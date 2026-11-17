Concha Acústica recebe shows gratuitos em homenagem à Consciência Negra - Foto: Divulgação/Ascom

Concha Acústica recebe shows gratuitos em homenagem à Consciência NegraFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 10:04





A programação terá como ponto de partida a obra de Elza Soares, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em “Gafieira da Elza”, Cláudia Falcão revisita canções que atravessaram gerações e celebra a trajetória, a personalidade e o legado da artista. A apresentação contará com metais e percussão, em arranjos inspirados no ambiente das gafieiras, com repertório dançante e uma leitura própria de clássicos eternizados por Elza.



A homenagem também reforça a importância de reconhecer a contribuição de artistas negros para a construção da música nacional. Dona de uma carreira marcada pela irreverência e pela força interpretativa, Elza Soares deixou uma obra que continua a influenciar músicos e intérpretes de diferentes gerações.



Depois da apresentação, o público encontrará uma sonoridade que aproxima referências tradicionais e contemporâneas. Às 17h, a banda Afrojazz assume o palco com uma mistura de jazz, improvisação livre, afrobeat, samba, funk e hip-hop. Formado por músicos da cena carioca, o grupo aposta em arranjos intensos e na combinação de diferentes ritmos para construir uma identidade própria na música instrumental brasileira. A força da música negra brasileira vai tomar conta da Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro de Rio das Ostras, neste sábado (21), com uma programação gratuita que promete aproximar diferentes gerações e estilos musicais. A partir das 16h, o Projeto Rio das Ostras Instrumental apresentará o espetáculo “Gafieira da Elza” , com a cantora Cláudia Falcão, e, na sequência, às 17h, o grupo carioca Afrojazz sobe ao palco. A edição especial presta homenagem ao Dia da Consciência Negra e destaca a influência da cultura afro-brasileira na formação da identidade musical do país.A programação terá como ponto de partida a obra de Elza Soares, uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em “Gafieira da Elza”, Cláudia Falcão revisita canções que atravessaram gerações e celebra a trajetória, a personalidade e o legado da artista. A apresentação contará com metais e percussão, em arranjos inspirados no ambiente das gafieiras, com repertório dançante e uma leitura própria de clássicos eternizados por Elza.A homenagem também reforça a importância de reconhecer a contribuição de artistas negros para a construção da música nacional. Dona de uma carreira marcada pela irreverência e pela força interpretativa, Elza Soares deixou uma obra que continua a influenciar músicos e intérpretes de diferentes gerações.Depois da apresentação, o público encontrará uma sonoridade que aproxima referências tradicionais e contemporâneas. Às 17h, a banda Afrojazz assume o palco com uma mistura de jazz, improvisação livre, afrobeat, samba, funk e hip-hop. Formado por músicos da cena carioca, o grupo aposta em arranjos intensos e na combinação de diferentes ritmos para construir uma identidade própria na música instrumental brasileira.

Do legado de Elza às novas sonoridades

A escolha das atrações cria um diálogo entre a memória musical e as experiências da produção contemporânea. De um lado, a homenagem a uma intérprete que marcou a história da música brasileira. Do outro, uma banda que explora diferentes influências e leva para o palco uma linguagem conectada à diversidade cultural e às manifestações musicais urbanas.



Para Stenio Mattos, produtor do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e diretor da Azul Produções, a proposta é aproximar referências históricas e novos caminhos da música. “Nesta edição dedicada à Consciência Negra, ao promover o encontro entre a força dos artistas como a Cláudia Falcão, celebrando a gigante Elza Soares, e a potência inovadora da nova geração representada pelo Afrojazz, fortalecemos nossa missão de democratizar o acesso à música de qualidade, formar novas plateias”, afirmou.



A edição também integra a proposta de manter uma agenda musical ao longo do ano, em sintonia com a tradição do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, conhecido pela programação gratuita e pela presença de artistas de diferentes vertentes do jazz e do blues.



O Rio das Ostras Instrumental chega à sua segunda edição em 2026 com o objetivo de ampliar o acesso à música e valorizar a diversidade de expressões artísticas. A iniciativa também abre espaço para encontros entre artistas, públicos e diferentes gerações, com apresentações em um dos espaços culturais do município.



Cultura afro-brasileira no centro da programação

A presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, ressaltou que a edição especial representa uma oportunidade de reconhecer a presença da cultura afro-brasileira na identidade musical do país e fortalecer o acesso da população às manifestações culturais.



“O Rio das Ostras Instrumental reafirma nosso compromisso com a valorização da música, da diversidade cultural e da democratização do acesso à cultura. Nesta edição especial, celebramos o Dia da Consciência Negra, reconhecendo a contribuição fundamental da cultura afro-brasileira para a identidade musical do nosso país. É também uma oportunidade de promover encontros entre diferentes gerações e linguagens musicais, valorizando artistas e proporcionando à população acesso gratuito a apresentações de grande qualidade”, destacou.



Apresentado pela Petrobras, o projeto tem realização da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Prefeitura de Rio das Ostras. A produção é da Azul Produções, com apoio da Like Produtora.



A entrada será gratuita. As apresentações começam às 16h, com Cláudia Falcão e o espetáculo “Gafieira da Elza”. Às 17h, será a vez da banda Afrojazz. O encontro promete uma tarde dedicada à música, à memória e à valorização das raízes afro-brasileiras, com espaço para diferentes sonoridades e para o reconhecimento de uma herança cultural que segue presente e viva na música brasileira.





