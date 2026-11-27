Agentes de Combate às Endemias utilizam ferramentas digitais e monitoramento para identificar áreas de risco - Foto: Divulgação/Ascom

Agentes de Combate às Endemias utilizam ferramentas digitais e monitoramento para identificar áreas de riscoFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 08:11





O aumento das temperaturas acelera o ciclo de reprodução do mosquito, enquanto as chuvas favorecem o acúmulo de água em recipientes, quintais, calhas e outros espaços que podem se transformar em criadouros. A combinação desses fatores amplia as condições ambientais favoráveis à presença do vetor e exige atenção permanente dos serviços de saúde e da população.



O fenômeno El Niño também pode alterar os padrões de temperatura e precipitação em diferentes regiões brasileiras. Seus efeitos, entretanto, variam conforme as condições climáticas locais. No caso das arboviroses, a preocupação está nas condições que facilitam a reprodução do mosquito, associadas a fatores como armazenamento inadequado de água, saneamento e presença de recipientes expostos.



A superintendente de Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, Nirvana Braga, destaca que o enfrentamento dessas doenças depende da participação conjunta do poder público e dos moradores. Segundo ela, as equipes realizam vistorias nos imóveis e utilizam recursos digitais para melhorar o acompanhamento das ocorrências, mas os cuidados cotidianos continuam fundamentais.



A atenção dentro de casa merece destaque porque muitos dos possíveis criadouros estão em ambientes domésticos. Vasos de plantas, garrafas, baldes, caixas d'água, pneus, ralos e recipientes destinados aos animais podem acumular água e oferecer condições para a reprodução do Aedes aegypti. As condições de calor e chuva exigem atenção redobrada dos moradores de Rio das Ostras diante do risco de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Para reduzir a possibilidade de novos focos , a Vigilância em Saúde mantém ações de monitoramento, inspeção de imóveis e utilização de ferramentas tecnológicas, mas alerta que a prevenção também depende dos cuidados dentro das residências. A orientação é reservar pelo menos dez minutos por semana para eliminar recipientes com água acumulada e impedir o desenvolvimento de ovos e larvas.O aumento das temperaturas acelera o ciclo de reprodução do mosquito, enquanto as chuvas favorecem o acúmulo de água em recipientes, quintais, calhas e outros espaços que podem se transformar em criadouros. A combinação desses fatores amplia as condições ambientais favoráveis à presença do vetor e exige atenção permanente dos serviços de saúde e da população.O fenômeno El Niño também pode alterar os padrões de temperatura e precipitação em diferentes regiões brasileiras. Seus efeitos, entretanto, variam conforme as condições climáticas locais. No caso das arboviroses, a preocupação está nas condições que facilitam a reprodução do mosquito, associadas a fatores como armazenamento inadequado de água, saneamento e presença de recipientes expostos.A superintendente de Vigilância em Saúde de Rio das Ostras, Nirvana Braga, destaca que o enfrentamento dessas doenças depende da participação conjunta do poder público e dos moradores. Segundo ela, as equipes realizam vistorias nos imóveis e utilizam recursos digitais para melhorar o acompanhamento das ocorrências, mas os cuidados cotidianos continuam fundamentais.A atenção dentro de casa merece destaque porque muitos dos possíveis criadouros estão em ambientes domésticos. Vasos de plantas, garrafas, baldes, caixas d'água, pneus, ralos e recipientes destinados aos animais podem acumular água e oferecer condições para a reprodução do Aedes aegypti.



Dez minutos por semana podem evitar criadouros

A recomendação da Vigilância em Saúde é que cada morador reserve alguns minutos da semana para verificar os espaços internos e externos da residência. A inspeção deve incluir banheiros, varandas, áreas de serviço, quintais e jardins, com atenção especial aos locais menos utilizados.



Entre os cuidados necessários estão retirar a água acumulada dos pratos de plantas ou preenchê-los com areia, lavar e esfregar regularmente os bebedouros de animais, manter caixas d'água e tonéis devidamente tampados e guardar garrafas e baldes com a abertura voltada para baixo.



Também é importante limpar calhas e ralos, evitar o acúmulo de materiais nos quintais e providenciar o descarte adequado de pneus e entulhos. Piscinas e reservatórios precisam de manutenção e proteção para impedir que se transformem em ambientes favoráveis à reprodução do mosquito.



Um detalhe merece atenção especial: apenas despejar a água não garante a eliminação dos ovos. Eles podem permanecer aderidos às paredes dos recipientes e resistir por meses mesmo em ambientes secos.



Por isso, a recomendação é esfregar as superfícies internas com uma esponja, realizar a limpeza adequada e impedir que novos depósitos de água se formem. Quando houver larvas, a água deve ser descartada em uma superfície seca, nunca diretamente no ralo, e o recipiente precisa passar por higienização.



A orientação é importante porque a ausência de água visível não significa necessariamente que o local esteja livre de ovos. Sem a limpeza correta, o ambiente pode voltar a oferecer condições para o desenvolvimento do mosquito quando houver novo acúmulo de água.



Armadilhas e tablets ajudam a identificar áreas de risco

Além das vistorias realizadas pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), Rio das Ostras utiliza uma metodologia de monitoramento conhecida como ovitrampas. O município está entre os pioneiros do Estado do Rio de Janeiro na adoção desse recurso, que permite identificar a presença do Aedes aegypti por meio da coleta e análise dos ovos depositados pelo mosquito.



As armadilhas são distribuídas em pontos estratégicos e possuem recipientes com água, uma palheta de madeira e um atrativo específico para as fêmeas. O material recolhido segue para análise em laboratório, onde é realizada a contagem dos ovos encontrados.



As informações ajudam a identificar regiões com maior atividade de reprodução do mosquito e permitem elaborar mapas de risco. A partir desses levantamentos, a Vigilância consegue estabelecer prioridades e direcionar os agentes para localidades que necessitam de maior atenção.



Outra mudança está na digitalização do trabalho de campo. Os agentes passaram a utilizar tablets durante as visitas aos imóveis, substituindo os registros feitos anteriormente em formulários de papel. Os dados são inseridos no Boletim de Campo Eletrônico (e-FAD), ferramenta que organiza as informações coletadas pelas equipes.



O sistema permite consultar os registros por localidade, ciclo de trabalho, data, servidor e área de atuação. As informações também alimentam o Painel da Vigilância em Saúde, que facilita o acompanhamento das atividades e oferece subsídios para o planejamento das ações.



De acordo com Jorgito Pinheiro, diretor da Vigilância Ambiental, a digitalização reduz a dependência de procedimentos manuais e permite trabalhar com informações mais precisas e atualizadas. A expectativa é tornar mais ágil a identificação das áreas que precisam de intervenções.



A tecnologia, entretanto, não substitui a presença dos agentes nas ruas nem dispensa a colaboração dos moradores. O monitoramento permite localizar situações que exigem atenção, mas a eliminação dos criadouros continua dependendo de medidas práticas nos imóveis.



Para quem vive no município, a prevenção precisa fazer parte da rotina. A regularidade das vistorias, a capacidade de resposta da Vigilância em Saúde e o acesso à informação são fundamentais para proteger a população. O combate à dengue, portanto, não pode ficar restrito aos períodos de maior incidência: exige acompanhamento permanente e condições adequadas de atendimento e prevenção.





