Carlos Augusto se reuniu com o deputado federal Altineu Côrtes em Brasília.Foto:Divulgação/Ascom
Durante a conversa, os dois representantes destacaram a parceria política e a intenção de manter o diálogo em torno de projetos de interesse do município. Altineu agradeceu o apoio recebido na cidade nas eleições e afirmou que pretende continuar trabalhando para ajudar Rio das Ostras. O prefeito, por sua vez, ressaltou a importância da interlocução com parlamentares em Brasília e aproveitou a agenda para apresentar pedidos de recursos para o próximo exercício.
A reunião também teve um componente de reconhecimento político. Altineu mencionou o desempenho obtido nas urnas em Rio das Ostras, onde recebeu 1.644 votos e terminou como o quinto deputado federal mais votado. No resultado estadual, também alcançou a quinta colocação, com 175.161 votos.
Parceria política mira investimentos para a cidade
Em sua manifestação, Altineu afirmou que pretende manter a atuação em favor de Rio das Ostras. O parlamentar, que ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e preside o diretório estadual do PL no Rio de Janeiro, declarou que continuará à disposição para colaborar com o município.
Carlos Augusto retribuiu os elogios e ressaltou o papel de Altineu na articulação política do partido no estado. O prefeito também destacou a receptividade do deputado aos gestores municipais que procuram apoio na capital federal. Segundo ele, a agenda teve um objetivo prático: apresentar demandas e iniciar conversas sobre emendas destinadas ao próximo ano.
A busca por recursos parlamentares faz parte da estratégia de municípios que precisam ampliar investimentos sem depender exclusivamente da arrecadação própria. As emendas podem financiar ações e projetos em áreas de interesse público, desde que cumpram as regras orçamentárias e administrativas. Em Rio das Ostras, os valores destinados por parlamentares podem ser acompanhados pelo portal de transparência municipal, que reúne informações sobre recursos estaduais e federais.
É importante destacar, porém, que a reunião tratou da possibilidade de novos repasses. Até o momento, não foram divulgados valores, áreas específicas que receberiam os recursos ou confirmação de emendas para o próximo exercício. A definição depende dos encaminhamentos orçamentários e da efetiva destinação das verbas.
Prefeito destaca desafios e busca por recursos
O prefeito afirmou que pretende manter a articulação em Brasília para abrir caminhos a novos investimentos. Na avaliação dele, a aproximação com representantes do Congresso pode contribuir para ampliar as condições de atendimento às necessidades da população.
A agenda na capital federal reforça a estratégia de interlocução institucional adotada pelo governo municipal. Além de apresentar solicitações diretamente aos parlamentares, a administração busca construir parcerias que possam resultar em recursos para projetos e serviços públicos.
A relação entre o Executivo municipal e representantes do Legislativo federal ganha importância diante dos desafios de financiamento enfrentados pelas cidades. Para Rio das Ostras, a expectativa é transformar o diálogo político em investimentos concretos, embora ainda não exista confirmação de novos valores para o município.
Ao encerrar a reunião, Carlos Augusto afirmou que continuará buscando apoio para enfrentar as demandas locais. A intenção, segundo o prefeito, é ampliar as possibilidades de investimento e avançar em ações voltadas à qualidade de vida dos moradores.
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