Psicanalista Nilda Sirelli apresenta livro sobre desejo e constituição subjetiva na UFF - Foto: Divulgação/Ascom

Psicanalista Nilda Sirelli apresenta livro sobre desejo e constituição subjetiva na UFFFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 09:44 | Atualizado 25/11/2026 09:45

A sensação de viver uma história escrita por outras pessoas pode revelar muito sobre a maneira como cada indivíduo constrói a própria identidade. As palavras ouvidas na infância, as expectativas familiares e as experiências afetivas deixam marcas que atravessam escolhas, comportamentos e até a forma de desejar. É a partir dessa reflexão que a psicanalista Nilda Sirelli apresenta o livro “O desejo do sujeito é o desejo do Outro: alienação e separação na constituição do sujeito e na clínica psicanalítica”.

O lançamento acontece na sexta-feira, 27 de novembro, às 17h, no Auditório do Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Rio das Ostras, durante o I Encontro de Psicanálise da universidade.



Inspirada no pensamento de Sigmund Freud e Jacques Lacan, a obra percorre uma questão central da experiência humana: até que ponto aquilo que reconhecemos como nosso desejo nasce de nós mesmos e quanto carrega das referências que recebemos ao longo da vida? A discussão convida o leitor a olhar para as relações não apenas como encontros entre pessoas, mas também como parte do processo pelo qual cada um aprende a se reconhecer, atribui sentido às próprias experiências e constrói sua posição no mundo.



Na teoria lacaniana, o Outro, escrito com inicial maiúscula, não significa simplesmente uma pessoa específica. O conceito representa o campo da linguagem, dos valores e dos significados que já existe antes da chegada de cada indivíduo. É nesse universo que a criança é recebida, nomeada e interpretada. Antes mesmo de formular suas próprias palavras, ela já ocupa um lugar nas histórias, nos desejos e nas expectativas de quem a cerca.



Esse processo ajuda a compreender por que determinadas falas podem acompanhar alguém por tantos anos. Uma definição recebida na infância, uma cobrança familiar ou a necessidade de corresponder ao que esperam de nós podem influenciar a maneira como construímos nossa identidade. A questão levantada pela psicanálise, porém, não é simplesmente apontar a influência dos outros, mas investigar o que cada sujeito faz com essas marcas e como pode construir uma relação singular com o próprio desejo.



Entre as palavras recebidas e a construção de uma posição própria

É nesse percurso que Nilda desenvolve os conceitos de alienação e separação, fundamentais na teoria de Jacques Lacan. A alienação está relacionada à entrada do sujeito no campo da linguagem e à constituição de sua identidade a partir dos significantes oferecidos pelo Outro. Já a separação envolve o reconhecimento de que esse Outro também é marcado pela falta, possui limites e não dispõe de todas as respostas.



Essa distinção permite compreender que a formação de uma pessoa não acontece de maneira isolada, mas também não precisa ficar aprisionada às expectativas externas. As relações participam da construção subjetiva, mas não determinam integralmente o destino de ninguém. Entre aquilo que foi recebido e a possibilidade de elaborar uma posição própria existe um espaço de questionamento, elaboração e transformação.



A autora, pós-doutora em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), aproxima essa discussão da experiência clínica. Uma das situações que contribuíram para a investigação surgiu durante o atendimento de uma paciente que relatava a impressão de seguir um roteiro escrito por outras pessoas. Ao ser questionada sobre quem teria elaborado essa história, ela respondeu: “Parece que fui eu, mas, eu fui pegando aquilo que os outros falavam de mim”.



A fala tornou concreta uma questão que atravessa o livro: muitas vezes, aquilo que alguém acredita ser uma escolha pessoal também carrega discursos e expectativas incorporados ao longo da trajetória. A partir desse relato, a psicanalista aprofunda a reflexão sobre como essas referências passam a fazer parte da história de cada um e podem influenciar a maneira de se relacionar consigo mesmo e com os demais.



Ao abordar os desencontros presentes nos vínculos, Nilda propõe uma compreensão que não transforma diferenças em defeitos. “Lidar com esse desencontro como diferença e não como falha, erro e insuficiência, é a única possibilidade de construção de um laço”, afirma.



Do desejo à escuta: os caminhos da experiência psicanalítica

A investigação também avança sobre a relação entre desejo, corpo e inconsciente. Entre os temas trabalhados estão pulsão, fantasia e objeto a, conceito lacaniano relacionado à causa do desejo. A autora apresenta esses elementos em uma construção teórica que busca aproximar conceitos complexos de questões que atravessam a experiência humana e o trabalho clínico.



O livro não se limita, portanto, a discutir como as relações participam da formação do sujeito. A reflexão alcança a própria prática psicanalítica, com temas como transferência, interpretação e escuta. Nesse contexto, ganha destaque a maneira como cada pessoa lida com as marcas que recebeu e como determinadas referências podem se transformar em sofrimento.



Uma das sínteses apresentadas por Nilda expressa essa perspectiva: “A psicanálise não trata o Outro, mas a forma como um sujeito se maltrata a partir daquilo que recolheu do Outro”. A afirmação desloca o foco da tentativa de modificar as pessoas que fizeram parte da história de alguém para a compreensão dos efeitos que essas experiências produziram em sua vida.



Nos capítulos finais, a autora aborda ainda a formação do psicanalista e os pilares que sustentam sua atuação: análise pessoal, estudo e supervisão. A proposta é mostrar que o exercício clínico exige preparação contínua, capacidade de escuta e reflexão sobre a própria prática.



Publicado pela Editora Appris, em sua primeira edição de 2026, o livro tem 164 páginas e articula fundamentos da psicanálise com questões extraídas da experiência profissional da autora.

Editora Appris+1

Ao percorrer conceitos de Freud e Lacan, a publicação apresenta um caminho de investigação sobre a constituição do sujeito, a origem do desejo e os desafios envolvidos na construção dos laços.



O lançamento em Rio das Ostras será uma oportunidade para o público conhecer a obra e acompanhar a programação do I Encontro de Psicanálise da UFF. A atividade começa às 17h, no Auditório do ICT, e integra a agenda acadêmica dedicada à discussão e à troca de conhecimentos sobre a área.





