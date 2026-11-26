Encontro acontece em 2 de dezembro, das 8h às 18h, na unidade da FAETEC, em Bacaxá, Saquarema - Foto: Reprodução/Facebook

Encontro acontece em 2 de dezembro, das 8h às 18h, na unidade da FAETEC, em Bacaxá, SaquaremaFoto: Reprodução/Facebook

Publicado 26/11/2026 13:50





A proposta do evento é aproximar as administrações municipais e os órgãos de segurança para discutir problemas comuns e construir alternativas de atuação conjunta. A programação prevê debates técnicos, apresentações de experiências e demonstrações de soluções tecnológicas que possam contribuir para a prevenção de ocorrências e melhorar a capacidade de resposta das equipes.



Um dos principais objetivos é estabelecer as bases para a criação de um cinturão regional de segurança. A ideia prevê maior integração entre os municípios, com compartilhamento de informações, conexão dos sistemas de monitoramento e articulação entre as centrais operacionais.



A estratégia busca ampliar a vigilância preventiva e permitir que informações importantes circulem com mais agilidade entre as cidades. Com procedimentos de comunicação compartilhados, as equipes poderão atuar de maneira coordenada diante de situações que ultrapassem os limites territoriais de cada município.



Carlos Augusto Balthazar considera a cooperação regional um caminho importante para fortalecer as políticas públicas de segurança. Segundo ele, o fórum permitirá discutir ferramentas e procedimentos que podem melhorar o trabalho realizado pelas estruturas municipais.



“Entre os temas previstos estão a integração das centrais municipais de monitoramento, o uso estratégico de tecnologias avançadas, a construção de protocolos compartilhados de comunicação e resposta, além da capacitação continuada das Guardas Municipais e da orientação sobre tecnologias menos letais”, destacou o prefeito. integração dos sistemas de monitoramento e o uso de novas tecnologias para reforçar a segurança pública estarão entre os principais assuntos do 1º Fórum de Segurança Pública e Tecnologia do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região dos Lagos (Conderlagos). O encontro será realizado em 2 de dezembro, das 8h às 18h, na unidade da FAETEC, em Bacaxá, Saquarema, com participação de representantes dos municípios consorciados, especialistas e instituições ligadas ao setor. Rio das Ostras estará representada pelo prefeito Carlos Augusto Balthazar, que também preside o consórcio e apresentará as iniciativas desenvolvidas na cidade.A proposta do evento é aproximar as administrações municipais e os órgãos de segurança para discutir problemas comuns e construir alternativas de atuação conjunta. A programação prevê debates técnicos, apresentações de experiências e demonstrações de soluções tecnológicas que possam contribuir para a prevenção de ocorrências e melhorar a capacidade de resposta das equipes.Um dos principais objetivos é estabelecer as bases para a criação de um cinturão regional de segurança. A ideia prevê maior integração entre os municípios, com compartilhamento de informações, conexão dos sistemas de monitoramento e articulação entre as centrais operacionais.A estratégia busca ampliar a vigilância preventiva e permitir que informações importantes circulem com mais agilidade entre as cidades. Com procedimentos de comunicação compartilhados, as equipes poderão atuar de maneira coordenada diante de situações que ultrapassem os limites territoriais de cada município.Carlos Augusto Balthazar considera a cooperação regional um caminho importante para fortalecer as políticas públicas de segurança. Segundo ele, o fórum permitirá discutir ferramentas e procedimentos que podem melhorar o trabalho realizado pelas estruturas municipais.“Entre os temas previstos estão a integração das centrais municipais de monitoramento, o uso estratégico de tecnologias avançadas, a construção de protocolos compartilhados de comunicação e resposta, além da capacitação continuada das Guardas Municipais e da orientação sobre tecnologias menos letais”, destacou o prefeito.



Integração tecnológica é aposta para ampliar prevenção

A participação de Rio das Ostras no encontro também será marcada pela apresentação das ações municipais na área de segurança pública. A intenção é compartilhar experiências e identificar iniciativas que possam ser adaptadas ou desenvolvidas em parceria com outras cidades da Região dos Lagos.



O secretário de Guarda, Trânsito e Ordem Pública, Carlos Menegasi, acompanha as reuniões preparatórias e representa o prefeito nas articulações relacionadas ao fórum. Para ele, a aproximação entre os municípios e as instituições especializadas pode abrir espaço para projetos regionais com maior alcance.



“O encontro será uma importante oportunidade para identificar possibilidades de atuação conjunta entre os municípios e as instituições de segurança, consolidando propostas e projetos regionais que possam subsidiar o diálogo institucional com o Governo do Estado”, afirmou.



A integração tecnológica aparece como um dos pontos centrais dessa discussão. Sistemas de câmeras, centrais de atendimento e plataformas de compartilhamento de informações podem contribuir para identificar situações suspeitas, acompanhar ocorrências e orientar o deslocamento das equipes.



Outro tema previsto é a capacitação permanente das Guardas Municipais. Além da atualização profissional, o debate pretende abordar o uso adequado de tecnologias menos letais, com orientações sobre procedimentos e recursos disponíveis para as atividades de segurança.



A construção de protocolos comuns também está entre as prioridades. A intenção é estabelecer formas de comunicação e resposta que facilitem a cooperação entre as equipes, especialmente em situações que envolvam diferentes municípios.



Especialistas e instituições participam da programação

O fórum terá palestras e apresentações técnicas com representantes de instituições públicas e empresas especializadas em segurança e tecnologia. Entre os participantes previstos estão representantes da Marinha do Brasil, Mauro Ayres, da empresa Sintres Systems, e João Pedro Neto, consultor de Tecnologia da Informação.



Também estão previstas apresentações de representantes do Centro de Operações Rio (COR/RJ), do programa Smart Sampa, de São Paulo, e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ).



A programação inclui ainda uma apresentação institucional do Conderlagos, com espaço para discussão das possibilidades de cooperação entre as cidades que integram o consórcio.



Ao final do encontro, será apresentada uma proposta institucional com os encaminhamentos definidos e as perspectivas de continuidade das discussões. A expectativa é que as contribuições reunidas durante o fórum ajudem a estruturar projetos conjuntos e fortaleçam o diálogo entre os municípios e o Governo do Estado.



A iniciativa coloca em pauta um desafio que ultrapassa as fronteiras municipais: a necessidade de políticas de segurança articuladas, com planejamento, tecnologia e troca de informações. Para a população da Região dos Lagos, o avanço dessa integração poderá representar melhores condições de prevenção e atendimento às ocorrências.



As inscrições para o 1º Fórum de Segurança Pública e Tecnologia do Conderlagos estão disponíveis pela internet, no endereço https://forumsegurancalagos.com.br/inscricao.





