Noah Muhr conquistou o título nacional Sub-16 e venceu a categoria Open masculina - Foto: Divulgação/Ascom

Noah Muhr conquistou o título nacional Sub-16 e venceu a categoria Open masculinaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 16/11/2026 12:34 | Atualizado 16/11/2026 12:34





A sequência de resultados coloca o atleta entre os nomes de destaque da nova geração da modalidade. Além do desempenho nacional, Noah também acumulou conquistas em Santa Catarina, onde levou os troféus das categorias Sub-16 e Open do campeonato estadual. A trajetória vitoriosa ganhou ainda mais significado para o jovem, que iniciou a temporada com o objetivo de conquistar seu primeiro título brasileiro e terminou com resultados além da expectativa inicial.



LEIA MAIS: O esporte de Rio das Ostras ganhou mais um motivo para comemorar. Com apenas 14 anos, Noah Muhr alcançou o topo do bodyboarding brasileiro ao conquistar o título nacional da categoria Sub-16. O resultado veio após uma campanha invicta nas duas etapas do circuito e foi confirmado no Guarujá Open, disputado na Praia do Tombo, em Guarujá, no litoral paulista. O jovem também venceu a categoria Open masculina e terminou na quarta colocação da Sub-18, desempenho que ampliou sua presença entre os destaques da competição e garantiu antecipadamente a conquista do campeonato de 2026.A sequência de resultados coloca o atleta entre os nomes de destaque da nova geração da modalidade. Além do desempenho nacional, Noah também acumulou conquistas em Santa Catarina, onde levou os troféus das categorias Sub-16 e Open do campeonato estadual. A trajetória vitoriosa ganhou ainda mais significado para o jovem, que iniciou a temporada com o objetivo de conquistar seu primeiro título brasileiro e terminou com resultados além da expectativa inicial.LEIA MAIS: Atleta de Rio das Ostras conquista segundo lugar em competição internacional de Bodyboard

Jovem transforma desempenho em conquistas nacionais

A campanha no Guarujá reuniu diferentes desafios para o atleta. Na categoria Sub-16, Noah confirmou a regularidade demonstrada ao longo do circuito e assegurou o primeiro lugar no ranking nacional. Na disputa Open masculina, enfrentou competidores de outras categorias e também terminou no lugar mais alto do pódio. Já na Sub-18, encarou atletas mais experientes e fechou sua participação na quarta posição.



O Guarujá Open integrou o calendário do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Open e Categorias de Base. Realizada na Praia do Tombo, a competição reuniu cerca de 70 participantes e definiu campeões nacionais de diferentes divisões. A presença de Noah entre os vencedores da Sub-16 e da Open masculina reforçou a dimensão de seu resultado em uma disputa que também contou com representantes de outros estados.



A conquista antecipada do brasileiro foi consequência direta do desempenho nas duas etapas da categoria de base. Sem derrotas nesse percurso, o atleta conseguiu abrir vantagem suficiente para confirmar o título de 2026 antes do encerramento da temporada.



Emocionado com o resultado, Noah destacou a importância do momento e fez questão de agradecer às pessoas que acompanham sua trajetória.



“Ser campeão brasileiro 2026 Sub16 no Open Guarujá ficará marcado em minha memória para sempre. Ainda sem palavras para descrever o que estou sentindo. Comecei o ano com o sonho do meu primeiro título brasileiro e consegui ir bem além. Só tenho a agradecer a todos que estão me apoiando e torcendo pelo meu sucesso”, declarou.



A agenda esportiva do jovem, entretanto, ainda reserva novos desafios. A próxima competição será o Búzios Bodyboarding Pro 2026, previsto para o fim de novembro, na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, durante o Parafina Festival. A expectativa é dar continuidade à sequência de bons resultados e manter o ritmo de preparação para os próximos compromissos.

Ginastas levam o nome da cidade à China

Enquanto Noah celebra os resultados no cenário nacional, outras duas jovens atletas de Rio das Ostras também ganharam projeção internacional. Beatriz Correa Rocha e Yasmin Carvalho de Figueiredo, ambas com 13 anos, participaram do Campeonato Mundial de Ginástica de Trampolim por Idades, realizado em Nanjing, na China.



Integrantes da Escola de Ginástica Giro, as meninas disputaram o tumbling feminino na categoria de 13 e 14 anos. A presença das duas na competição teve um significado especial: elas estavam entre as representantes brasileiras da modalidade e enfrentaram ginastas de diferentes países em um dos principais compromissos internacionais da temporada.



Beatriz também participou da prova de duplo mini-trampolim (DMT), na qual terminou na 17ª colocação entre 40 competidoras. O resultado marcou sua participação em outra modalidade do campeonato, enquanto a disputa de tumbling reuniu as duas atletas na programação internacional.



Beatriz conta com o apoio do programa municipal Bolsa Atleta, iniciativa que oferece incentivo a esportistas e contribui para a continuidade de suas trajetórias competitivas. Yasmin também integra a equipe da Escola de Ginástica Giro, responsável pela formação esportiva das duas jovens.



A participação no Mundial representa uma experiência importante para as ginastas, que tiveram a oportunidade de competir em um ambiente internacional e medir seu desempenho diante de atletas de diferentes nacionalidades.



Os resultados no bodyboarding e a presença da ginástica de trampolim em uma competição mundial mostram a diversidade de modalidades nas quais atletas do município vêm conquistando espaço. Da formação esportiva nas categorias de base aos desafios em torneios nacionais e internacionais, as trajetórias de Noah, Beatriz e Yasmin colocam em evidência o potencial dos jovens talentos locais.



O reconhecimento também alcança os profissionais envolvidos na preparação dos competidores e os familiares que acompanham cada etapa dessa caminhada. O esforço coletivo é parte importante do desenvolvimento esportivo e da construção de oportunidades para que novos atletas avancem em suas modalidades.





