Grupo de idosos prepara repertório especial para apresentação durante programação natalinaFoto: Divulgação/Ascom
Sob a regência da professora Adriana Guimarães, o grupo promete levar ao público uma apresentação marcada por músicas conhecidas e pelo clima de confraternização. Entre os destaques do repertório está “Marcas do que se foi”, canção que ganhou popularidade na voz do grupo Roupa Nova.
A apresentação será realizada na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, na localidade de Harmonia, onde o shopping receberá a programação natalina. A participação do coral integra as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que utiliza iniciativas culturais e coletivas para estimular a integração e a participação das pessoas idosas.
Música e convivência no protagonismo dos idosos
Com aproximadamente 80 integrantes, o grupo terá a oportunidade de mostrar ao público o trabalho desenvolvido sob orientação da professora Adriana Guimarães. A escolha de um repertório natalino também aproxima a apresentação do período de festas, com músicas que remetem à união, às lembranças e às celebrações em família.
A inclusão de “Marcas do que se foi” acrescenta um toque de nostalgia ao espetáculo. Conhecida na interpretação do Roupa Nova, a música integra o repertório preparado para o encontro e deve despertar lembranças entre os espectadores.
Coral integra programação da Caravana de Natal
A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social convida moradores e visitantes a prestigiarem o coral. A proposta é valorizar a participação dos integrantes e proporcionar um momento de integração entre os participantes, familiares e a comunidade.
O acesso é gratuito, sem necessidade de inscrição ou aquisição de ingresso. Quem quiser acompanhar a apresentação deve comparecer ao Shopping Plaza Rio das Ostras, na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, na localidade de Harmonia, antes do início do espetáculo.
A noite será uma oportunidade de prestigiar os talentos da terceira idade e reconhecer a importância de iniciativas que promovem convivência, participação social e valorização das pessoas idosas.
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