Agentes de Combate às Endemias utilizam ferramentas digitais e monitoramento para identificar áreas de riscoFoto: Divulgação/Ascom
O aumento das temperaturas acelera o ciclo de reprodução do mosquito, enquanto as chuvas favorecem o acúmulo de água em recipientes, quintais, calhas e outros espaços que podem se transformar em criadouros. A combinação desses fatores amplia as condições ambientais favoráveis à presença do vetor e exige atenção permanente dos serviços de saúde e da população.
O fenômeno El Niño também pode alterar os padrões de temperatura e precipitação em diferentes regiões brasileiras. Seus efeitos, entretanto, variam conforme as condições climáticas locais. No caso das arboviroses, a preocupação está nas condições que facilitam a reprodução do mosquito, associadas a fatores como armazenamento inadequado de água, saneamento e presença de recipientes expostos.
A superintendente de Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, Nirvana Braga, destaca que o enfrentamento dessas doenças depende da participação conjunta do poder público e dos moradores. Segundo ela, as equipes realizam vistorias nos imóveis e utilizam recursos digitais para melhorar o acompanhamento das ocorrências, mas os cuidados cotidianos continuam fundamentais.
A atenção dentro de casa merece destaque porque muitos dos possíveis criadouros estão em ambientes domésticos. Vasos de plantas, garrafas, baldes, caixas d'água, pneus, ralos e recipientes destinados aos animais podem acumular água e oferecer condições para a reprodução do Aedes aegypti.
Dez minutos por semana podem evitar criadouros
Entre os cuidados necessários estão retirar a água acumulada dos pratos de plantas ou preenchê-los com areia, lavar e esfregar regularmente os bebedouros de animais, manter caixas d'água e tonéis devidamente tampados e guardar garrafas e baldes com a abertura voltada para baixo.
Também é importante limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de materiais nos quintais e providenciar o descarte adequado de pneus e entulhos. Piscinas e reservatórios precisam de manutenção e proteção para impedir que se transformem em ambientes favoráveis à reprodução do mosquito.
Um detalhe merece atenção especial: apenas despejar a água não garante a eliminação dos ovos. Eles podem permanecer aderidos às paredes dos recipientes e resistir por meses mesmo em ambientes secos.
Por isso, a recomendação é esfregar as superfícies internas com uma esponja, realizar a limpeza adequada e impedir que novos depósitos de água se formem. Quando houver larvas, a água deve ser descartada em uma superfície seca, nunca diretamente no ralo, e o recipiente precisa passar por higienização.
A orientação é importante porque a ausência de água visível não significa necessariamente que o local esteja livre de ovos. Sem a limpeza correta, o ambiente pode voltar a oferecer condições para o desenvolvimento do mosquito quando houver novo acúmulo de água.
Armadilhas e tablets ajudam a identificar áreas de risco
As armadilhas são distribuídas em pontos estratégicos e possuem recipientes com água, uma palheta de madeira e um atrativo específico para as fêmeas. O material recolhido segue para análise em laboratório, onde é realizada a contagem dos ovos encontrados.
As informações ajudam a identificar regiões com maior atividade de reprodução do mosquito e permitem elaborar mapas de risco. A partir desses levantamentos, a Vigilância consegue estabelecer prioridades e direcionar os agentes para localidades que necessitam de maior atenção.
Outra mudança está na digitalização do trabalho de campo. Os agentes passaram a utilizar tablets durante as visitas aos imóveis, substituindo os registros feitos anteriormente em formulários de papel. Os dados são inseridos no Boletim de Campo Eletrônico (e-FAD), ferramenta que organiza as informações coletadas pelas equipes.
O sistema permite consultar os registros por localidade, ciclo de trabalho, data, servidor e área de atuação. As informações também alimentam o Painel da Vigilância em Saúde, que facilita o acompanhamento das atividades e oferece subsídios para o planejamento das ações.
De acordo com Jorgito Pinheiro, diretor da Vigilância Ambiental, a digitalização reduz a dependência de procedimentos manuais e permite trabalhar com informações mais precisas e atualizadas. A expectativa é tornar mais ágil a identificação das áreas que precisam de intervenções.
A tecnologia, entretanto, não substitui a presença dos agentes nas ruas nem dispensa a colaboração dos moradores. O monitoramento permite localizar situações que exigem atenção, mas a eliminação dos criadouros continua dependendo de medidas práticas nos imóveis.
Para quem vive no município, a prevenção precisa fazer parte da rotina. A regularidade das vistorias, a capacidade de resposta da Vigilância em Saúde e o acesso à informação são fundamentais para proteger a população. O combate à dengue, portanto, não pode ficar restrito aos períodos de maior incidência: exige acompanhamento permanente e condições adequadas de atendimento e prevenção.
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