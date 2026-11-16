Noah Muhr conquistou o título nacional Sub-16 e venceu a categoria Open masculinaFoto: Divulgação/Ascom
A sequência de resultados coloca o atleta entre os nomes de destaque da nova geração da modalidade. Além do desempenho nacional, Noah também acumulou conquistas em Santa Catarina, onde levou os troféus das categorias Sub-16 e Open do campeonato estadual. A trajetória vitoriosa ganhou ainda mais significado para o jovem, que iniciou a temporada com o objetivo de conquistar seu primeiro título brasileiro e terminou com resultados além da expectativa inicial.
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Jovem transforma desempenho em conquistas nacionais
O Guarujá Open integrou o calendário do Circuito Brasileiro de Bodyboarding Open e Categorias de Base. Realizada na Praia do Tombo, a competição reuniu cerca de 70 participantes e definiu campeões nacionais de diferentes divisões. A presença de Noah entre os vencedores da Sub-16 e da Open masculina reforçou a dimensão de seu resultado em uma disputa que também contou com representantes de outros estados.
A conquista antecipada do brasileiro foi consequência direta do desempenho nas duas etapas da categoria de base. Sem derrotas nesse percurso, o atleta conseguiu abrir vantagem suficiente para confirmar o título de 2026 antes do encerramento da temporada.
Emocionado com o resultado, Noah destacou a importância do momento e fez questão de agradecer às pessoas que acompanham sua trajetória.
“Ser campeão brasileiro 2026 Sub16 no Open Guarujá ficará marcado em minha memória para sempre. Ainda sem palavras para descrever o que estou sentindo. Comecei o ano com o sonho do meu primeiro título brasileiro e consegui ir bem além. Só tenho a agradecer a todos que estão me apoiando e torcendo pelo meu sucesso”, declarou.
A agenda esportiva do jovem, entretanto, ainda reserva novos desafios. A próxima competição será o Búzios Bodyboarding Pro 2026, previsto para o fim de novembro, na Praia de Geribá, em Armação dos Búzios, durante o Parafina Festival. A expectativa é dar continuidade à sequência de bons resultados e manter o ritmo de preparação para os próximos compromissos.
Ginastas levam o nome da cidade à China
Integrantes da Escola de Ginástica Giro, as meninas disputaram o tumbling feminino na categoria de 13 e 14 anos. A presença das duas na competição teve um significado especial: elas estavam entre as representantes brasileiras da modalidade e enfrentaram ginastas de diferentes países em um dos principais compromissos internacionais da temporada.
Beatriz também participou da prova de duplo mini-trampolim (DMT), na qual terminou na 17ª colocação entre 40 competidoras. O resultado marcou sua participação em outra modalidade do campeonato, enquanto a disputa de tumbling reuniu as duas atletas na programação internacional.
Beatriz conta com o apoio do programa municipal Bolsa Atleta, iniciativa que oferece incentivo a esportistas e contribui para a continuidade de suas trajetórias competitivas. Yasmin também integra a equipe da Escola de Ginástica Giro, responsável pela formação esportiva das duas jovens.
A participação no Mundial representa uma experiência importante para as ginastas, que tiveram a oportunidade de competir em um ambiente internacional e medir seu desempenho diante de atletas de diferentes nacionalidades.
Os resultados no bodyboarding e a presença da ginástica de trampolim em uma competição mundial mostram a diversidade de modalidades nas quais atletas do município vêm conquistando espaço. Da formação esportiva nas categorias de base aos desafios em torneios nacionais e internacionais, as trajetórias de Noah, Beatriz e Yasmin colocam em evidência o potencial dos jovens talentos locais.
O reconhecimento também alcança os profissionais envolvidos na preparação dos competidores e os familiares que acompanham cada etapa dessa caminhada. O esforço coletivo é parte importante do desenvolvimento esportivo e da construção de oportunidades para que novos atletas avancem em suas modalidades.
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