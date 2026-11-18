Evento reúne gastronomia e música em homenagem à cultura afro-brasileira - Foto: Ilustração/Ascom

Evento reúne gastronomia e música em homenagem à cultura afro-brasileiraFoto: Ilustração/Ascom

Publicado 18/11/2026 13:33 | Atualizado 18/11/2026 13:40





A escolha da gastronomia e do samba como elementos centrais da programação destaca manifestações profundamente ligadas à formação cultural brasileira. Mais do que atrações de uma festa, essas expressões carregam histórias de resistência, memória e pertencimento, além de representarem a contribuição da população negra para a construção da sociedade.



A iniciativa também aproxima a comunidade de debates importantes sobre o combate ao racismo e o reconhecimento da diversidade. A proposta do Cepro é transformar o encontro em um espaço de convivência, troca de experiências e valorização das raízes culturais que atravessam gerações. A história, os sabores e as tradições da população negra estarão no centro de um encontro cultural em Rio das Ostras. A 3ª edição da Feijoada Cultural promete reunir moradores e visitantes no dia 22 de novembro, das 12h às 18h, na sede do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras (Cepro), no bairro Âncora. A programação integra as atividades da Semana da Consciência Negra e terá como atrações a feijoada preparada pela Cozinha Solidária da instituição e a apresentação do grupo Samba da Madeira. A proposta vai além da confraternização: o evento busca valorizar a ancestralidade, fortalecer a identidade afro-brasileira e ampliar a reflexão sobre igualdade racial A escolha da gastronomia e do samba como elementos centrais da programação destaca manifestações profundamente ligadas à formação cultural brasileira. Mais do que atrações de uma festa, essas expressões carregam histórias de resistência, memória e pertencimento, além de representarem a contribuição da população negra para a construção da sociedade.A iniciativa também aproxima a comunidade de debates importantes sobre o combate ao racismo e o reconhecimento da diversidade. A proposta do Cepro é transformar o encontro em um espaço de convivência, troca de experiências e valorização das raízes culturais que atravessam gerações.

Evento reúne gastronomia e música em homenagem à cultura afro-brasileira Foto: Ilustração/Ascom



Cultura e ancestralidade dão o tom da programação

A feijoada ficará sob responsabilidade da Cozinha Solidária do Cepro, que participa diretamente da organização da atividade gastronômica. A música será comandada pelo grupo Samba da Madeira, responsável por levar ao público um repertório ligado à tradição do samba.



A programação integra as ações relacionadas ao Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data representa um momento de reconhecimento da trajetória histórica da população negra, de suas lutas por direitos e da importância de enfrentar as desigualdades raciais ainda presentes no país.



Para a professora Guilhermina Rocha, presidente do Cepro, a celebração também tem um papel educativo. Ela destaca que reconhecer a Consciência Negra significa valorizar a memória e a participação da população negra na formação do Brasil, além de criar oportunidades para fortalecer identidades e combater o preconceito.



“Celebrar a Consciência Negra é reconhecer a história, a memória e a contribuição da população negra na construção do nosso país. A feijoada e o samba fazem parte desse patrimônio cultural e nos ajudam a promover encontros, fortalecer identidades e combater o racismo. Nosso trabalho de educação antirracista busca justamente construir uma sociedade com mais respeito, igualdade e reconhecimento da diversidade”, afirma.



A proposta está alinhada ao trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural de Educação Popular, que utiliza a cultura como instrumento de formação e transformação social. Por meio de atividades educativas e manifestações populares, a instituição procura estimular o respeito às diferenças, ampliar o acesso ao conhecimento e fortalecer iniciativas de educação antirracista.





Cepro aposta na educação para combater o racismo

A Feijoada Cultural integra um conjunto de ações promovidas pelo Cepro para aproximar a população das manifestações afro-brasileiras e estimular o debate sobre questões raciais. A instituição desenvolve projetos de educação popular e antirracista, com atividades que buscam valorizar a diversidade e reconhecer a importância das diferentes matrizes culturais na sociedade.



Nesse contexto, encontros como o previsto para o bairro Âncora também funcionam como espaços de participação comunitária. A combinação entre culinária, música e reflexão permite abordar temas históricos e sociais de maneira acessível, aproximando diferentes gerações de um patrimônio cultural que precisa ser preservado e reconhecido.



A terceira edição da Feijoada Cultural também foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 002/2026, voltado aos Pontos de Cultura do município. O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), iniciativa destinada ao incentivo e à valorização da produção cultural brasileira.



A realização envolve a participação da Fundação Rio das Ostras de Cultura, da Prefeitura de Rio das Ostras, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



Com a proposta de reunir tradição, conhecimento e participação popular, o Cepro aposta na força da cultura afro-brasileira para estimular o reconhecimento histórico e fortalecer a luta por uma sociedade mais justa e igualitária. A expectativa é que a Feijoada Cultural transforme a sede da instituição em um espaço de celebração, memória e valorização das raízes que fazem parte da identidade brasileira.