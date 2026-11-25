Encontro reuniu representantes de diferentes setores para definir estratégias e os próximos passos da iniciativa - Foto: Divulgação/Ascom

Encontro reuniu representantes de diferentes setores para definir estratégias e os próximos passos da iniciativaFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 25/11/2026 13:30





Por trás da proposta está um desafio que envolve toda a sociedade: dar mais estrutura à coleta seletiva, ampliar o reaproveitamento de resíduos e reconhecer a importância dos profissionais que encontram na reciclagem uma oportunidade de sustento. Além dos benefícios ambientais, o projeto busca criar condições para que os catadores tenham mais visibilidade, oportunidades de trabalho e participação nas políticas de gestão de resíduos sólidos.



A construção de parcerias é considerada uma das frentes importantes desse processo. A aproximação entre o poder público, a iniciativa privada e os trabalhadores da reciclagem pode contribuir para ampliar os resultados, fortalecer a cadeia de reaproveitamento de materiais e estimular uma economia que transforma aquilo que seria descartado em novos recursos. A valorização de quem transforma materiais descartados em fonte de renda e contribui diariamente para a preservação ambiental está no centro de uma nova etapa do Projeto Pró-Catadores, em Rio das Ostras. A iniciativa avançou no planejamento das ações com a apresentação de um plano de comunicação, propostas de orçamento e estratégias para ampliar parcerias públicas e privadas. O encontro ocorreu na segunda-feira (23), no Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras (Cedro), em Nova Esperança, com a participação de representantes de diferentes áreas da administração municipal e do Sebrae.Por trás da proposta está um desafio que envolve toda a sociedade: dar mais estrutura à coleta seletiva, ampliar o reaproveitamento de resíduos e reconhecer a importância dos profissionais que encontram na reciclagem uma oportunidade de sustento. Além dos benefícios ambientais, o projeto busca criar condições para que os catadores tenham mais visibilidade, oportunidades de trabalho e participação nas políticas de gestão de resíduos sólidos.A construção de parcerias é considerada uma das frentes importantes desse processo. A aproximação entre o poder público, a iniciativa privada e os trabalhadores da reciclagem pode contribuir para ampliar os resultados, fortalecer a cadeia de reaproveitamento de materiais e estimular uma economia que transforma aquilo que seria descartado em novos recursos.



Comunicação e parcerias para fortalecer a reciclagem

Durante a reunião, o eixo temático Parcerias Públicas e Privadas orientou as discussões sobre os caminhos para desenvolver o projeto. Um dos principais pontos da apresentação foi o Plano de Comunicação, acompanhado dos orçamentos previstos para financiar as ações.



O material foi apresentado por Miguel Rodrigues Jr., consultor da Focos Soluções, contratado pelo Sebrae. A exposição detalhou as estratégias de comunicação propostas e destacou a importância de divulgar as atividades, ampliar o conhecimento da população sobre a iniciativa e dar visibilidade aos resultados alcançados.



A comunicação tem papel importante em projetos dessa natureza. Quando a população compreende a importância da separação correta dos resíduos e conhece o trabalho realizado pelos catadores, a coleta seletiva ganha mais possibilidades de participação e adesão. A informação também ajuda a aproximar moradores, comerciantes, empresas e instituições de uma causa que depende do envolvimento coletivo.



A reunião contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres; do subsecretário da pasta, Diego Armando Teixeira; do subsecretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Peleteiro; e do coordenador de Desenvolvimento Econômico, Mário Max.



Também participaram representantes das secretarias municipais de Educação, Esporte e Lazer e de Desenvolvimento e Assistência Social, além de outros integrantes envolvidos na construção da iniciativa.



A diversidade de setores presentes reforça o caráter transversal do projeto, que não se limita à questão ambiental. A reciclagem também envolve educação, geração de renda, desenvolvimento econômico e inclusão social. Por isso, a articulação entre diferentes áreas pode contribuir para que as medidas alcancem os trabalhadores e a população de maneira mais ampla.



Próximos passos incluem comissão integrada e definição de metas

Além da apresentação técnica, o encontro serviu para alinhar informações e discutir os encaminhamentos necessários à execução do Pró-Catadores. A próxima etapa prevê a implementação oficial da Comissão Integrada de Gestão, estrutura que deverá contribuir para organizar a participação dos diferentes setores envolvidos.



Também estão previstas a definição de metas e a construção de estratégias que orientarão o desenvolvimento do projeto. Esses instrumentos serão importantes para estabelecer prioridades, organizar responsabilidades e acompanhar o andamento das ações.



Estruturado desde 2025, o Pró-Catadores tem como objetivo promover avanços na Gestão de Resíduos Sólidos de Rio das Ostras, com incentivo à coleta seletiva, à economia circular e à valorização dos profissionais que trabalham com materiais recicláveis.



A proposta também busca ampliar as oportunidades de geração de renda e inclusão produtiva. Para os catadores, o fortalecimento dessa atividade pode representar melhores condições de trabalho, reconhecimento profissional e novas possibilidades de participação na economia local.



Outro aspecto importante é a conscientização da sociedade sobre o destino dos resíduos produzidos diariamente. A separação adequada dos materiais, o descarte responsável e o apoio à cadeia de reciclagem são atitudes que podem reduzir o volume de lixo destinado à disposição final e favorecer o reaproveitamento de recursos.



Com a continuidade do planejamento, Rio das Ostras busca construir uma política de gestão de resíduos que associe preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e valorização das pessoas que vivem da reciclagem. O desafio será transformar as estratégias discutidas em ações concretas, capazes de fortalecer o trabalho dos catadores e ampliar os benefícios para toda a comunidade.





