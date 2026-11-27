Visitas técnicas em Cidade Beira-Mar seguem até 5 de dezembro - Foto: Divulgação/Ascom

Visitas técnicas em Cidade Beira-Mar seguem até 5 de dezembroFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 08:53





A atualização vai além da conferência de documentos. O projeto combina recursos tecnológicos, levantamento aéreo de alta resolução e informações coletadas diretamente nos imóveis. Com esse conjunto de dados, a administração municipal pretende conhecer melhor a ocupação do território e reunir informações que possam auxiliar diferentes setores na definição de prioridades e na prestação de serviços à população.



O trabalho começou por Cidade Beira-Mar e integra uma proposta mais ampla de atualização do cadastro imobiliário municipal. A nova estrutura de informações deverá permitir que diferentes secretarias consultem dados territoriais de forma integrada, com reflexos no planejamento de áreas como habitação, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura urbana e meio ambiente. Moradores de Cidade Beira-Mar, em Rio das Ostras, têm até 5 de dezembro para receber as equipes responsáveis pela atualização cadastral dos imóveis. O trabalho, coordenado pela Secretaria Municipal de Fazenda, inclui visitas às residências para conferir e complementar informações sobre as propriedades e os respectivos responsáveis. A iniciativa faz parte de um projeto de modernização da gestão pública , que pretende construir uma base de dados territoriais mais precisa para orientar o planejamento e as ações do município.A atualização vai além da conferência de documentos. O projeto combina recursos tecnológicos, levantamento aéreo de alta resolução e informações coletadas diretamente nos imóveis. Com esse conjunto de dados, a administração municipal pretende conhecer melhor a ocupação do território e reunir informações que possam auxiliar diferentes setores na definição de prioridades e na prestação de serviços à população.O trabalho começou por Cidade Beira-Mar e integra uma proposta mais ampla de atualização do cadastro imobiliário municipal. A nova estrutura de informações deverá permitir que diferentes secretarias consultem dados territoriais de forma integrada, com reflexos no planejamento de áreas como habitação, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura urbana e meio ambiente.



Visitas exigem atenção à documentação

Durante a etapa de campo, os profissionais poderão realizar vistorias externas, medições das áreas construídas, registros fotográficos das fachadas e preenchimento de questionários cadastrais. Para isso, utilizarão aplicativos móveis, além de equipamentos com tecnologia a laser, que permitem levantar medidas das construções.



Os moradores que receberem a visita devem deixar separados os documentos necessários para a atualização. A relação inclui identidade e CPF do proprietário do imóvel, comprovante de residência referente à propriedade, carnê do IPTU e documentos que comprovem a posse.



A coleta dessas informações será feita por meio do Boletim de Informação Cadastral, preenchido diretamente no local. O procedimento permitirá conferir os registros existentes e acrescentar dados que ainda não constem na base municipal.



Um cuidado importante para os moradores é verificar a identificação dos profissionais antes de fornecer informações. Todos os integrantes das equipes devem estar uniformizados com colete e portar crachá oficial. O documento terá um QR Code que direciona para uma página informativa no site da Prefeitura, onde também estarão disponíveis os canais de atendimento.



Em caso de dúvida, a população pode confirmar as informações pelos telefones da Secretaria de Fazenda, no número (22) 2771-3107, ou da Gerência de Cadastro Imobiliário, pelo (22) 2771-3587.



Dados podem orientar serviços públicos

A proposta é que as informações reunidas formem um banco de dados geográfico corporativo, integrado e atualizado. Na prática, esse sistema poderá oferecer uma visão mais detalhada das características dos imóveis e da ocupação urbana, permitindo que diferentes setores da administração trabalhem com referências territoriais comuns.



Esse tipo de levantamento pode contribuir para identificar necessidades de cada região, apoiar decisões sobre infraestrutura e melhorar a organização dos serviços municipais. Com informações mais confiáveis sobre o território, o poder público terá melhores condições de planejar intervenções e direcionar recursos de acordo com as demandas identificadas.



A integração também poderá facilitar o trabalho entre as secretarias, reduzindo a fragmentação de informações e oferecendo uma base mais consistente para a elaboração de políticas públicas. A expectativa é que a modernização dos registros contribua para uma administração mais eficiente, com maior transparência e decisões apoiadas em dados.



Neste momento, a mobilização está concentrada em Cidade Beira-Mar, onde as visitas técnicas seguem até 5 de dezembro. A participação dos moradores é importante para que os dados sobre os imóveis sejam conferidos e atualizados. A orientação é manter a documentação indicada em mãos e utilizar os canais oficiais em caso de dúvidas sobre a identificação das equipes ou os procedimentos da coleta.



