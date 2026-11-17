Concha Acústica recebe shows gratuitos em homenagem à Consciência NegraFoto: Divulgação/Ascom
A programação terá como ponto de partida a obra de Elza Soares, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em “Gafieira da Elza”, Cláudia Falcão revisita canções que atravessaram gerações e celebra a trajetória, a personalidade e o legado da artista. A apresentação contará com metais e percussão, em arranjos inspirados no ambiente das gafieiras, com repertório dançante e uma leitura própria de clássicos eternizados por Elza.
A homenagem também reforça a importância de reconhecer a contribuição de artistas negros para a construção da música nacional. Dona de uma carreira marcada pela irreverência e pela força interpretativa, Elza Soares deixou uma obra que continua a influenciar músicos e intérpretes de diferentes gerações.
Depois da apresentação, o público encontrará uma sonoridade que aproxima referências tradicionais e contemporâneas. Às 17h, a banda Afrojazz assume o palco com uma mistura de jazz, improvisação livre, afrobeat, samba, funk e hip-hop. Formado por músicos da cena carioca, o grupo aposta em arranjos intensos e na combinação de diferentes ritmos para construir uma identidade própria na música instrumental brasileira.
Do legado de Elza às novas sonoridades
Para Stenio Mattos, produtor do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e diretor da Azul Produções, a proposta é aproximar referências históricas e novos caminhos da música. “Nesta edição dedicada à Consciência Negra, ao promover o encontro entre a força dos artistas como a Cláudia Falcão, celebrando a gigante Elza Soares, e a potência inovadora da nova geração representada pelo Afrojazz, fortalecemos nossa missão de democratizar o acesso à música de qualidade, formar novas plateias”, afirmou.
A edição também integra a proposta de manter uma agenda musical ao longo do ano, em sintonia com a tradição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, conhecido pela programação gratuita e pela presença de artistas de diferentes vertentes do jazz e do blues.
O Rio das Ostras Instrumental chega à sua segunda edição em 2026 com o objetivo de ampliar o acesso à música e valorizar a diversidade de expressões artísticas. A iniciativa também abre espaço para encontros entre artistas, públicos e diferentes gerações, com apresentações em um dos espaços culturais do município.
Cultura afro-brasileira no centro da programação
“O Rio das Ostras Instrumental reafirma nosso compromisso com a valorização da música, da diversidade cultural e da democratização do acesso à cultura. Nesta edição especial, celebramos o Dia da Consciência Negra, reconhecendo a contribuição fundamental da cultura afro-brasileira para a identidade musical do nosso país. É também uma oportunidade de promover encontros entre diferentes gerações e linguagens musicais, valorizando artistas e proporcionando à população acesso gratuito a apresentações de grande qualidade”, destacou.
Apresentado pela Petrobras, o projeto tem realização da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Prefeitura de Rio das Ostras. A produção é da Azul Produções, com apoio da Like Produtora.
A entrada será gratuita. As apresentações começam às 16h, com Cláudia Falcão e o espetáculo “Gafieira da Elza”. Às 17h, será a vez da banda Afrojazz. O encontro promete uma tarde dedicada à música, à memória e à valorização das raízes afro-brasileiras, com espaço para diferentes sonoridades e para o reconhecimento de uma herança cultural que segue presente e viva na música brasileira.
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