Escola de Rio das Ostras prepara simulado de emergência para 2 mil pessoas - Foto: Divulgação/Ascom

Escola de Rio das Ostras prepara simulado de emergência para 2 mil pessoasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 10:36 | Atualizado 17/11/2026 10:36





A proposta vai além de reproduzir uma ocorrência. A atividade pretende ensinar, na prática, como reconhecer uma situação de risco, seguir orientações, manter a organização e deixar o prédio com segurança. Em um ambiente com centenas de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, saber como agir pode evitar correria, confusão e acidentes durante uma evacuação.



Para os estudantes, a experiência representa uma oportunidade de conhecer procedimentos que podem ser úteis não apenas dentro da escola, mas também em casa e em outros espaços de convivência. Já para professores e funcionários, o exercício permite avaliar responsabilidades, identificar possíveis dificuldades e aprimorar a condução de uma saída organizada. Saber para onde ir, como agir e quem procurar em uma situação de perigo pode fazer toda a diferença entre o desespero e uma saída segura. É justamente essa preparação que cerca de dois mil estudantes do Colégio Professora América Abdalla, em Rio das Ostras, terão a oportunidade de colocar em prática durante um simulado de incêndio coordenado pela Defesa Civil Municipal. O exercício terá como cenário um princípio de fogo na cozinha da unidade e reunirá profissionais da escola, integrantes da Coordenadoria Regional de Defesa Civil (REDEC Litorânea) e do Corpo de Bombeiros.A proposta vai além de reproduzir uma ocorrência. A atividade pretende ensinar, na prática, como reconhecer uma situação de risco, seguir orientações, manter a organização e deixar o prédio com segurança. Em um ambiente com centenas de pessoas, principalmente crianças e adolescentes, saber como agir pode evitar correria, confusão e acidentes durante uma evacuação.Para os estudantes, a experiência representa uma oportunidade de conhecer procedimentos que podem ser úteis não apenas dentro da escola, mas também em casa e em outros espaços de convivência. Já para professores e funcionários, o exercício permite avaliar responsabilidades, identificar possíveis dificuldades e aprimorar a condução de uma saída organizada.

Preparação que vai além da sala de aula

A iniciativa integra as ações de conscientização pelo Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres, celebrado em 29 de novembro. Instituída em 2012, a data busca ampliar a percepção da sociedade sobre os perigos de desastres naturais e tecnológicos e incentivar medidas capazes de reduzir seus impactos.



O treinamento terá a participação de aproximadamente dois mil alunos, além dos trabalhadores da unidade escolar. Segundo o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Edmilson Martins, os colaboradores já passaram por uma capacitação preparatória. Também está previsto um pré-simulado, etapa que permitirá verificar os procedimentos antes do exercício principal.



A preparação é fundamental para que cada participante compreenda o que deve fazer diante de uma emergência. Em uma situação real, o tempo de resposta, a clareza das orientações e a organização das pessoas podem influenciar diretamente a segurança de todos.



O exercício também permitirá observar como os protocolos funcionam na prática. A movimentação dos estudantes, a orientação dos profissionais e a atuação das equipes especializadas serão aspectos importantes para avaliar a resposta coletiva.



De acordo com Edmilson Martins, a atividade busca fortalecer os procedimentos preventivos, orientar a comunidade escolar e ampliar a integração entre os órgãos envolvidos. A intenção é transformar o treinamento em uma experiência de aprendizado, com reflexos na capacidade de enfrentar situações inesperadas.

Segurança exige planejamento e ação conjunta

Uma evacuação escolar envolve muito mais do que simplesmente sair de uma sala. É necessário orientar os alunos, organizar os deslocamentos, evitar aglomerações e garantir que os procedimentos sejam compreendidos por todos. Por isso, exercícios desse tipo ajudam a identificar dificuldades que poderiam comprometer a segurança em uma ocorrência verdadeira.



A Defesa Civil também prevê uma articulação antecipada com diferentes instituições municipais. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Câmara de Vereadores e Gabinete do Prefeito serão comunicados sobre a realização da atividade.



Outro cuidado será a solicitação de apoio para organizar o trânsito nas proximidades do colégio. A divulgação antecipada do simulado também está prevista, para que os moradores compreendam a movimentação das equipes e não confundam o exercício com um incêndio real.



A participação integrada dos órgãos de segurança e proteção reforça a importância de um planejamento que considere não apenas o interior da escola, mas também o entorno da unidade.



No cotidiano, o conhecimento adquirido pode representar uma proteção que acompanha os participantes muito além dos portões do colégio. Uma criança que aprende a reconhecer uma situação de perigo, um funcionário que sabe orientar uma evacuação e uma equipe que conhece seus procedimentos contribuem para um ambiente mais preparado.



A principal mensagem do exercício é que segurança não depende apenas da chegada dos bombeiros ou da atuação da Defesa Civil. Ela também começa com informação, prevenção e atitudes conscientes. Em situações de emergência, estar preparado pode fazer a diferença para proteger vidas.



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