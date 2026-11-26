A festa será realizada na Concha Acústica, na Praça São Pedro, no Centro - Foto: Divulgação/Ascom

A festa será realizada na Concha Acústica, na Praça São Pedro, no CentroFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 10:17





Com o tema “Voltando às Origens”, a proposta é reunir antigos participantes, motociclistas, integrantes de motoclubes e novos visitantes em uma celebração marcada pela nostalgia, pela amizade e pela paixão pelo rock. A programação também representa uma oportunidade para reviver histórias, reencontrar pessoas e apresentar às novas gerações um pouco da trajetória de um dos encontros tradicionais do calendário de eventos da região.



Entre os destaques está a banda Uns e Outros, que sobe ao palco na sexta-feira, às 22h30. Conhecida por sucessos que atravessaram gerações do rock nacional, a apresentação promete embalar o público na primeira noite da comemoração.



A festa, no entanto, vai muito além dos shows. Eventos desse porte também criam oportunidades para trabalhadores, comerciantes, ambulantes, profissionais do turismo e prestadores de serviços. Com a chegada de visitantes, a movimentação pode beneficiar bares, restaurantes, hotéis, pousadas, transportadores e diferentes segmentos da economia local. O ronco dos motores, o som das guitarras e a animação dos encontros entre amigos prometem transformar Rio das Ostras em um grande ponto de encontro para quem gosta de música, motocicletas e diversão. Entre sexta-feira (27) e domingo (29), o Ostrascycle Origens chega com uma edição especial para comemorar 30 anos de história. A festa será realizada na Concha Acústica, na Praça São Pedro, no Centro, com uma programação musical que reúne bandas ligadas às primeiras edições do evento e promete movimentar a cidade durante todo o fim de semana.Com o tema “Voltando às Origens”, a proposta é reunir antigos participantes, motociclistas, integrantes de motoclubes e novos visitantes em uma celebração marcada pela nostalgia, pela amizade e pela paixão pelo rock. A programação também representa uma oportunidade para reviver histórias, reencontrar pessoas e apresentar às novas gerações um pouco da trajetória de um dos encontros tradicionais do calendário de eventos da região.Entre os destaques está a banda Uns e Outros, que sobe ao palco na sexta-feira, às 22h30. Conhecida por sucessos que atravessaram gerações do rock nacional, a apresentação promete embalar o público na primeira noite da comemoração.A festa, no entanto, vai muito além dos shows. Eventos desse porte também criam oportunidades para trabalhadores, comerciantes, ambulantes, profissionais do turismo e prestadores de serviços. Com a chegada de visitantes, a movimentação pode beneficiar bares, restaurantes, hotéis, pousadas, transportadores e diferentes segmentos da economia local.



Rock, encontros e boas histórias para contar

A programação foi pensada para manter o clima de festa durante os três dias. Na sexta-feira (27), a música começa às 20h, com Solene. Às 22h30, Uns e Outros assume o palco e encerra a noite à meia-noite.



No sábado (28), a animação começa mais cedo. Angelo Nani abre a sequência de apresentações às 12h30. Depois, será a vez de Big Bee, Dynossaurus du Rock, Maré 22 e Diligência. A última atração do dia será Santuarium, às 22h30.



O domingo (29) também reserva uma programação para quem pretende aproveitar o fim de semana até os últimos acordes. Black Doze abre os trabalhos musicais ao meio-dia. Na sequência, sobem ao palco Don Sepúlveda, Señor José e Jac Esteves, com um show especial em homenagem a Rita Lee. Omnia Vincit encerra a programação, das 20h às 21h30.



Além da música, o encontro tem como proposta homenagear motociclistas, motoclubes, artistas, organizadores e parceiros que ajudaram a construir a história do Ostrascycle. O tema desta edição valoriza justamente os laços criados ao longo dos anos e a contribuição de quem fez parte dessa trajetória.



Evento movimenta a cidade e abre espaço para negócios

A expectativa em torno de uma programação que reúne visitantes de diferentes localidades também coloca em evidência a importância dos eventos para a economia. A circulação de pessoas pode ampliar o movimento no comércio, estimular o consumo e gerar oportunidades temporárias de trabalho em áreas como alimentação, hospedagem, transporte, montagem, segurança e serviços.



Para quem trabalha com turismo e atendimento ao público, um fim de semana movimentado representa a possibilidade de conquistar novos clientes e aumentar a renda. Restaurantes, bares, hotéis, pousadas e pequenos empreendedores também podem aproveitar a presença dos visitantes para divulgar seus serviços e fortalecer os negócios.



A realização do Ostrascycle reforça ainda o papel da cultura e do entretenimento na valorização de Rio das Ostras como destino de eventos. Ao combinar música, turismo e motociclismo, a programação contribui para movimentar diferentes setores e ampliar as opções de lazer para moradores e turistas.



Com três dias de atrações, reencontros e muito rock, o Ostrascycle Origens aposta na combinação de boas lembranças e novas experiências para celebrar seus 30 anos. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Rio das Ostras, da Fundação Rio das Ostras de Cultura e da Câmara Municipal.



Confira a programação completa

Local: Concha Acústica, Praça São Pedro, Centro, Rio das Ostras.

Sexta-feira, 27 de novembro

- 20h às 21h30: Solene

- 22h30 à meia-noite: Uns e Outros

Sábado, 28 de novembro

- 12h30 às 14h: Angelo Nani

- 14h30 às 16h: Big Bee

- 16h30 às 18h: Dynossaurus du Rock

- 18h30 às 20h: Maré 22

- 20h30 às 22h: Diligência

- 22h30 à meia-noite: Santuarium

Domingo, 29 de novembro

- 12h às 13h30: Black Doze

- 14h às 15h30: Don Sepúlveda

- 16h às 17h30: Señor José

- 18h às 19h30: Jac Esteves canta Rita Lee

- 20h às 21h30: Omnia Vincit







