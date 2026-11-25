Grupo de idosos prepara repertório especial para apresentação durante programação natalina - Foto: Divulgação/Ascom

Grupo de idosos prepara repertório especial para apresentação durante programação natalinaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 08:37 | Atualizado 25/11/2026 08:37





Sob a regência da professora Adriana Guimarães, o grupo promete levar ao público uma apresentação marcada por músicas conhecidas e pelo clima de confraternização. Entre os destaques do repertório está “Marcas do que se foi”, canção que ganhou popularidade na voz do grupo Roupa Nova.



A apresentação será realizada na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, na localidade de Harmonia, onde o shopping receberá a programação natalina. A participação do coral integra as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que utiliza iniciativas culturais e coletivas para estimular a integração e a participação das pessoas idosas. Cerca de 80 idosos de Rio das Ostras vão transformar música e convivência em uma celebração especial de Natal nesta quarta-feira (25). Integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) , eles se apresentam às 18h, no Shopping Plaza Rio das Ostras, com um repertório de canções natalinas preparado especialmente para acompanhar a chegada da Caravana de Natal da Coca-Cola. A entrada é gratuita.Sob a regência da professora Adriana Guimarães, o grupo promete levar ao público uma apresentação marcada por músicas conhecidas e pelo clima de confraternização. Entre os destaques do repertório está “Marcas do que se foi”, canção que ganhou popularidade na voz do grupo Roupa Nova.A apresentação será realizada na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, na localidade de Harmonia, onde o shopping receberá a programação natalina. A participação do coral integra as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, que utiliza iniciativas culturais e coletivas para estimular a integração e a participação das pessoas idosas.



Música e convivência no protagonismo dos idosos

A formação do coral representa uma oportunidade para os participantes desenvolverem habilidades, compartilharem experiências e fortalecerem os vínculos construídos nas atividades do serviço. Além dos ensaios e da preparação musical, encontros como esse incentivam a socialização e ampliam a presença dos idosos em espaços de convivência da cidade.



Com aproximadamente 80 integrantes, o grupo terá a oportunidade de mostrar ao público o trabalho desenvolvido sob orientação da professora Adriana Guimarães. A escolha de um repertório natalino também aproxima a apresentação do período de festas, com músicas que remetem à união, às lembranças e às celebrações em família.



A inclusão de “Marcas do que se foi” acrescenta um toque de nostalgia ao espetáculo. Conhecida na interpretação do Roupa Nova, a música integra o repertório preparado para o encontro e deve despertar lembranças entre os espectadores.



Coral integra programação da Caravana de Natal

A apresentação está programada para as 18h desta quarta-feira (25), durante a chegada da Caravana de Natal da Coca-Cola ao Shopping Plaza Rio das Ostras. A iniciativa reúne duas atrações em uma mesma programação: o tradicional desfile natalino e a participação dos idosos atendidos pelo serviço municipal.



A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social convida moradores e visitantes a prestigiarem o coral. A proposta é valorizar a participação dos integrantes e proporcionar um momento de integração entre os participantes, familiares e a comunidade.



O acesso é gratuito, sem necessidade de inscrição ou aquisição de ingresso. Quem quiser acompanhar a apresentação deve comparecer ao Shopping Plaza Rio das Ostras, na Estrada Professor Leandro Faria Sarzedas, na localidade de Harmonia, antes do início do espetáculo.



A noite será uma oportunidade de prestigiar os talentos da terceira idade e reconhecer a importância de iniciativas que promovem convivência, participação social e valorização das pessoas idosas.





