Equipes realizam manutenção e limpeza em bairros de Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Ascom

Equipes realizam manutenção e limpeza em bairros de Rio das OstrasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 13:28





O trabalho alcançou bairros e regiões de diferentes pontos do município. Foram contemplados Novo Rio das Ostras, Centro, Nova Esperança, Ouro Verde, Cidade Praiana, Liberdade, Costa Azul, Bosque da Praia, Boca da Barra, Recanto, Cantinho do Mar, Balneário Remanso, Maria Turri, Nova Aliança e Atlântica.



A variedade de localidades atendidas mostra a abrangência da operação, que reúne diferentes tipos de serviço de conservação urbana. A roçada e a capina ajudam a controlar o crescimento da vegetação em áreas públicas, enquanto a raspagem contribui para a retirada de resíduos acumulados em superfícies e espaços de circulação. Já o recolhimento de galhadas permite remover restos de poda e outros materiais vegetais encontrados nos locais atendidos.



LEIA MAIS: A manutenção dos espaços públicos chegou a 15 localidades de Rio das Ostras nesta semana. As equipes da Secretaria de Meio Ambiente executaram serviços de roçada e recolhimento de galhadas, além de capina e raspagem, com o objetivo de conservar áreas de uso coletivo e melhorar as condições de circulação para moradores e visitantes.O trabalho alcançou bairros e regiões de diferentes pontos do município. Foram contemplados Novo Rio das Ostras, Centro, Nova Esperança, Ouro Verde, Cidade Praiana, Liberdade, Costa Azul, Bosque da Praia, Boca da Barra, Recanto, Cantinho do Mar, Balneário Remanso, Maria Turri, Nova Aliança e Atlântica.A variedade de localidades atendidas mostra a abrangência da operação, que reúne diferentes tipos de serviço de conservação urbana. A roçada e a capina ajudam a controlar o crescimento da vegetação em áreas públicas, enquanto a raspagem contribui para a retirada de resíduos acumulados em superfícies e espaços de circulação. Já o recolhimento de galhadas permite remover restos de poda e outros materiais vegetais encontrados nos locais atendidos.LEIA MAIS: Limpeza de galerias e canais avança em bairros de Rio das Ostras para reduzir riscos de alagamentos

Manutenção alcança bairros de diferentes regiões





A programação incluiu áreas residenciais e pontos de circulação de moradores e visitantes. Em vez de concentrar os trabalhos em uma única região, as equipes percorreram diferentes localidades, conforme a programação de serviços da Secretaria de Meio Ambiente.



A conservação desses espaços exige ações periódicas, especialmente em áreas abertas e trechos onde a vegetação cresce com rapidez. A retirada de galhos e a limpeza também fazem parte desse cuidado, pois ajudam a manter os locais públicos em condições adequadas de uso.



O subsecretário de Meio Ambiente, Diego Armando Teixeira, destacou que os serviços buscam atender às necessidades das localidades e preservar os espaços compartilhados pela população. “Estamos mantendo serviços de manutenção em diferentes regiões da Cidade, buscando atender às demandas das localidades e preservar os espaços de uso coletivo”, informou.



A atuação envolve diferentes frentes de trabalho, com tarefas específicas de acordo com as necessidades de cada área. A roçada, a capina e a raspagem integram os cuidados com a vegetação e a limpeza, enquanto o recolhimento de galhadas complementa a conservação dos espaços.



Serviços buscam conservar espaços de uso coletivo



Além da aparência dos locais, a manutenção tem relação direta com a utilização cotidiana das áreas públicas. Praças, ruas, terrenos e demais espaços compartilhados fazem parte da rotina de quem mora ou circula pela cidade. A conservação contribui para que esses ambientes permaneçam organizados e com melhores condições de acesso.



A Secretaria de Meio Ambiente não informou um cronograma detalhado com a ordem dos próximos bairros que receberão os serviços. Também não foram divulgados dados sobre a quantidade de resíduos recolhidos, a extensão das áreas atendidas ou o número de trabalhadores envolvidos na operação.



As atividades fazem parte dos serviços de conservação realizados pelo município. A continuidade dos trabalhos em diferentes localidades busca atender às demandas identificadas pelas equipes e manter os espaços públicos em condições adequadas para a população.



Com a passagem por 15 localidades, a operação desta semana reuniu ações de limpeza e manutenção em diferentes pontos de Rio das Ostras. A proposta, conforme destacou o subsecretário, é preservar os espaços de uso coletivo e atender às necessidades dos moradores de cada região.





