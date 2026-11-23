Ação itinerante da FIA promove em Rio das Ostras atividades educativas - Foto: Ilustração/Ascom

Ação itinerante da FIA promove em Rio das Ostras atividades educativasFoto: Ilustração/Ascom

Publicado 23/11/2026 15:45 | Atualizado 23/11/2026 15:48





Com o nome Rota NACA – Proteção em Todo Lugar: A Prevenção Não Pode Parar, a mobilização foi criada para ampliar o alcance das políticas de proteção à infância e à adolescência. A proposta é sair dos espaços tradicionais de atendimento e levar conhecimento diretamente às comunidades, com atividades que facilitem a compreensão de temas importantes para a segurança e o desenvolvimento dos jovens.



A programação terá linguagem acessível e participação de crianças, adolescentes e responsáveis. As atividades serão adaptadas às diferentes idades e incluirão dinâmicas, brincadeiras, jogos e contação de histórias. A intenção é abordar situações delicadas de maneira acolhedora, sem deixar de lado a importância de reconhecer comportamentos que possam representar ameaças à integridade física e emocional.



Entre os assuntos previstos estão proteção corporal, prevenção das diferentes formas de violência, identificação de situações de risco, fortalecimento da autoestima e divulgação dos canais de denúncia. A iniciativa também pretende mostrar às famílias como agir diante de possíveis violações de direitos e onde encontrar orientação especializada.



Para a gerente do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (NACA), Danielle Gimenez, a prevenção precisa fazer parte da rotina das comunidades. Segundo ela, o projeto busca oferecer ferramentas para que crianças, adolescentes e familiares reconheçam situações de perigo, compreendam seus direitos e saibam procurar apoio quando necessário.



“Nosso objetivo é fazer com que crianças, adolescentes e responsáveis reconheçam situações de risco, conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio. A prevenção precisa estar presente nos territórios e fazer parte do cotidiano das famílias”, destaca.



O vice-presidente da FIA, Arnaldo Júnior, também ressalta a importância de ampliar a presença da Fundação nos municípios fluminenses. A proposta, segundo ele, é facilitar o acesso da população às orientações e fortalecer o trabalho de proteção em diferentes localidades. Brincadeiras, jogos, histórias e atividades educativas serão utilizados para abordar um assunto que exige atenção de toda a sociedade: a violência contra crianças e adolescentes. Rio das Ostras será o primeiro município a receber a Rota NACA, projeto itinerante da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA) , que começa no dia 26 de novembro e seguirá por diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa pretende aproximar as comunidades das informações sobre direitos, prevenção, identificação de situações de risco e caminhos para buscar ajuda. No dia seguinte, 27 de novembro, será a vez de Casimiro de Abreu receber a programação.Com o nome Rota NACA – Proteção em Todo Lugar: A Prevenção Não Pode Parar, a mobilização foi criada para ampliar o alcance das políticas de proteção à infância e à adolescência. A proposta é sair dos espaços tradicionais de atendimento e levar conhecimento diretamente às comunidades, com atividades que facilitem a compreensão de temas importantes para a segurança e o desenvolvimento dos jovens.A programação terá linguagem acessível e participação de crianças, adolescentes e responsáveis. As atividades serão adaptadas às diferentes idades e incluirão dinâmicas, brincadeiras, jogos e contação de histórias. A intenção é abordar situações delicadas de maneira acolhedora, sem deixar de lado a importância de reconhecer comportamentos que possam representar ameaças à integridade física e emocional.Entre os assuntos previstos estão proteção corporal, prevenção das diferentes formas de violência, identificação de situações de risco, fortalecimento da autoestima e divulgação dos canais de denúncia. A iniciativa também pretende mostrar às famílias como agir diante de possíveis violações de direitos e onde encontrar orientação especializada.Para a gerente do Núcleo de Atendimento à Criança e ao Adolescente (NACA), Danielle Gimenez, a prevenção precisa fazer parte da rotina das comunidades. Segundo ela, o projeto busca oferecer ferramentas para que crianças, adolescentes e familiares reconheçam situações de perigo, compreendam seus direitos e saibam procurar apoio quando necessário.“Nosso objetivo é fazer com que crianças, adolescentes e responsáveis reconheçam situações de risco, conheçam seus direitos e saibam onde buscar apoio. A prevenção precisa estar presente nos territórios e fazer parte do cotidiano das famílias”, destaca.O vice-presidente da FIA, Arnaldo Júnior, também ressalta a importância de ampliar a presença da Fundação nos municípios fluminenses. A proposta, segundo ele, é facilitar o acesso da população às orientações e fortalecer o trabalho de proteção em diferentes localidades.

Rio das Ostras e Casimiro recebem primeiras atividades





A escolha de Rio das Ostras para abrir o calendário coloca a região em destaque na mobilização estadual. Além de receber a primeira etapa, o município já conta com uma unidade do NACA, localizada na Rua Pernambuco, número 60, no bairro Bosque da Praia, na Extensão do Bosque.



O núcleo atua no atendimento especializado a crianças e adolescentes vítimas de violência física e psicológica, negligência, abandono e abuso sexual no ambiente familiar. O serviço também desenvolve ações de orientação às famílias e atividades preventivas, conforme as diretrizes da Fundação para a Infância e Adolescência.



A estrutura regional também contempla Casimiro de Abreu, Macaé e outras localidades da área de abrangência do núcleo. Dessa forma, a passagem da Rota NACA pelos dois municípios reforça a importância de aproximar as informações sobre proteção dos moradores do interior e das comunidades que precisam conhecer os serviços disponíveis.



Em Casimiro de Abreu, a programação está prevista para o dia 27 de novembro. A expectativa da iniciativa é estimular a participação da população e ampliar o diálogo sobre situações que muitas vezes permanecem escondidas dentro de casa ou não chegam ao conhecimento dos órgãos responsáveis.





Projeto percorrerá diferentes regiões fluminenses





Depois das primeiras atividades no interior, a Rota NACA seguirá para outros municípios. O calendário prevê ações em Mangaratiba, no dia 30 de novembro; São João de Meriti, em 2 de dezembro; Jacarepaguá, no dia 3; Queimados, em 14 de dezembro; Bangu, no dia 15; e São João da Barra, no dia 16.



A programação continua em 17 de dezembro, com atividades em Itaperuna, no período da manhã, e Bom Jesus de Itabapoana, à tarde. Uma nova passagem por Jacarepaguá está prevista para o dia 21 de dezembro.



Além da conscientização, a mobilização pretende aproximar a FIA dos serviços e profissionais que já atuam nos municípios. A articulação com a rede de proteção local é considerada importante para que as orientações apresentadas durante as atividades tenham continuidade e possam chegar às famílias que necessitam de acompanhamento.



A proposta parte de um princípio fundamental: proteger crianças e adolescentes não significa apenas agir depois que uma violência acontece. Também é necessário informar, orientar, ouvir e criar condições para que os próprios jovens reconheçam seus direitos e encontrem adultos e instituições preparados para acolhê-los.



Com atividades adaptadas ao público infantil e juvenil, a Rota NACA busca transformar informação em prevenção e fortalecer a participação das comunidades na defesa da infância. A iniciativa percorre diferentes territórios com a intenção de ampliar o conhecimento sobre os canais de apoio e reforçar que a responsabilidade pela proteção de crianças e adolescentes envolve famílias, sociedade e poder público.





