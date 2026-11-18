Evento reúne gastronomia e música em homenagem à cultura afro-brasileiraFoto: Ilustração/Ascom
A escolha da gastronomia e do samba como elementos centrais da programação destaca manifestações profundamente ligadas à formação cultural brasileira. Mais do que atrações de uma festa, essas expressões carregam histórias de resistência, memória e pertencimento, além de representarem a contribuição da população negra para a construção da sociedade.
A iniciativa também aproxima a comunidade de debates importantes sobre o combate ao racismo e o reconhecimento da diversidade. A proposta do Cepro é transformar o encontro em um espaço de convivência, troca de experiências e valorização das raízes culturais que atravessam gerações.
Cultura e ancestralidade dão o tom da programação
A programação integra as ações relacionadas ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data representa um momento de reconhecimento da trajetória histórica da população negra, de suas lutas por direitos e da importância de enfrentar as desigualdades raciais ainda presentes no país.
Para a professora Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, a celebração também tem um papel educativo. Ela destaca que reconhecer a Consciência Negra significa valorizar a memória e a participação da população negra na formação do Brasil, além de criar oportunidades para fortalecer identidades e combater o preconceito.
“Celebrar a Consciência Negra é reconhecer a história, a memória e a contribuição da população negra na construção do nosso país. A feijoada e o samba fazem parte desse patrimônio cultural e nos ajudam a promover encontros, fortalecer identidades e combater o racismo. Nosso trabalho de educação antirracista busca justamente construir uma sociedade com mais respeito, igualdade e reconhecimento da diversidade”, afirma.
A proposta está alinhada ao trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural de Educação Popular, que utiliza a cultura como instrumento de formação e transformação social. Por meio de atividades educativas e manifestações populares, a instituição procura estimular o respeito às diferenças, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer iniciativas de educação antirracista.
Cepro aposta na educação para combater o racismo
Nesse contexto, encontros como o previsto para o bairro Âncora também funcionam como espaços de participação comunitária. A combinação entre culinária, música e reflexão permite abordar temas históricos e sociais de maneira acessível, aproximando diferentes gerações de um patrimônio cultural que precisa ser preservado e reconhecido.
A terceira edição da Feijoada Cultural também foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2026, voltado aos Pontos de Cultura do município. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa destinada ao incentivo e à valorização da produção cultural brasileira.
A realização envolve a participação da Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Prefeitura de Rio das Ostras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
Com a proposta de reunir tradição, conhecimento e participação popular, o Cepro aposta na força da cultura afro-brasileira para estimular o reconhecimento histórico e fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A expectativa é que a Feijoada Cultural transforme a sede da instituição em um espaço de celebração, memória e valorização das raízes que fazem parte da identidade brasileira.
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