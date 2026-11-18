Carlos Augusto se reuniu com o deputado federal Altineu Côrtes em Brasília. - Foto:Divulgação/Ascom

Carlos Augusto se reuniu com o deputado federal Altineu Côrtes em Brasília.Foto:Divulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 11:32 | Atualizado 18/11/2026 11:35





Durante a conversa, os dois representantes destacaram a parceria política e a intenção de manter o diálogo em torno de projetos de interesse do município. Altineu agradeceu o apoio recebido na cidade nas eleições e afirmou que pretende continuar trabalhando para ajudar Rio das Ostras. O prefeito, por sua vez, ressaltou a importância da interlocução com parlamentares em Brasília e aproveitou a agenda para apresentar pedidos de recursos para o próximo exercício.



A reunião também teve um componente de reconhecimento político. Altineu mencionou o desempenho obtido nas urnas em Rio das Ostras, onde recebeu 1.644 votos e terminou como o quinto deputado federal mais votado. No resultado estadual, também alcançou a quinta colocação, com 175.161 votos. A articulação por recursos federais para Rio das Ostras esteve no centro de uma reunião entre o prefeito Carlos Augusto (PL) e o deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), recentemente, em Brasília. O encontro, realizado na sede da Vice-Presidência da Câmara dos Deputados, teve como pauta a possibilidade de destinar emendas parlamentares ao município a partir do próximo ano. A iniciativa busca ampliar a capacidade de investimento da cidade e viabilizar recursos para atender às demandas da população.Durante a conversa, os dois representantes destacaram a parceria política e a intenção de manter o diálogo em torno de projetos de interesse do município. Altineu agradeceu o apoio recebido na cidade nas eleições e afirmou que pretende continuar trabalhando para ajudar Rio das Ostras. O prefeito, por sua vez, ressaltou a importância da interlocução com parlamentares em Brasília e aproveitou a agenda para apresentar pedidos de recursos para o próximo exercício.A reunião também teve um componente de reconhecimento político. Altineu mencionou o desempenho obtido nas urnas em Rio das Ostras, onde recebeu 1.644 votos e terminou como o quinto deputado federal mais votado. No resultado estadual, também alcançou a quinta colocação, com 175.161 votos.



Parceria política mira investimentos para a cidade

Na avaliação do deputado, a votação no município demonstrou o reconhecimento ao trabalho desenvolvido em conjunto com lideranças locais. Durante a conversa, ele agradeceu diretamente ao prefeito e à equipe municipal pelo apoio. Também destacou os desafios enfrentados por quem administra uma cidade e a necessidade de buscar recursos em diferentes esferas de governo.



Em sua manifestação, Altineu afirmou que pretende manter a atuação em favor de Rio das Ostras. O parlamentar, que ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e preside o diretório estadual do PL no Rio de Janeiro, declarou que continuará à disposição para colaborar com o município.



Carlos Augusto retribuiu os elogios e ressaltou o papel de Altineu na articulação política do partido no estado. O prefeito também destacou a receptividade do deputado aos gestores municipais que procuram apoio na capital federal. Segundo ele, a agenda teve um objetivo prático: apresentar demandas e iniciar conversas sobre emendas destinadas ao próximo ano.



A busca por recursos parlamentares faz parte da estratégia de municípios que precisam ampliar investimentos sem depender exclusivamente da arrecadação própria. As emendas podem financiar ações e projetos em áreas de interesse público, desde que cumpram as regras orçamentárias e administrativas. Em Rio das Ostras, os valores destinados por parlamentares podem ser acompanhados pelo portal de transparência municipal, que reúne informações sobre recursos estaduais e federais.



É importante destacar, porém, que a reunião tratou da possibilidade de novos repasses. Até o momento, não foram divulgados valores, áreas específicas que receberiam os recursos ou confirmação de emendas para o próximo exercício. A definição depende dos encaminhamentos orçamentários e da efetiva destinação das verbas.



Prefeito destaca desafios e busca por recursos

Durante o encontro, Altineu também elogiou a atuação de Carlos Augusto à frente da administração municipal. O deputado mencionou o esforço do prefeito para enfrentar dificuldades herdadas de gestões anteriores e destacou a frequência com que o chefe do Executivo busca apoio junto aos governos estadual e federal.



O prefeito afirmou que pretende manter a articulação em Brasília para abrir caminhos a novos investimentos. Na avaliação dele, a aproximação com representantes do Congresso pode contribuir para ampliar as condições de atendimento às necessidades da população.



A agenda na capital federal reforça a estratégia de interlocução institucional adotada pelo governo municipal. Além de apresentar solicitações diretamente aos parlamentares, a administração busca construir parcerias que possam resultar em recursos para projetos e serviços públicos.



A relação entre o Executivo municipal e representantes do Legislativo federal ganha importância diante dos desafios de financiamento enfrentados pelas cidades. Para Rio das Ostras, a expectativa é transformar o diálogo político em investimentos concretos, embora ainda não exista confirmação de novos valores para o município.



Ao encerrar a reunião, Carlos Augusto afirmou que continuará buscando apoio para enfrentar as demandas locais. A intenção, segundo o prefeito, é ampliar as possibilidades de investimento e avançar em ações voltadas à qualidade de vida dos moradores.





