Litoral de Rio das Ostras reúne praias e atrativos para movimentar o turismo e a economia - Foto: Divulgação/Ascom

Litoral de Rio das Ostras reúne praias e atrativos para movimentar o turismo e a economiaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 19/11/2026 15:00





Com um litoral diversificado, que reúne praias de águas tranquilas, trechos de mar aberto, recantos naturais e uma orla com infraestrutura de alimentação e lazer, o município aposta em seus atrativos para receber visitantes de diferentes perfis. A variedade de opções permite combinar passeios em família, atividades esportivas, gastronomia e contato com a natureza, além de favorecer a circulação de turistas por diferentes regiões da cidade.



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O feriadão da Consciência Negra promete aquecer o turismo e movimentar a economia de Rio das Ostras . A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo é receber aproximadamente 10 mil visitantes entre os dias 20 e 22 de novembro, com previsão de 90% de ocupação hoteleira. O cenário positivo abre boas perspectivas para hotéis, pousadas, bares, restaurantes, quiosques, comerciantes e prestadores de serviços, que encontram no aumento do fluxo turístico uma oportunidade de ampliar as atividades e fortalecer os negócios.Com um litoral diversificado, que reúne praias de águas tranquilas, trechos de mar aberto, recantos naturais e uma orla com infraestrutura de alimentação e lazer, o município aposta em seus atrativos para receber visitantes de diferentes perfis. A variedade de opções permite combinar passeios em família, atividades esportivas, gastronomia e contato com a natureza, além de favorecer a circulação de turistas por diferentes regiões da cidade.LEIA MAIS: União entre cidades busca impulsionar o turismo em Rio das Ostras e região

Expectativa de visitantes anima comércio e rede hoteleira





A projeção de 90% de ocupação nos meios de hospedagem reforça a importância do feriadão para a cadeia produtiva do turismo. A chegada de visitantes amplia a procura por hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços, criando oportunidades para diferentes segmentos que dependem da movimentação de pessoas.



O impacto não fica restrito aos estabelecimentos diretamente ligados ao turismo. O aumento do consumo também pode beneficiar pequenos empreendedores, trabalhadores autônomos, comerciantes e fornecedores locais. Cada visitante representa uma possibilidade de movimentar a economia, consumir produtos e serviços e ampliar a circulação de recursos no município.



O prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou a expectativa positiva para o período e a importância do turismo como atividade estratégica para o desenvolvimento econômico.



“Rio das Ostras está preparada para receber os visitantes durante o feriado da Consciência Negra. A expectativa de ocupação hoteleira em torno de 90% demonstra a procura pelo município como destino turístico e representa uma oportunidade para movimentar o comércio, os bares, restaurantes e os prestadores de serviços. Estamos trabalhando para acolher bem os turistas e oferecer opções de lazer, cultura e gastronomia, fortalecendo a economia local e valorizando tudo o que a cidade tem a oferecer”, afirmou.





Diversidade das praias fortalece atrativos turísticos



Um dos diferenciais de Rio das Ostras é a variedade de cenários ao longo do litoral. Para famílias com crianças e pessoas que preferem águas mais tranquilas, a Praia do Remanso, em Costazul, oferece mar morno e cristalino, além de formações rochosas que criam pequenas piscinas naturais em determinados pontos.



A Praia da Joana também é uma alternativa para quem procura sossego. Cercada por dois costões, possui águas tranquilas e árvores que proporcionam sombra. Próxima ao Centro, a Praia do Cemitério combina o cenário de uma enseada com a presença de barcos de pesca e uma vista especial para o pôr do sol.



Quem deseja aproveitar o dia com facilidade de acesso a restaurantes e serviços pode escolher a Praia do Centro, que reúne quiosques, bares e estabelecimentos comerciais nas proximidades. Costazul também se destaca pela extensa faixa de areia, pelo mar agitado e pela orla movimentada, com diversas opções de alimentação.



A Praia do Bosque oferece espaço para atividades esportivas, como vôlei de praia. Já a Praia das Tartarugas, situada entre Abricó e Bosque, apresenta águas calmas e mornas, enquanto Abricó e Praia Virgem atraem visitantes interessados em trechos de mar aberto e ambientes menos movimentados.



A lista de atrativos inclui ainda a Enseada das Gaivotas, procurada para caminhadas à beira-mar; a Praia de Itapebussus, com cerca de dois quilômetros de extensão e águas cristalinas; e a Praia das Pedrinhas, localizada na Área de Relevante Interesse Ecológico de Itapebussus, cujo acesso ocorre exclusivamente por caminhada.



Mar do Norte, a aproximadamente 15 quilômetros do Centro, também integra o roteiro, com espaço para pesca e mergulho. A Praia das Areias Negras chama atenção pela coloração escura da areia e pelas pequenas piscinas naturais. Na Boca da Barra, o encontro das águas do Rio das Ostras com o mar compõe a paisagem, que conta ainda com quiosques e restaurantes.



Com essa diversidade, Rio das Ostras reúne condições para transformar o feriadão em uma oportunidade de lazer para os visitantes e de negócios para quem trabalha no setor. A expectativa de público e a projeção de ocupação hoteleira reforçam o peso do turismo na economia local e valorizam os atrativos naturais que fazem do município um destino procurado no litoral fluminense.





