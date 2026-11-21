Prefeito de Rio das Ostras Carlos Augusto e secretária Márcia Almeida com gestores do Hemolagos - Divulgação

Prefeito de Rio das Ostras Carlos Augusto e secretária Márcia Almeida com gestores do HemolagosDivulgação

Publicado 21/11/2026 12:48

A Prefeitura de Rio das Ostras iniciou o planejamento para implantar uma Agência Transfusional no Hospital Municipal. A proposta, desenvolvida em parceria com o Hemolagos, é manter um estoque estratégico de sangue na própria unidade hospitalar, diminuindo a dependência de deslocamentos emergenciais até o hemocentro regional, localizado em Cabo Frio.





O projeto começou a ser discutido na segunda-feira (16), durante uma reunião entre o prefeito Carlos Augusto Balthazar e o presidente do Hemolagos, Jorge Diniz. Também participaram do encontro o diretor médico do serviço, Antônio de Pádua, e a secretária municipal de Gestão Pública, Márcia Almeida. Na ocasião, foram apresentados os requisitos técnicos para a implantação da estrutura, os benefícios esperados para a assistência hospitalar e as dificuldades logísticas enfrentadas atualmente pelo município.



A demanda por hemocomponentes ajuda a dimensionar a importância da iniciativa. Rio das Ostras registra o segundo maior consumo entre as cidades atendidas pelo Hemolagos, com uma média de 81 unidades por mês. No último ano, foram 970 hemocomponentes enviados pelo serviço regional às três unidades de saúde do município: Hospital Municipal, Pronto-Socorro e Unidade de Pronto Atendimento (UPA). LEIA MAIS: Rio das Ostras espera 10 mil turistas no feriadão O projeto começou a ser discutido na segunda-feira (16), durante uma reunião entre o prefeito Carlos Augusto Balthazar e o presidente do Hemolagos, Jorge Diniz. Também participaram do encontro o diretor médico do serviço, Antônio de Pádua, e a secretária municipal de Gestão Pública, Márcia Almeida. Na ocasião, foram apresentados os requisitos técnicos para a implantação da estrutura, os benefícios esperados para a assistência hospitalar e as dificuldades logísticas enfrentadas atualmente pelo município.A demanda por hemocomponentes ajuda a dimensionar a importância da iniciativa. Rio das Ostras registra o segundo maior consumo entre as cidades atendidas pelo Hemolagos, com uma média de 81 unidades por mês. No último ano, foram 970 hemocomponentes enviados pelo serviço regional às três unidades de saúde do município: Hospital Municipal, Pronto-Socorro e Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Estoque poderá agilizar atendimento

Atualmente, o deslocamento entre Rio das Ostras e o Hemolagos leva, em média, uma hora e 23 minutos. O percurso, de mais de 50 quilômetros, pode representar um desafio em situações que exigem rapidez, principalmente durante a alta temporada, quando o aumento do fluxo de veículos e os congestionamentos nas rodovias podem ampliar o tempo de viagem.



A disponibilidade de sangue é importante em diferentes situações hospitalares, como acidentes graves, hemorragias, complicações obstétricas e cirurgias. Nesses casos, a possibilidade de contar com hemocomponentes armazenados no próprio hospital pode contribuir para reduzir o tempo necessário para iniciar uma transfusão.



A proposta prevê que o estoque seja abastecido pelo Hemolagos, com reposição semanal e fornecimentos complementares conforme a demanda. Assim, a equipe do Hospital Municipal poderá utilizar os materiais disponíveis na unidade, sem depender de uma viagem emergencial de ida e volta até Cabo Frio.



“Estamos falando de uma estrutura que pode fazer a diferença entre a vida e a morte em uma situação de emergência. Rio das Ostras cresceu, nossa demanda hospitalar é significativa e precisamos preparar a Cidade para oferecer uma assistência cada vez mais eficiente”, afirmou o prefeito Carlos Augusto.

Projeto passa por avaliação técnica

Na terça-feira (17), profissionais da área de arquitetura da Prefeitura realizaram uma visita técnica à Agência Transfusional de Cabo Frio, acompanhados pela coordenadora técnica do Hemolagos, a enfermeira Maria Lúcia Saraiva.



Durante a atividade, a equipe conheceu a estrutura física da unidade, acompanhou o funcionamento do serviço e verificou as dimensões dos ambientes. Também foram observados os equipamentos e as instalações necessários para a implantação de uma agência semelhante em Rio das Ostras.



As informações levantadas vão orientar a elaboração do projeto arquitetônico e os ajustes necessários para a futura estrutura no Hospital Municipal. A expectativa da Prefeitura é concluir essa etapa ainda em dezembro.



O Hemolagos também presta apoio técnico na definição da infraestrutura, dos equipamentos, da organização dos fluxos de trabalho e dos requisitos de segurança. Os profissionais que atuarão na agência municipal deverão receber capacitação da equipe do hemocentro antes do início das atividades.

Unidade terá função diferente de um hemocentro

A Agência Transfusional é uma estrutura especializada instalada, geralmente, dentro de hospitais. Sua função é armazenar hemocomponentes em condições adequadas, realizar testes pré-transfusionais e disponibilizar bolsas compatíveis aos pacientes que precisam de transfusão.



Diferentemente de um hemocentro, a unidade não realiza coleta de sangue de doadores nem o processamento das bolsas. Ela recebe os materiais fornecidos pelo serviço de hemoterapia e mantém o estoque disponível para utilização hospitalar, seguindo protocolos de conservação, controle e segurança.



Para funcionar, a estrutura precisa contar com equipamentos específicos para armazenamento e monitoramento de temperatura, controle rigoroso do estoque, rastreabilidade das bolsas e profissionais capacitados.



O presidente do Hemolagos, Jorge Diniz, destacou que a cooperação entre os municípios é importante para fortalecer a rede regional de hemoterapia. Segundo ele, o volume de consumo de Rio das Ostras e a distância até o hemocentro reforçam a necessidade de uma estrutura própria.



O diretor médico Antônio de Pádua também ressaltou que a agilidade precisa estar associada à segurança, com armazenamento adequado, testes de compatibilidade e equipes preparadas. A implantação ainda depende da conclusão do planejamento técnico e das adequações necessárias no hospital.