Gelson Apicelo recebe CastraMóvel na terça-feira (24) e quarta-feira (25)Divulgação
A unidade móvel da Coordenadoria de Saúde Animal (CSA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficará estacionada próximo ao Mercado Elshaday, na Rua Antônio Apicelo. Nos dois dias, os serviços começam às 8h.
A programação inclui procedimentos de castração, realizados exclusivamente para animais com agendamento prévio, além de orientações veterinárias gratuitas para os tutores. A equipe também deverá fornecer informações sobre cuidados com os pets, prevenção de doenças e guarda responsável.
A iniciativa busca aproximar os serviços municipais de saúde animal dos moradores de diferentes localidades, facilitando o acesso a atendimentos e informações sobre os cuidados necessários com cães e gatos.
Castrações precisam ser agendadas
O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma e selecionar o município de Rio das Ostras. Depois, o usuário deve acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e entrar na área de Saúde Animal.
Na sequência, é necessário escolher a opção referente à castração de cães e gatos, consultar os critérios exigidos e preencher os dados solicitados sobre o responsável e o animal.
A solicitação está sujeita à disponibilidade de vagas e à análise dos requisitos estabelecidos para a realização do procedimento. Por isso, o cadastro na plataforma não significa que a castração está automaticamente confirmada.
A Prefeitura orienta que os tutores consultem as exigências antes de fazer o pedido e leiam as informações disponíveis no serviço digital. Dessa forma, é possível verificar as condições necessárias para que o animal seja atendido.
Orientações veterinárias também serão oferecidas
A ação integra o Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas, que utiliza a unidade móvel para ampliar a presença dos serviços municipais de Saúde Animal em diferentes regiões da cidade.
O atendimento contempla cães e gatos e busca facilitar o acesso dos tutores às iniciativas da Coordenadoria de Saúde Animal. A oferta de orientações também permite esclarecer dúvidas sobre as responsabilidades envolvidas na criação de animais domésticos e os cuidados necessários para preservar o bem-estar dos pets.
A castração é um dos serviços previstos na programação do projeto e está relacionada às ações de controle populacional de cães e gatos. No entanto, para participar dos procedimentos oferecidos nos dias 24 e 25, é indispensável ter realizado o agendamento pelos canais digitais da Prefeitura.
Como solicitar o serviço
É necessário preencher as informações solicitadas e conferir os critérios para atendimento. A liberação do procedimento depende da existência de vagas e do cumprimento das condições estabelecidas pelo município.
O CastraMóvel ficará próximo ao Mercado Elshaday, na Rua Antônio Apicelo, em Gelson Apicelo. Os atendimentos estão previstos para começar às 8h, na terça-feira, dia 24, e na quarta-feira, dia 25 de novembro.
As informações completas sobre o agendamento e os requisitos para a castração estão disponíveis na plataforma digital da Prefeitura de Rio das Ostras.
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