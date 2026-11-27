Detro realiza operação de fiscalização de transportes na Rodovia Amaral Peixoto - Foto: Douglas Smmithy

Detro realiza operação de fiscalização de transportes na Rodovia Amaral PeixotoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/11/2026 07:13 | Atualizado 27/11/2026 07:15





A retirada de vans de circulação levanta dúvidas sobre a frequência das viagens e as condições de deslocamento de quem utiliza o serviço diariamente. Até o momento, porém, não há um balanço oficial sobre a quantidade de veículos apreendidos, as irregularidades identificadas ou o número de linhas que podem ter sido atingidas pela fiscalização.



Além da preocupação com o transporte, a atuação dos agentes também motivou reclamações. Um passageiro que acompanhou a operação relatou à reportagem abordagens ríspidas e episódios de grosseria envolvendo motoristas e usuários. O relato é pontual e não permite afirmar que esse tipo de comportamento tenha ocorrido em todas as ações realizadas pelos fiscais.



A situação acontece em meio a um debate sobre as regras de circulação das vans entre os dois municípios. A região do Parque dos Tubos concentra passageiros que fazem o trajeto diariamente, especialmente trabalhadores que precisam seguir de Rio das Ostras para Macaé e no sentido contrário. A apreensão de vans durante uma fiscalização do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) , na manhã de quinta-feira (26), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), acendeu um alerta entre passageiros que dependem do transporte alternativo para circular entre Macaé e Rio das Ostras. A operação ocorreu nas proximidades do Parque dos Tubos, em uma área de grande movimentação de trabalhadores e estudantes, e pode afetar a oferta de veículos no trecho.A retirada de vans de circulação levanta dúvidas sobre a frequência das viagens e as condições de deslocamento de quem utiliza o serviço diariamente. Até o momento, porém, não há um balanço oficial sobre a quantidade de veículos apreendidos, as irregularidades identificadas ou o número de linhas que podem ter sido atingidas pela fiscalização.Além da preocupação com o transporte, a atuação dos agentes também motivou reclamações. Um passageiro que acompanhou a operação relatou à reportagem abordagens ríspidas e episódios de grosseria envolvendo motoristas e usuários. O relato é pontual e não permite afirmar que esse tipo de comportamento tenha ocorrido em todas as ações realizadas pelos fiscais.A situação acontece em meio a um debate sobre as regras de circulação das vans entre os dois municípios. A região do Parque dos Tubos concentra passageiros que fazem o trajeto diariamente, especialmente trabalhadores que precisam seguir de Rio das Ostras para Macaé e no sentido contrário.



Fiscalização ocorre em meio a impasse sobre transporte

A discussão sobre o acesso das vans ao Parque dos Tubos não é recente. Em maio deste ano, uma articulação entre as administrações municipais permitiu que veículos da Linha 3, que faz o percurso entre Jardim Miramar e a Zona Especial de Negócios (ZEN), passassem a entrar em Macaé para embarque e desembarque no terminal. A medida buscou reduzir as dificuldades enfrentadas por passageiros que precisavam completar parte do trajeto a pé.



O assunto voltou ao debate público nesta quinta-feira, quando o deputado estadual Chico Machado cobrou providências do Detro-RJ na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Segundo relato publicado sobre a manifestação, as restrições de circulação na divisa fazem com que usuários desembarquem, atravessem uma ponte e caminhem cerca de 800 metros até o terminal do Parque dos Tubos para continuar a viagem.



O parlamentar afirmou que as vans de Rio das Ostras são autorizadas pelo município e defendeu uma solução legal que permita o acesso dos veículos ao terminal macaense. A discussão envolve, portanto, não apenas a fiscalização, mas também as regras estaduais para o transporte intermunicipal e a integração entre os serviços oferecidos nas duas cidades.



A proximidade entre os pontos de embarque e desembarque e a rotina de deslocamento de milhares de pessoas tornam qualquer mudança na operação um tema de interesse regional. Para quem utiliza o transporte alternativo, a regularidade das viagens e a possibilidade de chegar ao destino sem longas caminhadas têm impacto direto na rotina.



Passageiros aguardam informações sobre a operação

A fiscalização desta quinta-feira também ocorre após o temporal que atingiu a região na quarta-feira (25). A combinação de dificuldades no transporte e condições climáticas adversas aumenta a preocupação de quem precisa se deslocar entre os municípios, principalmente nos horários de entrada e saída do trabalho.



Ainda não há informações confirmadas que permitam dimensionar os efeitos da apreensão sobre o serviço. Também não foram divulgados detalhes sobre as infrações encontradas pelos agentes, os critérios utilizados nas abordagens ou a previsão de encerramento da operação.



Sem esses dados, não é possível afirmar quantos passageiros serão diretamente afetados ou se haverá redução permanente na oferta de vans. O impacto dependerá do número de veículos retirados de circulação, das condições para regularização e da continuidade do atendimento pelas demais linhas.



A expectativa dos usuários é por esclarecimentos sobre a fiscalização e sobre as alternativas disponíveis para manter o deslocamento entre Macaé e Rio das Ostras. Informações oficiais do Detro-RJ e das secretarias municipais de transporte são importantes para esclarecer o alcance da operação e orientar os passageiros.



A reportagem do jornal O DIA acompanha o caso e busca informações junto aos órgãos responsáveis sobre as apreensões, as irregularidades identificadas e possíveis consequências para o transporte na região. A matéria será atualizada assim que novos esclarecimentos forem obtidos.





