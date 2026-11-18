Tucano recebeu acompanhamento antes de retornar ao habitat natural - Foto: Divulgação/Ascom

Tucano recebeu acompanhamento antes de retornar ao habitat naturalFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 18/11/2026 13:12 | Atualizado 18/11/2026 13:13





O resgate começou com o encaminhamento do tucano à Guarda Ambiental, responsável pelos primeiros procedimentos e pela assistência necessária ao animal. A partir daí, a ave passou por um período de recuperação, com acompanhamento antes de qualquer tentativa de reintrodução na natureza.



A devolução não ocorreu de forma imediata. Antes de voltar à vida livre, o tucano permaneceu em quarentena, etapa importante para observar suas condições e avaliar se estava apto a sobreviver novamente em seu ambiente natural.



Somente após esse período e a avaliação necessária, a equipe responsável realizou a soltura. A iniciativa contou com a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, dentro das ações municipais voltadas à proteção dos animais silvestres. Uma nova oportunidade de viver em liberdade marcou a recuperação de um tucano resgatado na localidade de Cantagalo, em Rio das Ostras. Depois de passar por um período de quarentena, receber os cuidados necessários e ter as condições de saúde avaliadas, a ave foi devolvida ao ambiente natural em uma ação de proteção à fauna silvestre. O animal chegou aos cuidados da Guarda Ambiental após ser encontrado na região e recebeu acompanhamento até apresentar condições adequadas para retornar ao seu habitat.O resgate começou com o encaminhamento do tucano à Guarda Ambiental, responsável pelos primeiros procedimentos e pela assistência necessária ao animal. A partir daí, a ave passou por um período de recuperação, com acompanhamento antes de qualquer tentativa de reintrodução na natureza.A devolução não ocorreu de forma imediata. Antes de voltar à vida livre, o tucano permaneceu em quarentena, etapa importante para observar suas condições e avaliar se estava apto a sobreviver novamente em seu ambiente natural.Somente após esse período e a avaliação necessária, a equipe responsável realizou a soltura. A iniciativa contou com a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, dentro das ações municipais voltadas à proteção dos animais silvestres.



Recuperação exige cuidados antes da soltura

O retorno de um animal silvestre à natureza representa uma etapa importante do trabalho de resgate e preservação ambiental. No caso do tucano, o intervalo entre o acolhimento e a soltura permitiu que fossem realizados os procedimentos necessários antes da devolução ao habitat.



O secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelas equipes e da colaboração dos moradores para garantir a proteção da fauna. Segundo ele, o encaminhamento correto dos animais aos órgãos responsáveis é fundamental para que recebam atendimento adequado e tenham condições de voltar à natureza.



O secretário também ressaltou que o município recebe diariamente animais silvestres que precisam de algum tipo de assistência. Quando apresentam condições para sobreviver sem intervenção humana, eles passam pelo processo de devolução ao ambiente natural.



A participação da população é considerada essencial nesse trabalho. A identificação de animais em situação de risco e o acionamento das equipes ambientais permitem que o atendimento seja feito por profissionais preparados, sem expor os bichos a procedimentos inadequados.



A orientação é que moradores não tentem capturar, transportar ou oferecer alimentos a animais silvestres encontrados em situação de vulnerabilidade. Mesmo quando parecem dóceis ou apresentam dificuldades para se movimentar, esses animais podem reagir de maneira imprevisível, além de necessitar de cuidados específicos.



Guarda Ambiental mantém atendimento 24 horas

Para evitar acidentes e garantir a proteção dos animais, a recomendação é procurar diretamente os órgãos ambientais sempre que houver um encontro com espécies silvestres que precisem de ajuda.



A Guarda Ambiental de Rio das Ostras mantém atendimento durante todos os dias da semana, inclusive feriados, com funcionamento ininterrupto. O serviço pode ser acionado pelo telefone (22) 2771-6444.



A orientação vale para situações que envolvam animais feridos, debilitados ou em locais que ofereçam riscos à sobrevivência deles. O contato com a equipe permite avaliar a necessidade de resgate e definir os procedimentos adequados para cada ocorrência.



A captura por pessoas sem preparo, além de colocar o animal sob estresse, pode provocar ferimentos e comprometer sua recuperação. Por isso, a recomendação é manter distância, evitar qualquer tentativa de manejo e aguardar a orientação dos profissionais.



O retorno do tucano à natureza reforça a importância do trabalho de acolhimento, recuperação e preservação da fauna em Rio das Ostras. Mais do que realizar um resgate, a iniciativa busca garantir que animais silvestres tenham condições de continuar vivendo em seu ambiente natural, sem depender permanentemente dos cuidados humanos.





