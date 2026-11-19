Município mantém monitoramento epidemiológico e orientações sobre a doença - Foto: Ilustração/Mateus Cardoso

Município mantém monitoramento epidemiológico e orientações sobre a doençaFoto: Ilustração/Mateus Cardoso

Publicado 19/11/2026 14:53





Os novos registros foram confirmados depois de um período sem casos ativos na cidade, desde os três diagnósticos identificados em maio. Com a atualização, a Vigilância em Saúde mantém o acompanhamento das ocorrências e a investigação das notificações recebidas. A pasta ressalta que os dados podem sofrer alterações à medida que novas informações chegam aos sistemas oficiais.



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Dois novos diagnósticos de Mpox entre moradores de Rio das Ostras elevaram para cinco o total de casos confirmados no município em 2026. As confirmações foram registradas recentemente, após atendimentos realizados em unidades de saúde de outras cidades , que comunicaram os resultados às autoridades sanitárias. Diante do avanço das notificações no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o monitoramento epidemiológico e orienta a população sobre sintomas, formas de transmissão e prevenção da doença.Os novos registros foram confirmados depois de um período sem casos ativos na cidade, desde os três diagnósticos identificados em maio. Com a atualização, a Vigilância em Saúde mantém o acompanhamento das ocorrências e a investigação das notificações recebidas. A pasta ressalta que os dados podem sofrer alterações à medida que novas informações chegam aos sistemas oficiais.LEIA MAIS: Mpox volta ao debate e Rio das Ostras reforça alerta sobre sintomas, prevenção e cuidados

Dois novos diagnósticos ampliam registros no município





Os dois pacientes são residentes de Rio das Ostras, mas procuraram atendimento médico em outros municípios. Por esse motivo, as notificações foram encaminhadas pelas próprias unidades de saúde onde ocorreu a assistência. A Secretaria Municipal de Saúde explica que o registro epidemiológico depende do recebimento das notificações e da confirmação dos exames.



Outro fator que exige atenção é o período de incubação do vírus, que pode chegar a 21 dias. Isso significa que os sintomas podem aparecer semanas após a exposição, o que reforça a importância do acompanhamento dos contatos e da comunicação de possíveis novos casos aos serviços de saúde.



A Mpox é uma infecção viral transmitida principalmente pelo contato direto com lesões na pele, secreções e outros materiais contaminados. O contato físico próximo com uma pessoa infectada representa uma das principais formas de transmissão.



Entre os sintomas mais comuns estão erupções ou feridas na pele, febre, dor de cabeça, dores musculares, fraqueza e aumento dos linfonodos, popularmente conhecidos como ínguas. As manifestações podem variar de uma pessoa para outra, por isso a avaliação profissional é importante diante de sinais suspeitos.





Prevenção e vacinação seguem critérios específicos





Para reduzir o risco de transmissão, a orientação das autoridades sanitárias é evitar contato físico direto com pessoas que apresentem suspeita ou confirmação da doença. Também é recomendado não compartilhar toalhas, roupas, lençóis e outros objetos de uso pessoal.



A higienização frequente das mãos e a limpeza de superfícies e utensílios de uso comum fazem parte dos cuidados preventivos. Quem apresentar sintomas compatíveis deve procurar uma unidade de saúde para avaliação, diagnóstico e orientações sobre os procedimentos necessários.



Na vacinação, o Sistema Único de Saúde (SUS) não adota uma campanha de imunização em massa contra a Mpox. A estratégia contempla pessoas com maior vulnerabilidade ou risco de exposição ao vírus, conforme os critérios definidos pelo Ministério da Saúde.



A prioridade é para pessoas vivendo com HIV/Aids que apresentam contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células por milímetro cúbico. A estratégia também prevê ampliação gradual para pessoas com CD4 inferior a 200 células, usuários de PrEP, profissionais de laboratório que manipulam amostras do vírus e pessoas vivendo com HIV/Aids, independentemente da contagem de CD4, conforme a disponibilidade de doses e as etapas de distribuição.



Há ainda previsão de vacinação após exposição de médio ou alto risco para pessoas entre 18 e 49 anos que tenham tido contato com casos suspeitos, prováveis ou confirmados. A indicação depende de avaliação dos serviços de vigilância.



Em Rio das Ostras, a Secretaria de Saúde informa que aguarda a liberação da Secretaria de Estado de Saúde para ampliar o atendimento aos demais públicos elegíveis. Enquanto isso, o município mantém as ações de vigilância e disponibiliza boletins epidemiológicos para consulta pública no endereço https://www.riodasostras.rj.gov.br/saude-epidemiologia-mpox/.





