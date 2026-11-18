Projeto de lei aprovado com 11 votos favoráveis autoriza instituição de data sempre no 1º de janeiro de cada ano - Foto: Ilustração/Arquivo

Projeto de lei aprovado com 11 votos favoráveis autoriza instituição de data sempre no 1º de janeiro de cada anoFoto: Ilustração/Arquivo

Publicado 18/11/2026 11:52





O texto aprovado não determina um aumento imediato nem estabelece um novo valor para as corridas. A iniciativa abre caminho para que a administração municipal organize a análise anual das tarifas e, caso considere adequado, formalize a atualização por meio de decreto assinado pelo prefeito. A decisão sobre conceder ou não o reajuste continuará sob responsabilidade do Poder Executivo.



A proposta também indica parâmetros que poderão ser considerados nesse cálculo, como a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os custos operacionais apresentados pelos taxistas. A intenção é criar uma referência para a avaliação dos valores, sem retirar do governo municipal a atribuição de decidir sobre a política tarifária. A definição de uma referência anual para a revisão das tarifas de táxi avançou na Câmara Municipal de Rio das Ostras . Um projeto apresentado pelo vereador Rodrigo da Aposentadoria (PDT) recebeu 11 votos favoráveis e foi aprovado por unanimidade entre os parlamentares presentes. A proposta autoriza o Executivo a estabelecer o dia 1º de janeiro como data-base para eventuais reajustes, com o objetivo de dar previsibilidade aos profissionais e facilitar o planejamento da mobilidade urbana.O texto aprovado não determina um aumento imediato nem estabelece um novo valor para as corridas. A iniciativa abre caminho para que a administração municipal organize a análise anual das tarifas e, caso considere adequado, formalize a atualização por meio de decreto assinado pelo prefeito. A decisão sobre conceder ou não o reajuste continuará sob responsabilidade do Poder Executivo.A proposta também indica parâmetros que poderão ser considerados nesse cálculo, como a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os custos operacionais apresentados pelos taxistas. A intenção é criar uma referência para a avaliação dos valores, sem retirar do governo municipal a atribuição de decidir sobre a política tarifária.



Proposta não determina aumento automático

Um dos pontos centrais do projeto é a possibilidade de usar o INPC como referência para a atualização dos valores. O índice mede a variação dos preços ao consumidor e poderá ser considerado junto aos custos operacionais informados pelos profissionais. Dessa forma, a análise não ficaria restrita a um único indicador, permitindo avaliar despesas relacionadas à prestação do serviço.

A criação de uma data-base também busca oferecer maior organização aos taxistas. Com uma referência definida no calendário, os profissionais poderiam acompanhar o período de avaliação das tarifas e se preparar para eventuais mudanças. Para os usuários, a proposta estabelece um parâmetro temporal para possíveis revisões, mas não significa que as corridas ficarão automaticamente mais caras a cada início de ano.



Na justificativa, Rodrigo da Aposentadoria afirma que a medida tem caráter autorizativo e preserva a autonomia do Executivo para decidir sobre a gestão do transporte público. O vereador argumenta que a iniciativa procura conciliar as necessidades dos trabalhadores com o planejamento da administração municipal, sem criar despesa direta para os cofres públicos.



Decisão agora depende do Executivo

Com a aprovação dos vereadores, o projeto segue para apreciação do prefeito Carlos Augusto (PL), a quem caberá decidir pela sanção ou pelo veto, total ou parcial. Caso seja sancionada, a proposta poderá servir de base para a organização de futuras revisões tarifárias, conforme a regulamentação do governo municipal.



O caráter autorizativo é um aspecto importante da matéria. Isso significa que a aprovação legislativa não obriga o prefeito a conceder reajustes nem determina que os valores sejam modificados automaticamente em janeiro. O texto apenas permite que o Executivo adote uma data de referência para avaliar a necessidade de atualização dos preços cobrados pelo serviço.



Na justificativa apresentada à Câmara, Rodrigo da Aposentadoria afirma que a iniciativa procura respeitar as atribuições administrativas do governo municipal. O vereador ressalta que a proposta não pretende interferir diretamente na gestão do transporte público, mas oferecer uma diretriz que possa auxiliar o planejamento do setor.



O parlamentar também argumenta que a previsibilidade pode beneficiar os profissionais que atuam no transporte de passageiros. Com um período de referência definido, os taxistas teriam melhores condições de acompanhar os custos da atividade e apresentar informações para subsidiar a análise de possíveis mudanças nas tarifas.



A discussão envolve, ainda, o equilíbrio entre a remuneração dos trabalhadores e o impacto dos preços sobre os passageiros. Por isso, a eventual atualização deverá considerar os critérios previstos e a avaliação do Executivo, sem que a aprovação do projeto represente, por si só, autorização para qualquer aumento imediato.



A expectativa é que a proposta contribua para dar mais organização ao processo de revisão das tarifas em Rio das Ostras. A definição sobre sua entrada em vigor, entretanto, depende da decisão do prefeito. Até lá, os valores atualmente praticados não são alterados pela aprovação do texto na Câmara.





