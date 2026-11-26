A festa será realizada na Concha Acústica, na Praça São Pedro, no CentroFoto: Divulgação/Ascom
Com o tema “Voltando às Origens”, a proposta é reunir antigos participantes, motociclistas, integrantes de motoclubes e novos visitantes em uma celebração marcada pela nostalgia, pela amizade e pela paixão pelo rock. A programação também representa uma oportunidade para reviver histórias, reencontrar pessoas e apresentar às novas gerações um pouco da trajetória de um dos encontros tradicionais do calendário de eventos da região.
Entre os destaques está a banda Uns e Outros, que sobe ao palco na sexta-feira, às 22h30. Conhecida por sucessos que atravessaram gerações do rock nacional, a apresentação promete embalar o público na primeira noite da comemoração.
A festa, no entanto, vai muito além dos shows. Eventos desse porte também criam oportunidades para trabalhadores, comerciantes, ambulantes, profissionais do turismo e prestadores de serviços. Com a chegada de visitantes, a movimentação pode beneficiar bares, restaurantes, hotéis, pousadas, transportadores e diferentes segmentos da economia local.
Rock, encontros e boas histórias para contar
No sábado (28), a animação começa mais cedo. Angelo Nani abre a sequência de apresentações às 12h30. Depois, será a vez de Big Bee, Dynossaurus du Rock, Maré 22 e Diligência. A última atração do dia será Santuarium, às 22h30.
O domingo (29) também reserva uma programação para quem pretende aproveitar o fim de semana até os últimos acordes. Black Doze abre os trabalhos musicais ao meio-dia. Na sequência, sobem ao palco Don Sepúlveda, Señor José e Jac Esteves, com um show especial em homenagem a Rita Lee. Omnia Vincit encerra a programação, das 20h às 21h30.
Além da música, o encontro tem como proposta homenagear motociclistas, motoclubes, artistas, organizadores e parceiros que ajudaram a construir a história do Ostrascycle. O tema desta edição valoriza justamente os laços criados ao longo dos anos e a contribuição de quem fez parte dessa trajetória.
Evento movimenta a cidade e abre espaço para negócios
Para quem trabalha com turismo e atendimento ao público, um fim de semana movimentado representa a possibilidade de conquistar novos clientes e aumentar a renda. Restaurantes, bares, hotéis, pousadas e pequenos empreendedores também podem aproveitar a presença dos visitantes para divulgar seus serviços e fortalecer os negócios.
A realização do Ostrascycle reforça ainda o papel da cultura e do entretenimento na valorização de Rio das Ostras como destino de eventos. Ao combinar música, turismo e motociclismo, a programação contribui para movimentar diferentes setores e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.
Com três dias de atrações, reencontros e muito rock, o Ostrascycle Origens aposta na combinação de boas lembranças e novas experiências para celebrar seus 30 anos. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Câmara Municipal.
Confira a programação completa
Sexta-feira, 27 de novembro
- 20h às 21h30: Solene
- 22h30 à meia-noite: Uns e Outros
- 12h30 às 14h: Angelo Nani
- 14h30 às 16h: Big Bee
- 16h30 às 18h: Dynossaurus du Rock
- 18h30 às 20h: Maré 22
- 20h30 às 22h: Diligência
- 22h30 à meia-noite: Santuarium
- 12h às 13h30: Black Doze
- 14h às 15h30: Don Sepúlveda
- 16h às 17h30: Señor José
- 18h às 19h30: Jac Esteves canta Rita Lee
- 20h às 21h30: Omnia Vincit
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