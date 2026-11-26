Operação na Boca da Barra prevê retirada de sedimentos acumulados no leito do rio - Foto: Divulgação/Ascom

Operação na Boca da Barra prevê retirada de sedimentos acumulados no leito do rioFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 26/11/2026 12:21 | Atualizado 26/11/2026 12:22





A ação integra as medidas de preparação da cidade para os períodos de chuva e para os possíveis impactos do fenômeno El Niño. Os serviços contam com licenças ambientais e acompanhamento de técnicos municipais e do órgão estadual, com o objetivo de garantir que a intervenção respeite as exigências ambientais.



A necessidade da operação está relacionada ao acúmulo de areia e outros sedimentos no trecho onde o rio encontra o mar. O material se concentra no leito em razão de fatores como as cheias e a movimentação das marés, dificultando o fluxo natural da água.



Com a retirada desses resíduos, a expectativa é melhorar a passagem das águas dos rios Jundiá e das Ostras, além de seus afluentes. A medida pretende contribuir para o funcionamento do sistema de drenagem e diminuir os transtornos em regiões que enfrentam dificuldades de escoamento, principalmente durante períodos de precipitação intensa. A retirada de sedimentos acumulados na foz do rio das Ostras começou na Boca da Barra, em uma operação autorizada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) . O trabalho, realizado em parceria com o município, busca melhorar a circulação das águas, reduzir os riscos de alagamentos e facilitar a passagem de embarcações. A intervenção tem caráter preventivo e deve beneficiar moradores de diferentes bairros, pescadores e equipes que utilizam barcos em situações de emergência.A ação integra as medidas de preparação da cidade para os períodos de chuva e para os possíveis impactos do fenômeno El Niño. Os serviços contam com licenças ambientais e acompanhamento de técnicos municipais e do órgão estadual, com o objetivo de garantir que a intervenção respeite as exigências ambientais.A necessidade da operação está relacionada ao acúmulo de areia e outros sedimentos no trecho onde o rio encontra o mar. O material se concentra no leito em razão de fatores como as cheias e a movimentação das marés, dificultando o fluxo natural da água.Com a retirada desses resíduos, a expectativa é melhorar a passagem das águas dos rios Jundiá e das Ostras, além de seus afluentes. A medida pretende contribuir para o funcionamento do sistema de drenagem e diminuir os transtornos em regiões que enfrentam dificuldades de escoamento, principalmente durante períodos de precipitação intensa.



Bairros do setor Norte estão entre os beneficiados



Entre as localidades que podem sentir os efeitos positivos da intervenção estão Âncora, Nova Cidade, Liberdade, Chácara Marilea, Village e Cláudio Ribeiro, além de outras comunidades do setor Norte.



Nessas regiões, o acúmulo de água em períodos de chuva representa uma preocupação para moradores, especialmente quando o volume de precipitação aumenta e encontra dificuldades para chegar aos canais e rios. A melhoria do escoamento na foz é apontada como uma medida para favorecer a drenagem de toda essa área.



O prefeito Carlos Augusto Balthazar afirmou que a administração municipal aproveita os períodos de tempo firme para avançar com diferentes frentes de trabalho preventivo. Segundo ele, a intenção é reduzir os impactos de possíveis temporais e evitar transtornos maiores para a população.



“Estamos trabalhando sem parar, aproveitando os dias sem chuvas, com várias frentes, para assegurar a realização do serviço que possa prevenir maiores transtornos”, declarou.



O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Maycon Prata, também destacou a importância das intervenções na rede de drenagem. De acordo com ele, os serviços têm como objetivo facilitar o deslocamento das águas e melhorar as condições de escoamento no município.



A operação na Boca da Barra se soma a outras iniciativas de manutenção de canais e estruturas de drenagem. A limpeza desses espaços é considerada importante para reduzir obstruções e permitir que a água siga seu curso com menos dificuldades.



Navegação e atendimento a emergências também serão beneficiados



Os efeitos esperados com o desassoreamento não se limitam à prevenção de alagamentos. A retirada dos sedimentos também deve melhorar as condições de navegação na foz, especialmente para os pescadores que dependem da circulação de barcos para manter suas atividades.



A intervenção pode favorecer ainda o deslocamento de embarcações utilizadas em passeios e outras atividades náuticas, contribuindo para o turismo e para a movimentação econômica relacionada ao litoral.



Outro ponto importante envolve o trabalho das equipes de emergência. Com melhores condições de passagem na região, barcos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal poderão encontrar menos obstáculos durante os deslocamentos para atendimentos que exijam o uso de embarcações.



A medida ganha importância em uma cidade cuja relação com os rios e o mar também faz parte da rotina de trabalho de pescadores, profissionais do turismo e equipes responsáveis pela proteção da população.



O desafio, no entanto, vai além de uma intervenção pontual. A manutenção periódica dos cursos d'água, o cuidado com os sistemas de drenagem e o acompanhamento das condições ambientais são fundamentais para reduzir os riscos associados às chuvas.



Ao unir prevenção de alagamentos, melhoria da navegação e apoio às atividades econômicas, a operação na Boca da Barra busca atender a diferentes necessidades da população. A expectativa é que a retirada dos sedimentos contribua para melhorar o fluxo das águas e ofereça condições mais seguras para quem vive, trabalha ou circula pela região.





