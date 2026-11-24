Evento combina gastronomia regional e apresentações musicais na orla de Rio das Ostras - Foto: Divulgação/Ascom

Evento combina gastronomia regional e apresentações musicais na orla de Rio das OstrasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 11:57 | Atualizado 24/11/2026 11:58





Com o tema “Maré Musical Brasileira”, o evento aposta em uma combinação criativa: transformar referências da música nacional em inspiração para os cardápios. A proposta aparece nos nomes dos pratos, que fazem homenagens a artistas, canções e álbuns conhecidos do público. A entrada é gratuita, mas as opções gastronômicas são pagas.



A programação também foi pensada para quem pretende aproveitar o festival em diferentes horários. Na quinta e na sexta-feira, o espaço funciona das 17h à meia-noite. Já no sábado e no domingo, as atividades começam ao meio-dia e seguem até a meia-noite, com oportunidade para almoçar, passear e acompanhar os shows ao longo do dia.



A expectativa é reunir moradores e visitantes em torno de uma das tradições gastronômicas do município. Além de movimentar a programação cultural, o encontro abre espaço para restaurantes e empreendedores locais apresentarem novidades e conquistarem novos clientes. Quatro dias para comer bem, descobrir novos sabores e curtir música brasileira de frente para o mar. Rio das Ostras prepara uma programação que promete agradar tanto aos apaixonados por gastronomia quanto a quem não dispensa um bom show. Entre quinta-feira (26) e domingo (29), a Praia do Cemitério, na região da Boca da Barra, recebe a 27ª edição do Festival de Frutos do Mar , com 16 participantes, receitas exclusivas e apresentações musicais gratuitas.Com o tema “Maré Musical Brasileira”, o evento aposta em uma combinação criativa: transformar referências da música nacional em inspiração para os cardápios. A proposta aparece nos nomes dos pratos, que fazem homenagens a artistas, canções e álbuns conhecidos do público. A entrada é gratuita, mas as opções gastronômicas são pagas.A programação também foi pensada para quem pretende aproveitar o festival em diferentes horários. Na quinta e na sexta-feira, o espaço funciona das 17h à meia-noite. Já no sábado e no domingo, as atividades começam ao meio-dia e seguem até a meia-noite, com oportunidade para almoçar, passear e acompanhar os shows ao longo do dia.A expectativa é reunir moradores e visitantes em torno de uma das tradições gastronômicas do município. Além de movimentar a programação cultural, o encontro abre espaço para restaurantes e empreendedores locais apresentarem novidades e conquistarem novos clientes.



Cardápio entra no ritmo da música brasileira

A gastronomia é um dos grandes atrativos desta edição. Entre os 16 participantes, 11 estabelecimentos apresentam receitas salgadas, enquanto os demais oferecem bebidas e sobremesas. Os pratos foram criados especialmente para o festival e exploram diferentes combinações de ingredientes, com destaque para peixes, camarões e outros frutos do mar.



No Paiol Gastronomia, as referências a Alceu Valença aparecem em Anunciação, como entrada, e La Belle de Jour, como prato principal. O Cheiro de Mar homenageia Beth Carvalho com Pérola do Mar e Vou Festejar Sabores do Mar. Já a Nonna Cantina e Pizzaria apresenta Flor de Lis e Oceano, em uma inspiração musical ligada a Djavan.



O cardápio também presta homenagens a Seu Jorge, Jorge Ben Jor, Fagner, Rita Lee, Tribalistas, Marisa Monte, Zeca Pagodinho e Gal Costa. Entre as criações estão Carolinas do Mar, Chove Camarão, Borbulhas de Amor, Lança Perfume, Os Peixinhos, Bem Que Se Quis, Samba de Boteco e Desde Que o Samba É Samba.



Outro destaque é a variedade de propostas. Há receitas com camarões, peixes, lulas, massas, molhos especiais e combinações tropicais. O Bartrô, por exemplo, oferece uma opção vegetariana chamada Vilarejo Vegetariano, enquanto o Brasa & Drink também inclui uma alternativa sem carne no cardápio.



Para quem gosta de acompanhar a refeição com uma bebida especial, o festival terá espumantes Pérola Brut e Pérola Moscatel, além do vinho Jazz, apresentados pela Madame Merlot. Paiol Chopp e Nova Extrela levam diferentes opções de chope. O Trik Trik participa com o drinque Maré Musical, enquanto a San Lorenzo aposta em petit gâteau de chocolate e pistache.



Os preços também já estão definidos: as entradas custam R$ 28 e os pratos principais, R$ 40. Bebidas e sobremesas terão valores próprios. A proposta permite que o visitante experimente diferentes receitas sem precisar optar por um único estabelecimento.



Shows gratuitos completam a programação à beira-mar

Se a gastronomia promete chamar a atenção, a música entra como outro ingrediente importante. Ao longo dos quatro dias, 11 apresentações vão ocupar a programação, com estilos variados e atrações para diferentes públicos. A agenda inclui música instrumental, sertanejo, repertório nordestino e apresentações de bandas locais.



Na quinta-feira (26), Micha e Rodolpho Mendes abrem os shows às 18h. Às 20h, a banda KM 50 assume o palco. Na sexta-feira (27), Rafael Spitz se apresenta às 18h, seguido por Omnia Vincit, às 20h.



O sábado (28) terá uma programação mais extensa. Às 15h, o público poderá acompanhar Baleias Voadoras, atração voltada ao público infantil. Às 17h, um cortejo com a OstrasBand promete movimentar o espaço. Na sequência, às 18h, será a vez de As Florroseiras. O encerramento da noite fica por conta de Luan Schuenckel, às 20h.



No domingo (29), a música começa às 14h, com Segundo Set Instrumental. Maycon Melo sobe ao palco às 17h, enquanto Cláudia Falcão fecha a programação, às 19h.



O prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou a importância do festival para o calendário turístico e cultural do município. Segundo ele, o encontro também representa uma oportunidade para fortalecer os restaurantes participantes, gerar negócios e atrair visitantes.



“O Festival de Frutos do Mar já faz parte do calendário cultural e turístico de Rio das Ostras. Além de valorizar a gastronomia local e os restaurantes participantes, o evento movimenta a economia, gera oportunidades para os empreendedores e atrai visitantes para a Cidade. Nesta 27ª edição, a programação musical amplia as opções para o público e reforça a importância de integrar Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico”, afirmou.



Realizado na Praia do Cemitério, na região da Boca da Barra, o festival reúne gastronomia, entretenimento e valorização dos negócios locais. Para quem procura uma programação diferente, a combinação de pratos especiais, música ao vivo e cenário à beira-mar promete transformar o fim de semana em um convite para aproveitar Rio das Ostras.











