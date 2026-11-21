Gelson Apicelo recebe CastraMóvel na terça-feira (24) e quarta-feira (25) - Divulgação

Gelson Apicelo recebe CastraMóvel na terça-feira (24) e quarta-feira (25)Divulgação

Publicado 21/11/2026 12:57

Moradores de Gelson Apicelo e Santa Helena, em Rio das Ostras , na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, poderão contar com serviços gratuitos de saúde animal na terça (24) e quarta-feira (25). O Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas levará o CastraMóvel à região, com atendimentos voltados a cães e gatos.





A unidade móvel da Coordenadoria de Saúde Animal (CSA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficará estacionada próximo ao Mercado Elshaday, na Rua Antônio Apicelo. Nos dois dias, os serviços começam às 8h.



A programação inclui procedimentos de castração, realizados exclusivamente para animais com agendamento prévio, além de orientações veterinárias gratuitas para os tutores. A equipe também deverá fornecer informações sobre cuidados com os pets, prevenção de doenças e guarda responsável.



A iniciativa busca aproximar os serviços municipais de saúde animal dos moradores de diferentes localidades, facilitando o acesso a atendimentos e informações sobre os cuidados necessários com cães e gatos. LEIA MAIS: Rio das Ostras espera 10 mil turistas no feriadão A unidade móvel da Coordenadoria de Saúde Animal (CSA), vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ficará estacionada próximo ao Mercado Elshaday, na Rua Antônio Apicelo. Nos dois dias, os serviços começam às 8h.A programação inclui procedimentos de castração, realizados exclusivamente para animais com agendamento prévio, além de orientações veterinárias gratuitas para os tutores. A equipe também deverá fornecer informações sobre cuidados com os pets, prevenção de doenças e guarda responsável.A iniciativa busca aproximar os serviços municipais de saúde animal dos moradores de diferentes localidades, facilitando o acesso a atendimentos e informações sobre os cuidados necessários com cães e gatos.

Castrações precisam ser agendadas

Os procedimentos de castração oferecidos pelo CastraMóvel não são realizados por ordem de chegada. Para ter acesso ao serviço, os tutores precisam fazer uma solicitação antecipadamente pelo aplicativo Colab, disponível na plataforma Rio das Ostras Digital, no site oficial da Prefeitura.



O primeiro passo é realizar o cadastro na plataforma e selecionar o município de Rio das Ostras. Depois, o usuário deve acessar os serviços da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e entrar na área de Saúde Animal.



Na sequência, é necessário escolher a opção referente à castração de cães e gatos, consultar os critérios exigidos e preencher os dados solicitados sobre o responsável e o animal.



A solicitação está sujeita à disponibilidade de vagas e à análise dos requisitos estabelecidos para a realização do procedimento. Por isso, o cadastro na plataforma não significa que a castração está automaticamente confirmada.



A Prefeitura orienta que os tutores consultem as exigências antes de fazer o pedido e leiam as informações disponíveis no serviço digital. Dessa forma, é possível verificar as condições necessárias para que o animal seja atendido.

Orientações veterinárias também serão oferecidas

Além das castrações previamente agendadas, o atendimento itinerante contará com orientações veterinárias gratuitas. A proposta é oferecer informações aos responsáveis pelos animais sobre prevenção de doenças, cuidados cotidianos e guarda responsável.



A ação integra o Projeto Bem-Estar Animal Sobre Rodas, que utiliza a unidade móvel para ampliar a presença dos serviços municipais de Saúde Animal em diferentes regiões da cidade.



O atendimento contempla cães e gatos e busca facilitar o acesso dos tutores às iniciativas da Coordenadoria de Saúde Animal. A oferta de orientações também permite esclarecer dúvidas sobre as responsabilidades envolvidas na criação de animais domésticos e os cuidados necessários para preservar o bem-estar dos pets.



A castração é um dos serviços previstos na programação do projeto e está relacionada às ações de controle populacional de cães e gatos. No entanto, para participar dos procedimentos oferecidos nos dias 24 e 25, é indispensável ter realizado o agendamento pelos canais digitais da Prefeitura.

Como solicitar o serviço

O pedido de castração deve ser feito pelo aplicativo Colab, por meio da plataforma Rio das Ostras Digital. Após acessar o sistema, o tutor precisa selecionar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entrar na área de Saúde Animal e localizar o serviço de castração de cães e gatos.



É necessário preencher as informações solicitadas e conferir os critérios para atendimento. A liberação do procedimento depende da existência de vagas e do cumprimento das condições estabelecidas pelo município.



O CastraMóvel ficará próximo ao Mercado Elshaday, na Rua Antônio Apicelo, em Gelson Apicelo. Os atendimentos estão previstos para começar às 8h, na terça-feira, dia 24, e na quarta-feira, dia 25 de novembro.



As informações completas sobre o agendamento e os requisitos para a castração estão disponíveis na plataforma digital da Prefeitura de Rio das Ostras.