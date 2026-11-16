Para quem trabalha diariamente na produção rural, reservar algumas horas para esse cuidado - Foto: Ilustração/pngtree

Para quem trabalha diariamente na produção rural, reservar algumas horas para esse cuidado Foto: Ilustração/pngtree

Publicado 16/11/2026 11:41 | Atualizado 16/11/2026 12:08





A proposta é levar o debate sobre prevenção para mais perto de quem vive fora do perímetro urbano, criando oportunidades para esclarecer dúvidas, reconhecer sinais de alerta e compreender a importância do acompanhamento regular da saúde. A programação também contempla moradores da localidade e familiares dos trabalhadores, ampliando o alcance da iniciativa para além do público masculino.



LEIA MAIS: A rotina de trabalho no campo exige disposição, esforço físico e muitas horas dedicadas às atividades rurais. Em meio a tantas responsabilidades, porém, os cuidados com a própria saúde nem sempre recebem a mesma atenção. Para mudar esse cenário, uma mobilização em Rio das Ostras pretende aproximar informações e orientações preventivas de trabalhadores rurais e seus familiares, com uma programação dedicada à saúde masculina. A atividade será realizada nesta semana, das 8h às 12h, no Espaço Socioambiental Pau-Brasil, em Cantagalo , no galpão da tradicional Festa do Feijão.A proposta é levar o debate sobre prevenção para mais perto de quem vive fora do perímetro urbano, criando oportunidades para esclarecer dúvidas, reconhecer sinais de alerta e compreender a importância do acompanhamento regular da saúde. A programação também contempla moradores da localidade e familiares dos trabalhadores, ampliando o alcance da iniciativa para além do público masculino.LEIA MAIS: Cantagalo se prepara para três dias de tradição e cultura rural

Saúde masculina entra na pauta das comunidades rurais



A preocupação com a saúde costuma dividir espaço com as exigências da jornada de trabalho, especialmente entre profissionais que dependem diariamente da atividade no campo. Nesse contexto, a falta de tempo e a distância dos serviços podem dificultar a procura por informações e cuidados preventivos.



É justamente nessa realidade que a mobilização pretende atuar. Em vez de concentrar as orientações nos equipamentos de saúde, a iniciativa leva a discussão até um espaço de referência para a comunidade de Cantagalo. A intenção é estimular uma mudança de comportamento e mostrar que cuidar do próprio organismo também precisa fazer parte das prioridades de quem mantém a rotina de trabalho na área rural.



Entre as atividades previstas estão uma roda de conversa sobre saúde masculina, aferição da pressão arterial e orientações sobre saúde bucal e tabagismo. Os assuntos permitem abordar diferentes aspectos do bem-estar, desde a identificação de possíveis alterações até a conscientização sobre hábitos que podem comprometer a qualidade de vida.



A aferição da pressão arterial, por exemplo, representa uma oportunidade de identificar alterações que merecem avaliação profissional. Já as orientações sobre tabagismo abrem espaço para discutir os riscos relacionados ao consumo de produtos derivados do tabaco e a importância de buscar apoio para abandonar o hábito.



A saúde bucal também integra a programação, reforçando que a prevenção não deve se limitar a uma única área do organismo. O cuidado contínuo envolve atenção a diferentes necessidades e a procura por acompanhamento sempre que houver indicação.



Outro ponto importante é a participação das famílias. O incentivo ao autocuidado ganha força quando a informação circula dentro de casa e ajuda a romper resistências que ainda afastam muitos homens dos serviços de saúde.



Parceria busca ampliar o acesso à prevenção



A realização envolve uma articulação entre as secretarias municipais de Pesca e Agropecuária e de Saúde, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Rede Observação. A união das instituições busca fortalecer o atendimento às particularidades da população rural e ampliar as oportunidades de orientação para quem vive e trabalha nessa região.



O secretário de Pesca e Agropecuária, Ivan Noé, ressaltou a importância da atuação conjunta para aproximar os serviços dos trabalhadores e de seus familiares. A proposta, segundo ele, é valorizar quem desenvolve atividades essenciais no campo e oferecer informações que contribuam para uma vida mais saudável.



A iniciativa também reforça a necessidade de considerar as características de cada comunidade na construção das ações de saúde. Levar informação a diferentes localidades representa um passo importante para reduzir barreiras de acesso e estimular uma relação mais próxima entre moradores e os serviços disponíveis.



Mais do que uma atividade pontual, a mobilização chama atenção para um assunto que merece espaço permanente: a prevenção. A procura por orientação antes do aparecimento de problemas pode contribuir para a identificação de riscos e para decisões mais conscientes sobre a própria saúde.



Para quem trabalha diariamente na produção rural, reservar algumas horas para esse cuidado também significa reconhecer que o bem-estar é parte fundamental da qualidade de vida. A expectativa é que o encontro em Cantagalo fortaleça essa conscientização e incentive os participantes a manter a atenção à saúde durante todo o ano.

Serviço

Evento: Saúde do Homem do Campo

Horário: Das 8h às 12h

Local: Espaço Socioambiental Pau-Brasil, em Cantagalo, no galpão da Festa do Feijão.



