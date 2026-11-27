Encontro reunirá pescadores, produtores e instituições no Parque dos Pássaros - Foto: Divulgação/Ascom

Encontro reunirá pescadores, produtores e instituições no Parque dos Pássaros Foto: Divulgação/Ascom

Publicado 27/11/2026 12:37





Com o tema “Unir para Produzir: Associativismo como estratégia para o desenvolvimento sustentável da pesca e da agropecuária”, a conferência terá como ponto central a organização coletiva. A proposta é discutir como a união entre trabalhadores, associações e entidades pode ampliar oportunidades, fortalecer as atividades econômicas e contribuir para o desenvolvimento sustentável do município.



A programação também terá uma etapa importante para a participação social: a eleição das instituições que representarão os diferentes segmentos da sociedade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Pesca de Rio das Ostras (CMDRSP) durante o próximo período. A escolha dos representantes permitirá que esses setores tenham participação nos debates e nas decisões relacionadas às políticas públicas da área. O futuro de quem vive da pesca e da produção rural estará em pauta em Rio das Ostras na próxima segunda-feira (30). Pescadores, produtores, trabalhadores do campo e representantes de instituições participam da 6ª Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Pesca, das 8h às 17h, no Parque Natural Municipal dos Pássaros, em Jardim Mariléa . O encontro pretende reunir diferentes setores para construir propostas e definir diretrizes das políticas públicas municipais para o biênio 2027-2028.Com o tema “Unir para Produzir: Associativismo como estratégia para o desenvolvimento sustentável da pesca e da agropecuária”, a conferência terá como ponto central a organização coletiva. A proposta é discutir como a união entre trabalhadores, associações e entidades pode ampliar oportunidades, fortalecer as atividades econômicas e contribuir para o desenvolvimento sustentável do município.A programação também terá uma etapa importante para a participação social: a eleição das instituições que representarão os diferentes segmentos da sociedade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Pesca de Rio das Ostras (CMDRSP) durante o próximo período. A escolha dos representantes permitirá que esses setores tenham participação nos debates e nas decisões relacionadas às políticas públicas da área.



Associativismo como caminho para fortalecer o setor

A conferência é voltada especialmente à população rural e aos trabalhadores da pesca. Segundo o secretário municipal de Pesca e Agropecuária, Ivan Noé, a participação desses grupos é essencial para que as propostas considerem as necessidades de quem acompanha de perto os desafios da atividade.



O associativismo será discutido como uma ferramenta para aproximar produtores e pescadores, incentivar a cooperação e fortalecer a representação dos trabalhadores. A organização coletiva pode favorecer a troca de experiências, a busca por soluções comuns e a construção de alternativas para ampliar a produção e melhorar as condições de trabalho.



A intenção é que o encontro não fique restrito à apresentação de ideias, mas contribua para estabelecer prioridades que orientem as ações do poder público nos próximos dois anos. Por isso, a presença dos profissionais e das instituições ligadas ao setor é importante para levar ao debate diferentes realidades, demandas e sugestões.



Dois eixos vão orientar os debates

As discussões serão organizadas em dois eixos temáticos. O primeiro será dedicado à pesca, com o tema “Pesca Organizada e Sustentável: Associativismo, Cooperação e Valorização do Pescador”. A proposta é abordar a importância da organização dos trabalhadores, da colaboração entre os profissionais e do reconhecimento da atividade pesqueira para a economia local.



O segundo eixo terá como foco a agropecuária, sob o tema “Produção que Gera Desenvolvimento: Associativismo, Agricultura Familiar e Fortalecimento da Agropecuária”. O debate deverá reunir questões relacionadas à produção rural, à agricultura familiar e às formas de fortalecer o setor por meio da participação e da cooperação entre os produtores.



Além da construção de propostas para o biênio 2027-2028, a eleição das instituições que integrarão o CMDRSP será uma das etapas centrais da conferência. O conselho representa um espaço de participação da sociedade na discussão das políticas municipais voltadas ao desenvolvimento rural sustentável e à pesca.



O encontro será realizado ao longo de todo o dia, com programação das 8h às 17h, no Parque Natural Municipal dos Pássaros, em Jardim Mariléa. A expectativa é reunir quem trabalha no campo e nas atividades pesqueiras para discutir os rumos dos setores e contribuir com decisões que terão impacto no planejamento municipal.





