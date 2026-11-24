Resultado coloca o município em evidência no levantamento e reforça a importância das ações de fiscalização - Foto: Divulgação/Ascom

Resultado coloca o município em evidência no levantamento e reforça a importância das ações de fiscalizaçãoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 12:10 | Atualizado 24/11/2026 12:11





O balanço reúne 30 operações realizadas em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 3.099 condutores passaram pelas abordagens, que resultaram em 1.650 multas e 370 registros de alcoolemia. O número corresponde a 11,94% do total de motoristas fiscalizados e acende um alerta sobre a necessidade de conscientização para evitar a combinação de álcool e direção.



Em Rio das Ostras, um dos pontos de maior atenção ocorreu no sábado (21). Em uma única blitz, os agentes identificaram 11 ocorrências de alcoolemia entre 20 motoristas abordados. O percentual de 55% significa que mais da metade dos condutores fiscalizados naquela ação apresentou uma situação enquadrada nos registros da operação.



O resultado coloca o município em evidência no levantamento e reforça a importância das ações de fiscalização nas vias da Região dos Lagos. A preocupação não envolve apenas o cumprimento das regras de trânsito, mas também os riscos que a condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas representa para motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres. Rio das Ostras aparece entre os municípios fluminenses com maior proporção de ocorrências de alcoolemia nas fiscalizações da Operação Lei Seca realizadas durante o fim de semana. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), 28 casos foram registrados em 74 abordagens na cidade, o equivalente a 37,84%. O levantamento estadual também chama atenção para Macaé, onde o percentual chegou a 38,97%, com 53 ocorrências entre 136 motoristas fiscalizados.O balanço reúne 30 operações realizadas em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, 3.099 condutores passaram pelas abordagens, que resultaram em 1.650 multas e 370 registros de alcoolemia. O número corresponde a 11,94% do total de motoristas fiscalizados e acende um alerta sobre a necessidade de conscientização para evitar a combinação de álcool e direção.Em Rio das Ostras, um dos pontos de maior atenção ocorreu no sábado (21). Em uma única blitz, os agentes identificaram 11 ocorrências de alcoolemia entre 20 motoristas abordados. O percentual de 55% significa que mais da metade dos condutores fiscalizados naquela ação apresentou uma situação enquadrada nos registros da operação.O resultado coloca o município em evidência no levantamento e reforça a importância das ações de fiscalização nas vias da Região dos Lagos. A preocupação não envolve apenas o cumprimento das regras de trânsito, mas também os riscos que a condução de veículos após o consumo de bebidas alcoólicas representa para motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres.



Macaé também registra números elevados

Embora Rio das Ostras apresente um percentual expressivo, Macaé teve o maior índice entre as fiscalizações individuais destacadas no levantamento. Na ação realizada no sábado, 37 dos 47 condutores abordados foram registrados em ocorrências de alcoolemia. A proporção chegou a 78,72%, o maior percentual informado no balanço do fim de semana.



No acumulado das operações realizadas em Macaé, foram 53 registros entre 136 abordagens, com índice de 38,97%. O município ficou à frente de Rio das Ostras, que contabilizou 37,84%, e de Cabo Frio, onde 41 casos foram identificados entre 144 motoristas fiscalizados, o equivalente a 28,47%.



Na capital fluminense, uma fiscalização realizada no sábado também apresentou números relevantes. Foram 25 ocorrências de alcoolemia em 63 abordagens, correspondentes a 39,68%.



Os dados mostram diferenças importantes entre as regiões do estado. Na Região Metropolitana, foram realizadas 22 fiscalizações, com 2.446 condutores abordados, 1.165 multas e 223 registros de alcoolemia. O percentual ficou em 9,12%.



Somente na cidade do Rio de Janeiro, as equipes promoveram 15 ações, que resultaram em 1.380 abordagens, 779 multas e 118 ocorrências de alcoolemia. Nesse caso, o índice foi de 8,52%.



Já no interior fluminense, foram oito operações, com 653 motoristas fiscalizados. Os agentes registraram 485 multas e 147 ocorrências de alcoolemia, o equivalente a 22,51% das abordagens. O percentual foi superior ao registrado na Região Metropolitana.



Recusa ao bafômetro concentra registros

Um detalhe importante do levantamento ajuda a compreender os números: dos 370 registros de alcoolemia contabilizados em todo o estado, 367 ocorreram por recusa dos motoristas em realizar o teste do etilômetro, conhecido popularmente como bafômetro.



Também foram identificadas duas infrações administrativas enquadradas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em outra ocorrência, os agentes constataram alteração da capacidade psicomotora por meio de sinais notórios apresentados pelo condutor. O caso foi enquadrado no artigo 306 do CTB, que trata do crime de trânsito relacionado à condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada.



A distinção é importante: a recusa ao bafômetro também constitui infração prevista em lei, mas não significa, por si só, que tenha ocorrido comprovação de ingestão de álcool por meio do aparelho. Por isso, os registros de alcoolemia do balanço não devem ser interpretados como 370 resultados positivos no teste.



Para quem desrespeita as regras, as consequências podem pesar no bolso e comprometer o direito de dirigir. A infração administrativa prevê multa de R$ 2.934,70, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses e recolhimento do documento.



Além disso, o veículo fica retido até que outro motorista habilitado e em condições de conduzi-lo se apresente. Em caso de reincidência no período previsto pelo Código de Trânsito Brasileiro, o valor da multa pode dobrar.



Os números registrados em Rio das Ostras, Macaé e Cabo Frio reforçam a dimensão do desafio na Região dos Lagos e no Norte Fluminense. Mais do que contabilizar multas, as fiscalizações buscam impedir que a mistura de bebida e direção termine em acidentes, feridos ou mortes. A orientação permanece: quem bebe não deve assumir o volante.





