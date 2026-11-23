Estudantes recebem reconhecimento por produções literárias durante cerimônia na Câmara Municipal - Foto: Divulgação/Ascom

Estudantes recebem reconhecimento por produções literárias durante cerimônia na Câmara MunicipalFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 13:36 | Atualizado 23/11/2026 13:38





A proposta foi estimular a criatividade e incentivar os estudantes a transformar ideias, experiências e expectativas em produções literárias. Além de trabalhar a leitura e a escrita, o projeto abriu espaço para conversas sobre dignidade, igualdade de oportunidades, educação, moradia e outros direitos essenciais para uma vida melhor.



A cerimônia reuniu alunos premiados, familiares, professores, integrantes da organização e representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. O encontro marcou o encerramento de mais uma etapa do projeto, que aposta na literatura como instrumento de expressão, formação e desenvolvimento do pensamento crítico entre crianças e adolescentes.



Um dos participantes reconhecidos foi Tiago de Azevedo, de 13 anos, estudante do Colégio Municipal Professora América Abdalla, localizado em Nova Esperança. Ele participou da elaboração do texto coletivo “Esperança de um futuro melhor” e compartilhou um pouco da experiência de produzir uma obra em parceria com os colegas.



Para o adolescente, o trabalho exigiu organização, diálogo e participação de todos. A construção do texto não foi simples, mas a união do grupo ajudou a encontrar caminhos para desenvolver a proposta e transformar as ideias em uma produção literária.



“Foi bem difícil escrever esse texto. Eu e meus colegas nos unimos e pensamos em coisas práticas para a escrita e desenvolvimento do tema”, explicou.



A experiência também permitiu que os jovens relacionassem os assuntos discutidos em sala de aula com suas próprias histórias e expectativas. No caso de Tiago, a ideia de conquistar um futuro melhor está diretamente ligada à formação escolar, à entrada no mercado de trabalho e ao desejo de oferecer mais conforto à família.



“Para mim, um futuro melhor é conseguir me formar, ter um bom emprego e conseguir dar uma casa boa para minha mãe”, revelou.



O depoimento traduz uma realidade presente na vida de muitos estudantes: a educação como caminho para ampliar oportunidades e transformar as condições de vida. Ao compartilhar seus objetivos, o adolescente também mostrou como temas amplos, como os Direitos Humanos, podem ganhar significado quando relacionados às experiências pessoais. A escrita coletiva se transformou em oportunidade para estudantes da rede pública de Rio das Ostras expressarem seus sonhos , discutirem direitos fundamentais e refletirem sobre os desafios da sociedade. A terceira edição do Prêmio Literário do Ensino Fundamental reconheceu 124 alunos em uma cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, no bairro Verdes Mares. A iniciativa reuniu mais de 1.500 inscritos e mobilizou jovens do 5º ao 9º ano em torno do tema “Sonho que se Sonha Junto é Realidade… Direitos Humanos!”.A proposta foi estimular a criatividade e incentivar os estudantes a transformar ideias, experiências e expectativas em produções literárias. Além de trabalhar a leitura e a escrita, o projeto abriu espaço para conversas sobre dignidade, igualdade de oportunidades, educação, moradia e outros direitos essenciais para uma vida melhor.A cerimônia reuniu alunos premiados, familiares, professores, integrantes da organização e representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. O encontro marcou o encerramento de mais uma etapa do projeto, que aposta na literatura como instrumento de expressão, formação e desenvolvimento do pensamento crítico entre crianças e adolescentes.Um dos participantes reconhecidos foi Tiago de Azevedo, de 13 anos, estudante do Colégio Municipal Professora América Abdalla, localizado em Nova Esperança. Ele participou da elaboração do texto coletivo “Esperança de um futuro melhor” e compartilhou um pouco da experiência de produzir uma obra em parceria com os colegas.Para o adolescente, o trabalho exigiu organização, diálogo e participação de todos. A construção do texto não foi simples, mas a união do grupo ajudou a encontrar caminhos para desenvolver a proposta e transformar as ideias em uma produção literária.“Foi bem difícil escrever esse texto. Eu e meus colegas nos unimos e pensamos em coisas práticas para a escrita e desenvolvimento do tema”, explicou.A experiência também permitiu que os jovens relacionassem os assuntos discutidos em sala de aula com suas próprias histórias e expectativas. No caso de Tiago, a ideia de conquistar um futuro melhor está diretamente ligada à formação escolar, à entrada no mercado de trabalho e ao desejo de oferecer mais conforto à família.“Para mim, um futuro melhor é conseguir me formar, ter um bom emprego e conseguir dar uma casa boa para minha mãe”, revelou.O depoimento traduz uma realidade presente na vida de muitos estudantes: a educação como caminho para ampliar oportunidades e transformar as condições de vida. Ao compartilhar seus objetivos, o adolescente também mostrou como temas amplos, como os Direitos Humanos, podem ganhar significado quando relacionados às experiências pessoais.



Literatura como ferramenta de transformação



O Prêmio Literário do Ensino Fundamental é direcionado aos alunos dos anos finais e iniciais do Ensino Fundamental, do 5º ao 9º ano, e busca aproximar os estudantes da literatura por meio da criação autoral. Nesta terceira edição, a temática escolhida convidou os participantes a pensar sobre a construção de uma sociedade mais justa, com respeito às diferenças e garantia de direitos.



A inspiração para o tema veio de um verso da música “Prelúdio”, de Raul Seixas. A proposta foi desenvolvida por meio de textos coletivos, formato que estimulou a troca de ideias, a cooperação e a participação dos alunos durante o processo criativo.



O alcance da iniciativa também chama atenção. A edição de 2026 registrou mais de 1.500 inscrições, com representantes de 19 escolas municipais. Os trabalhos passaram pela avaliação de três curadores, que consideraram aspectos relacionados à forma e ao conteúdo das produções. O resultado foi uma seleção de textos que reúne diferentes percepções dos jovens sobre os direitos fundamentais e as possibilidades de transformação social.



A realização do projeto envolve diferentes instituições. A iniciativa integra as ações do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. O patrocínio é da Seagems, empresa brasileira de engenharia submarina, enquanto a produção fica sob responsabilidade da Alternativa Cultura.



Idealizado por Graça Gomes, o projeto também conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. A idealizadora acompanhou a cerimônia de reconhecimento dos estudantes, que contou ainda com a participação da secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer, Marcele Martins, e de Edilane Balthazar, representante do Núcleo Pedagógico de Educação (Nugepe).



Mais do que reconhecer os trabalhos selecionados, a premiação valoriza o protagonismo dos estudantes e mostra a importância de oferecer espaços para que crianças e adolescentes expressem suas opiniões. A experiência também reforça o papel da escola na formação de cidadãos capazes de compreender a realidade ao redor, respeitar diferentes perspectivas e participar da construção de uma sociedade mais inclusiva.



Para os jovens autores, a iniciativa representa a oportunidade de perceber que suas ideias têm valor e podem alcançar outras pessoas. Entre histórias, reflexões e projetos de vida, a literatura se torna uma ferramenta para dar voz aos estudantes e estimular novas maneiras de enxergar o futuro.





