponíveis para consulta da população.A certificação coloca a Casa Legislativa em posição de destaque no Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa que avalia os portais oficiais de instituições públicas de todo o país. A análise verifica não apenas a existência das informações, mas também se os conteúdos estão atualizados, organizados e disponíveis de maneira que permitam ao cidadão acompanhar a administração e fiscalizar a utilização dos recursos públicos.O índice alcançado pela Câmara demonstra um desempenho expressivo diante dos critérios estabelecidos pelo programa. De acordo com os dados divulgados sobre a avaliação, o Legislativo também atingiu 100% de atendimento aos critérios essenciais, requisito importante para a obtenção dos selos de qualidade.Para o presidente da Câmara, Marciel Gonçalves de Jesus Nascimento (PL), a conquista representa motivo de orgulho, mas, principalmente, uma demonstração de respeito à população. O parlamentar ressaltou que o acesso às informações sobre a utilização do dinheiro público precisa fazer parte da rotina da instituição.“Conquistar o Selo Ouro pela primeira vez na história da Câmara é motivo de orgulho, mas, acima de tudo, representa o respeito que temos pelo cidadão. A população tem o direito de saber como os recursos públicos são utilizados e de acompanhar cada ação do Legislativo. Transparência não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso permanente com a sociedade”, destacou.

Legislativo de Rio das Ostras alcança nota máxima em transparência Foto: Divulgação/Ascom



Avaliação reconhece qualidade das informações públicas



O levantamento considera diferentes aspectos da transparência ativa, que consiste na divulgação espontânea de informações pelos órgãos públicos, sem que o cidadão precise apresentar um pedido formal para ter acesso aos dados.



Entre os itens analisados estão receitas, despesas, contratos, processos licitatórios, informações sobre servidores, estrutura administrativa, planejamento, prestação de contas e canais de atendimento ao cidadão. Também são observados aspectos relacionados à acessibilidade, à atualização dos conteúdos e à facilidade de navegação nos portais institucionais.



O objetivo é garantir que os dados públicos estejam disponíveis de maneira clara e compreensível, permitindo que qualquer pessoa acompanhe as decisões administrativas e fiscalize a aplicação dos recursos.



A dimensão do programa reforça a relevância do resultado conquistado pelo Legislativo de Rio das Ostras. No ciclo de 2026, a iniciativa coordenada pela ATRICON incluiu 10.880 portais públicos na avaliação nacional e mobilizou mais de 10 mil participantes em diferentes regiões do Brasil. O índice médio de conformidade registrado no país foi de 69,6%, percentual inferior ao alcançado pela Câmara macaense.

Atricon+1



A metodologia estabelece parâmetros técnicos para verificar se as instituições cumprem as exigências de transparência e oferecem condições efetivas de consulta à sociedade. O reconhecimento não se limita à quantidade de informações publicadas, mas considera também a qualidade, a organização e a disponibilidade dos conteúdos.

Conquista inédita estabelece novo patamar para o Legislativo

O Selo Ouro representa um marco na trajetória administrativa da Câmara de Rio das Ostras. A certificação inédita demonstra a evolução do trabalho desenvolvido para aprimorar os mecanismos de divulgação dos atos públicos e fortalecer os instrumentos de controle social.



O resultado também valoriza a atuação dos profissionais responsáveis pela alimentação, organização e atualização do Portal da Transparência, atividade que exige acompanhamento permanente e integração entre diferentes setores da instituição.



Na prática, quanto mais acessíveis e completas forem as informações, maiores serão as condições para que os moradores acompanhem o funcionamento do Legislativo, conheçam as despesas da instituição e fiscalizem a destinação dos recursos públicos.



A conquista, entretanto, também estabelece uma responsabilidade para os próximos ciclos de avaliação. Manter um elevado índice de conformidade exige continuidade das ações, revisão dos procedimentos internos e aperfeiçoamento constante dos canais de informação.



Com 94,85% de conformidade e 100% de atendimento aos critérios essenciais, a Câmara Municipal de Rio das Ostras celebra uma conquista histórica e reforça o compromisso de aproximar a administração legislativa da população. Mais do que uma distinção institucional, o reconhecimento representa um avanço na construção de uma gestão pública pautada pela responsabilidade, pelo acesso à informação e pelo respeito ao cidadão.





