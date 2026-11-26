Cães e gatos a partir de três meses podem receber a vacina contra a raiva - Foto: Douglas Smmithy

Cães e gatos a partir de três meses podem receber a vacina contra a raivaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 26/11/2026 09:58 | Atualizado 26/11/2026 09:58





Nesta fase final, os postos estarão distribuídos pela Boca da Barra, Nova Esperança, Nova Cidade, Gelson Apicelo, Extensão do Bosque, Operário, Cidade Beira Mar, Cidade Praiana, Parque Zabulão, São Cristóvão, Recanto, Extensão Serramar, Jardim Campomar e Palmital. A orientação é que os tutores procurem o ponto mais conveniente e levem seus animais com os cuidados necessários para garantir uma vacinação tranquila e segura.



Podem receber a dose cães e gatos com idade a partir de três meses. A campanha foi organizada em quatro etapas, sempre aos sábados, nos dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, com o objetivo de alcançar diferentes regiões do município e facilitar o acesso dos responsáveis pelos animais.



Na etapa realizada no último sábado (21), as equipes atenderam moradores do Âncora, Costazul, Enseada das Gaivotas, Village, Jardim Mariléa e Reduto da Paz. Na ocasião, 3.780 animais foram vacinados. Somado ao resultado acumulado divulgado pela Vigilância em Saúde, o número reforça a adesão dos tutores à campanha.



A oportunidade de proteger cães e gatos contra uma doença grave chega à última etapa neste sábado (28), em Rio das Ostras. A Campanha de Vacinação Antirrábica 2026 vai mobilizar equipes da Vigilância em Saúde em 14 localidades, das 9h às 17h. Desde o início da mobilização, 5.515 animais já foram imunizados. A iniciativa busca ampliar a proteção dos bichinhos e contribuir para a prevenção da raiva, doença que também representa risco à saúde pública.Nesta fase final, os postos estarão distribuídos pela Boca da Barra, Nova Esperança, Nova Cidade, Gelson Apicelo, Extensão do Bosque, Operário, Cidade Beira Mar, Cidade Praiana, Parque Zabulão, São Cristóvão, Recanto, Extensão Serramar, Jardim Campomar e Palmital. A orientação é que os tutores procurem o ponto mais conveniente e levem seus animais com os cuidados necessários para garantir uma vacinação tranquila e segura.Podem receber a dose cães e gatos com idade a partir de três meses. A campanha foi organizada em quatro etapas, sempre aos sábados, nos dias 7, 14, 21 e 28 de novembro, com o objetivo de alcançar diferentes regiões do município e facilitar o acesso dos responsáveis pelos animais.Na etapa realizada no último sábado (21), as equipes atenderam moradores do Âncora, Costazul, Enseada das Gaivotas, Village, Jardim Mariléa e Reduto da Paz. Na ocasião, 3.780 animais foram vacinados. Somado ao resultado acumulado divulgado pela Vigilância em Saúde, o número reforça a adesão dos tutores à campanha.

Últimos pontos de vacinação recebem os tutores neste sábado

A programação do dia 28 contempla unidades de saúde, escolas e outros espaços públicos. Confira os locais de atendimento:

- Boca da Barra: UBS Boca da Barra.

- Nova Esperança: USF Dona Edmeia e UBS Nova Esperança.

- Nova Cidade: USF Nova Cidade e Campo do Mocinho.

- Gelson Apicelo: Igreja Nossa Senhora Aparecida.

- Extensão do Bosque: Sindicato.

- Operário: USF Operário.

- Cidade Beira Mar: USF Nilton Marins, antigo COGA, e Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Sul).

- Cidade Praiana: USF Cidade Praiana e Escola Municipal Sebastião Loubach.

- Parque Zabulão: Escola Municipal Francisco de Assis Medeiros Rangel.

- São Cristóvão: Instituto Municipal de Educação de Rio das Ostras (IMERO).

- Recanto: Escola Municipal Prefeito Claudio Ribeiro.

- Extensão Serramar: Escola Municipal Alzir Davi Pereira.

- Jardim Campomar: Escola Municipal Maria Teixeira de Paula.

- Palmital: Escola Municipal Maria da Penha de Oliveira.

O atendimento será feito das 9h às 17h. A distribuição dos postos permite que moradores de diferentes bairros encontrem um local próximo para levar seus animais, sem precisar se deslocar para outras regiões da cidade.



Cuidados no transporte ajudam a evitar acidentes

Além de manter a vacinação em dia, os responsáveis precisam ter atenção ao transporte dos animais até os pontos de atendimento. A Vigilância em Saúde recomenda que os cães sejam conduzidos com coleira e guia, enquanto os gatos devem ser levados em caixas apropriadas. O uso de guias ou coleiras peitorais também é indicado para os felinos, como forma de reduzir o risco de fugas e acidentes.



As caixas de transporte precisam ser resistentes, ventiladas e contar com uma porta que ofereça segurança. Os modelos com abertura superior removível são recomendados para facilitar o manejo durante o atendimento. Outra medida que pode ajudar é colocar no interior do recipiente uma caminha ou objetos familiares ao animal, além de petiscos que ele já conheça.



Cobrir parcialmente a caixa com um pano também pode contribuir para diminuir o estresse do gato durante o deslocamento. A escolha de um equipamento adequado e o cuidado no trajeto protegem não apenas o animal, mas também o tutor, os profissionais envolvidos na vacinação e as demais pessoas presentes nos postos.



A imunização é uma medida essencial para prevenir a raiva, uma zoonose que pode atingir animais e seres humanos e apresenta alto risco à saúde. Por isso, a participação dos tutores é fundamental para ampliar a cobertura vacinal e manter a proteção coletiva.



Com o encerramento da campanha neste sábado, a Vigilância em Saúde concentra os esforços na última oportunidade de atendimento prevista no calendário de novembro. Quem ainda não levou seu cão ou gato para receber a dose deve aproveitar a etapa final e procurar um dos pontos indicados.





