Campanha oferece imunização gratuita para cães e gatos a partir de três meses - Foto: Divulgação/Ascom

Campanha oferece imunização gratuita para cães e gatos a partir de três mesesFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 12:07 | Atualizado 19/11/2026 12:20





Os números da campanha mostram que 736 animais foram imunizados no primeiro sábado, dia 7, enquanto outros 999 receberam a dose no dia 14. A vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses. A programação foi distribuída ao longo dos sábados de novembro, com o objetivo de atender diferentes regiões do município.



LEIA MAIS: A campanha de vacinação antirrábica de Rio das Ostras entra em sua terceira etapa neste sábado (21), com atendimento em seis localidades, das 9h às 17h. A imunização será realizada no Âncora, Costazul, Enseada das Gaivotas, Village, Jardim Mariléa e Reduto da Paz. Até o momento, 1.735 cães e gatos receberam a vacina nas duas primeiras etapas da mobilização.Os números da campanha mostram que 736 animais foram imunizados no primeiro sábado, dia 7, enquanto outros 999 receberam a dose no dia 14. A vacinação é destinada a cães e gatos com idade a partir de três meses. A programação foi distribuída ao longo dos sábados de novembro, com o objetivo de atender diferentes regiões do município.LEIA MAIS: Rio das Ostras reforça vacinação contra a Covid-19



Confira os pontos de vacinação deste sábado



No Âncora, os tutores poderão levar os animais à Clínica da Família, às USFs Cláudio Ribeiro e Âncora e às escolas municipais Padre J. Dílson Dória e Simar Machado Sodré.



Em Costazul, haverá atendimento na SUBFIS, unidade instalada no antigo prédio da COMFIS, e na Escola Municipal Ary Gomes de Marins. Na Enseada das Gaivotas, o ponto será a Praça Zélia Gatai.



A programação também inclui a Escola Estadual Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica, no Village; a Escola Municipal Mônica A. Ribeiro, antiga Acerbal P. Malheiros, no Jardim Mariléa; e a Escola Municipal Alberto Jorge, no Reduto da Paz.



A quarta e última etapa está marcada para sábado, 28 de novembro, das 9h às 17h. A vacinação será oferecida em Boca da Barra, Nova Esperança, Nova Cidade, Gelson Apicelo, Extensão do Bosque, Operário, Cidade Beira Mar, Cidade Praiana, Parque Zabulão, São Cristóvão, Recanto, Extensão Serramar, Jardim Campomar e Palmital.



Entre os endereços estão a UBS Boca da Barra, as unidades de saúde de Nova Esperança, Nova Cidade e Operário, o Campo do Mocinho, a Igreja Nossa Senhora Aparecida, o Sindicato, o CRAS Sul, escolas municipais e o IMERO, em São Cristóvão.



Vigilância orienta sobre transporte dos animais

A Vigilância em Saúde também alerta para os cuidados necessários durante o deslocamento até os postos. Os cães devem ser conduzidos com guia e coleira. Já os gatos precisam ser transportados em caixas apropriadas, resistentes, ventiladas e com fechamento seguro.



A recomendação é utilizar caixas com porta firme e, preferencialmente, abertura superior removível. Para reduzir o estresse, os responsáveis podem colocar uma caminha ou petiscos conhecidos do animal no compartimento e cobri-lo parcialmente com um pano.



A orientação também inclui o uso de guias ou coleiras peitorais para os felinos, como medida adicional de segurança. Os cuidados ajudam a evitar fugas e acidentes durante o transporte e o atendimento.



A vacinação antirrábica é uma medida de prevenção contra uma doença grave que pode atingir animais e seres humanos. Por isso, a recomendação é que os tutores aproveitem as etapas disponíveis e procurem o ponto de atendimento mais próximo.



