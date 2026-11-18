Projeto de lei aprovado com 11 votos favoráveis autoriza instituição de data sempre no 1º de janeiro de cada anoFoto: Ilustração/Arquivo
O texto aprovado não determina um aumento imediato nem estabelece um novo valor para as corridas. A iniciativa abre caminho para que a administração municipal organize a análise anual das tarifas e, caso considere adequado, formalize a atualização por meio de decreto assinado pelo prefeito. A decisão sobre conceder ou não o reajuste continuará sob responsabilidade do Poder Executivo.
A proposta também indica parâmetros que poderão ser considerados nesse cálculo, como a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e os custos operacionais apresentados pelos taxistas. A intenção é criar uma referência para a avaliação dos valores, sem retirar do governo municipal a atribuição de decidir sobre a política tarifária.
Proposta não determina aumento automático
Na justificativa, Rodrigo da Aposentadoria afirma que a medida tem caráter autorizativo e preserva a autonomia do Executivo para decidir sobre a gestão do transporte público. O vereador argumenta que a iniciativa procura conciliar as necessidades dos trabalhadores com o planejamento da administração municipal, sem criar despesa direta para os cofres públicos.
Decisão agora depende do Executivo
O caráter autorizativo é um aspecto importante da matéria. Isso significa que a aprovação legislativa não obriga o prefeito a conceder reajustes nem determina que os valores sejam modificados automaticamente em janeiro. O texto apenas permite que o Executivo adote uma data de referência para avaliar a necessidade de atualização dos preços cobrados pelo serviço.
Na justificativa apresentada à Câmara, Rodrigo da Aposentadoria afirma que a iniciativa procura respeitar as atribuições administrativas do governo municipal. O vereador ressalta que a proposta não pretende interferir diretamente na gestão do transporte público, mas oferecer uma diretriz que possa auxiliar o planejamento do setor.
O parlamentar também argumenta que a previsibilidade pode beneficiar os profissionais que atuam no transporte de passageiros. Com um período de referência definido, os taxistas teriam melhores condições de acompanhar os custos da atividade e apresentar informações para subsidiar a análise de possíveis mudanças nas tarifas.
A discussão envolve, ainda, o equilíbrio entre a remuneração dos trabalhadores e o impacto dos preços sobre os passageiros. Por isso, a eventual atualização deverá considerar os critérios previstos e a avaliação do Executivo, sem que a aprovação do projeto represente, por si só, autorização para qualquer aumento imediato.
A expectativa é que a proposta contribua para dar mais organização ao processo de revisão das tarifas em Rio das Ostras. A definição sobre sua entrada em vigor, entretanto, depende da decisão do prefeito. Até lá, os valores atualmente praticados não são alterados pela aprovação do texto na Câmara.
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