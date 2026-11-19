Credenciamento federal é necessário para a implantação do armamento na corporação - Foto: Divulgação/Ascom

Credenciamento federal é necessário para a implantação do armamento na corporaçãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 14:31





O pedido foi apresentado após uma reunião entre o secretário municipal da pasta, Carlos Menegasi, e o delegado federal Marcelo Prudente, responsável pelo credenciamento dos municípios interessados no armamento de suas Guardas Municipais. A partir da formalização do requerimento, a administração terá de cumprir uma série de exigências legais e administrativas antes de obter qualquer autorização.



LEIA MAIS: O armamento da Guarda Municipal de Rio das Ostras começou a avançar na esfera administrativa. O município protocolou recentemente um requerimento na Delegacia de Controle de Armas de Fogo (DELEARM/RJ), unidade da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para iniciar o processo de credenciamento da corporação. A iniciativa, conduzida pela Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, representa o primeiro passo para uma possível mudança na estrutura de atuação dos agentes, mas ainda não autoriza o uso de armas de fogo durante o serviço.O pedido foi apresentado após uma reunião entre o secretário municipal da pasta, Carlos Menegasi, e o delegado federal Marcelo Prudente, responsável pelo credenciamento dos municípios interessados no armamento de suas Guardas Municipais. A partir da formalização do requerimento, a administração terá de cumprir uma série de exigências legais e administrativas antes de obter qualquer autorização.LEIA MAIS: Câmeras entram em debate para reforçar segurança em Rio das Ostras

Pedido à Polícia Federal abre processo de credenciamento

A entrega da documentação marca o início de um procedimento que depende da avaliação dos órgãos federais. Segundo Carlos Menegasi, o município trabalha agora para atender aos critérios necessários e preparar os profissionais para uma eventual implantação do armamento.



O secretário ressaltou que a iniciativa não se limita à apresentação de um pedido administrativo. A proposta também envolve investimentos na formação dos agentes e na qualificação da equipe, pontos considerados fundamentais para uma possível mudança na rotina da corporação.



“Fomos recebidos pelo delegado da Polícia Federal Marcelo Prudente, responsável pelo credenciamento dos municípios para o armamento das Guardas Municipais. Protocolamos o documento, que representa o primeiro passo desse processo. A partir de agora, estamos trabalhando no cumprimento dos requisitos necessários e na preparação para essa possível implantação. Nosso objetivo é investir na qualificação e no preparo dos agentes, contribuindo cada vez mais para a segurança da população de Rio das Ostras”, afirmou Menegasi.



O andamento do pedido, entretanto, depende de outras providências. O protocolo não equivale à concessão de porte funcional nem significa que todos os integrantes da Guarda Municipal passarão a trabalhar armados. A proposta ainda precisa superar as etapas previstas nas normas que regulamentam o acesso das corporações municipais ao armamento.





Capacitação dos guardas está entre as exigências



A legislação federal estabelece critérios específicos para o porte de arma de fogo por integrantes das Guardas Municipais. Entre as regras estão procedimentos de formação profissional, comprovação de capacidade técnica para o manuseio dos equipamentos e avaliação de aptidão psicológica, além das condições de controle e fiscalização previstas nas normas aplicáveis.



A Polícia Federal tem atribuições nesse processo, inclusive na análise dos requisitos para a concessão do porte funcional. A Instrução Normativa nº 310/2025 estabelece procedimentos para a autorização condicionada, mediante Termo de Adesão e Compromisso. Portanto, a intenção do município precisa estar acompanhada de adequação às regras federais.



Outro ponto importante é a preparação institucional. O eventual emprego de armas exige profissionais habilitados, treinamento compatível com a função e estrutura adequada para o controle dos equipamentos. Essas condições fazem parte da responsabilidade do poder público na condução de uma medida que envolve diretamente a segurança dos agentes e da população.



Em Rio das Ostras, o processo permanece em fase inicial. Até o momento, não foi anunciado um cronograma para a conclusão do credenciamento, o número de agentes que poderão receber autorização ou uma previsão para o início do uso de armas de fogo. A próxima etapa dependerá do atendimento às exigências e da análise dos órgãos competentes.





