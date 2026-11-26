Parecer do Tribunal de Contas considera as contas do governo municipal sob a gestão de Carlos Augusto Balthazar - Foto: Divulgação/Ascom

Parecer do Tribunal de Contas considera as contas do governo municipal sob a gestão de Carlos Augusto BalthazarFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 10:04 | Atualizado 26/11/2026 10:04





O resultado é relevante para a cidade porque as contas de governo permitem acompanhar como a administração municipal conduziu as finanças, cumpriu obrigações legais e organizou as despesas ao longo do ano. Mais do que um indicador contábil, a análise ajuda a verificar se o orçamento público foi administrado dentro das regras e oferece informações importantes para o controle da sociedade.



É importante, porém, diferenciar o parecer prévio do julgamento definitivo. No caso das contas de governo, cabe ao TCE-RJ emitir uma avaliação técnica que orienta a análise da Câmara Municipal, responsável pelo julgamento político-administrativo. Por isso, a manifestação favorável do Tribunal não deve ser apresentada como uma aprovação final e sem ressalvas.

administração do dinheiro público em Rio das Ostras recebeu um parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) . A análise das contas de Governo referentes a 2025, primeiro ano da atual gestão do prefeito Carlos Augusto Balthazar, teve resultado positivo, mas veio acompanhada de ressalvas, determinações e recomendação. A avaliação considera documentos e dados da execução orçamentária e financeira do município e integra o processo de fiscalização sobre o uso dos recursos arrecadados.O resultado é relevante para a cidade porque as contas de governo permitem acompanhar como a administração municipal conduziu as finanças, cumpriu obrigações legais e organizou as despesas ao longo do ano. Mais do que um indicador contábil, a análise ajuda a verificar se o orçamento público foi administrado dentro das regras e oferece informações importantes para o controle da sociedade.É importante, porém, diferenciar o parecer prévio do julgamento definitivo. No caso das contas de governo, cabe ao TCE-RJ emitir uma avaliação técnica que orienta a análise da Câmara Municipal, responsável pelo julgamento político-administrativo. Por isso, a manifestação favorável do Tribunal não deve ser apresentada como uma aprovação final e sem ressalvas.



Parecer favorável não elimina apontamentos do Tribunal

A manifestação do TCE-RJ foi aprovada por unanimidade pelo plenário, conforme registro publicado no Diário Oficial do Estado. O voto do relator, conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, recebeu parecer prévio favorável, com ressalvas, determinações e recomendação. Esses apontamentos fazem parte da avaliação e precisam ser considerados pela administração municipal.



As ressalvas indicam aspectos que merecem atenção, enquanto as determinações e recomendações orientam providências ou ajustes por parte do governo. Como os detalhes específicos de cada apontamento não foram apresentados no comunicado municipal, não é possível afirmar quais áreas foram alvo de observações ou quais medidas deverão ser adotadas. A transparência sobre esses itens é importante para que a população compreenda não apenas o resultado favorável, mas também o conteúdo da fiscalização.



A análise das contas públicas tem impacto direto na capacidade de planejamento do município. Uma gestão fiscal responsável contribui para que a administração organize receitas e despesas, mantenha serviços em funcionamento e avalie as condições para realizar investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.



Isso não significa, por outro lado, que um parecer favorável garanta automaticamente novos investimentos ou a melhoria dos serviços. A execução de políticas públicas depende de planejamento, disponibilidade orçamentária, cumprimento das normas e acompanhamento permanente dos gastos. O resultado do Tribunal é um dos elementos que ajudam a avaliar a condução das finanças municipais.



Fiscalização permite acompanhar o uso do dinheiro público

A avaliação do TCE-RJ também reforça a importância dos mecanismos de controle sobre os recursos que chegam aos cofres municipais. Impostos, transferências e outras receitas precisam ser administrados com responsabilidade, já que financiam serviços utilizados diariamente pela população.



Nesse processo, o acesso às informações é fundamental. A divulgação dos pareceres, relatórios e decisões permite que moradores, vereadores e órgãos de fiscalização acompanhem a situação financeira do município e cobrem providências quando necessário. A prestação de contas, portanto, não deve ser vista apenas como uma obrigação administrativa, mas como parte do compromisso com a transparência.



Para Rio das Ostras, o parecer favorável representa um resultado positivo na avaliação das contas do exercício de 2025. Ao mesmo tempo, as ressalvas, determinações e recomendações mostram que a fiscalização não se limita a atribuir uma avaliação: também aponta aspectos que exigem atenção e acompanhamento.



O próximo passo é observar o encaminhamento do parecer no processo de julgamento das contas e as providências adotadas pela administração diante das orientações do Tribunal. A divulgação dessas informações será importante para que a população tenha uma visão completa sobre a gestão dos recursos públicos e possa acompanhar os resultados na prática.





