Medidas foram debatidas em reunião com representantes de diferentes setores do governo municipal - Foto: Divulgação/Ascom

Medidas foram debatidas em reunião com representantes de diferentes setores do governo municipalFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 13/11/2026 11:56

ampliação da estrutura de proteção animal em Rio das Ostras está entre as prioridades de um plano de reestruturação da Fazenda Parque, unidade da Coordenadoria de Saúde Animal. A proposta prevê a construção de um novo espaço com capacidade inicial para acolher pelo menos 200 animais, além de melhorias emergenciais nas instalações existentes.

As medidas foram discutidas na quinta-feira (12), durante uma reunião entre representantes de diferentes setores do governo municipal, diante do aumento do número de cães e gatos abandonados e da necessidade de adequar os serviços às orientações do Conselho Regional de Medicina Veterinária e às cobranças do Ministério Público.



O encontro ocorreu no auditório da Sede Administrativa e foi conduzido pelo procurador-geral do município, Renato Vasconcellos. Participaram representantes das secretarias de Meio Ambiente, Pesca e Agropecuária, Obras, Desenvolvimento e Assistência Social, além da Guarda Civil Municipal e do Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).



A discussão teve como foco a melhoria das condições de atendimento clínico e cirúrgico, a organização dos procedimentos internos e a ampliação da capacidade de acolhimento. O planejamento foi dividido em duas frentes: providências emergenciais para melhorar a estrutura atual e projetos de médio e longo prazo para oferecer instalações mais adequadas aos animais e às equipes responsáveis pelos cuidados.



A iniciativa também busca responder às necessidades de uma unidade que recebe cães e gatos resgatados de situações de abandono, maus-tratos, doenças e acidentes. Além do atendimento veterinário, o espaço realiza procedimentos de castração e prepara os animais para adoção responsável.



Melhorias emergenciais buscam reforçar estrutura

Entre as primeiras providências previstas está a manutenção do sistema de tratamento de efluentes, fundamental para o funcionamento adequado das instalações. O planejamento também inclui reforço na iluminação, manutenção e ampliação das baias de atendimento, instalação de novos portões e telas e reparos nas vias internas.



Outro ponto considerado importante é o reforço da segurança no terreno. A proposta prevê rondas periódicas durante o dia e a noite, com o objetivo de ampliar a proteção da área e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais.



As intervenções nas vias internas também têm uma finalidade prática: facilitar a circulação dos caminhões responsáveis pelo abastecimento da unidade. A conservação dos acessos é necessária para evitar dificuldades nas atividades de manutenção e no funcionamento cotidiano da Fazenda Parque.



Já a proposta de ampliação prevê uma estrutura planejada para acompanhar o crescimento da demanda. O novo espaço deverá ter capacidade inicial para, no mínimo, 200 animais, com possibilidade de expansão por módulos.



O projeto contempla baias individuais e coletivas, instalações específicas para quarentena, área destinada à exposição dos animais disponíveis para adoção e espaço de contemplação. Também estão previstas melhorias nas dependências da sede atual, com o objetivo de proporcionar melhores condições de atendimento e acolhimento.



Após a definição das etapas, o projeto e o plano de trabalho deverão ser encaminhados ao Ministério Público, que acompanhará o andamento das medidas previstas.



Caso de imóvel condenado também entra na pauta



Outro assunto discutido durante a reunião envolve uma residência particular no bairro Liberdade, cuja estrutura foi condenada pela Defesa Civil. O imóvel abriga dezenas de cães e gatos e exige uma intervenção para garantir a segurança dos moradores e o destino adequado dos animais.



A Prefeitura pretende iniciar os procedimentos para a demolição da construção. Antes disso, uma equipe da Secretaria de Obras fará uma visita técnica para avaliar as condições do imóvel e verificar como o serviço poderá ser executado sem comprometer as residências vizinhas.



A retirada dos animais também integra o planejamento. A previsão é encaminhá-los à Fazenda Parque, onde poderão receber os cuidados necessários. Paralelamente, profissionais da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social deverão prestar atendimento aos moradores, com apoio do aluguel social.



A medida exige articulação entre diferentes setores, já que a solução precisa considerar tanto o risco estrutural da residência quanto a proteção dos animais e a situação das pessoas que vivem no local.

Trabalho de proteção animal tem 22 anos

Rio das Ostras mantém há 22 anos ações voltadas à saúde, ao bem-estar e ao controle populacional de cães e gatos. O trabalho começou com o Programa de Saúde Animal e atualmente está sob responsabilidade da Coordenadoria de Saúde Animal.



A unidade funciona na Fazenda Parque, localizada na Estrada Municipal, no bairro Praia Âncora, em uma área de aproximadamente 70 mil metros quadrados. O espaço conta com consultório veterinário e centro cirúrgico para procedimentos de castração, além de instalações destinadas ao acolhimento temporário dos animais resgatados.



Os cães e gatos recebem avaliação veterinária, tratamento e vacinação. Após os cuidados necessários, ficam disponíveis para adoção, como parte das estratégias de combate ao abandono e incentivo à guarda responsável.



A reestruturação busca fortalecer esse trabalho e preparar o município para atender uma demanda crescente. Com as melhorias previstas, a expectativa é oferecer condições mais adequadas aos animais, ampliar a capacidade de acolhimento e garantir maior eficiência nos serviços prestados à população.

