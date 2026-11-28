Certificação destaca melhorias no diagnóstico, acompanhamento dos pacientes e qualificação das equipes de saúdeFoto: Divulgação/Ascom
O resultado é atribuído às mudanças no atendimento oferecido pela rede municipal, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). A reorganização dos serviços, a capacitação dos profissionais, a identificação antecipada de pessoas com sintomas e o acompanhamento dos pacientes durante o tratamento estão entre as medidas que contribuíram para a queda da mortalidade.
A tuberculose é uma doença infecciosa que tem cura e conta com tratamento gratuito na rede pública de saúde. A identificação rápida dos casos e a continuidade dos cuidados são fundamentais para evitar o agravamento do quadro clínico e reduzir a transmissão da doença.
Para a subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Rosimeri Azevedo, o reconhecimento representa o esforço dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.
“Esse prêmio valida o empenho diário dos nossos servidores. Salvar vidas é a nossa maior prioridade, e esse resultado mostra que o acolhimento nas portas de entrada da nossa Rede funciona. Quando identificamos o cidadão em tempo oportuno e caminhamos ao lado dele durante todo o processo terapêutico, evitamos o agravamento clínico e devolvemos qualidade de vida às famílias”, afirmou.
Atendimento será ampliado para outras unidades de saúde
As primeiras equipes que passarão a oferecer esse atendimento já receberam capacitação, e a administração municipal iniciou os procedimentos necessários para organizar a transferência gradual dos serviços.
A ampliação pretende facilitar o acesso dos moradores ao diagnóstico e ao tratamento, evitando que todos precisem procurar uma única unidade especializada. Com os cuidados mais próximos das comunidades, a expectativa é identificar novos casos com maior rapidez e favorecer a continuidade do acompanhamento.
A estratégia também busca interromper a cadeia de transmissão da doença e reduzir a pressão sobre os serviços especializados, incluindo atendimentos de emergência e internações que podem ocorrer em situações de agravamento.
O fortalecimento da rede envolve ainda a integração entre diferentes setores da saúde. A articulação entre a Área Técnica de Controle da Tuberculose, unidades de urgência e emergência, núcleos de Vigilância Epidemiológica e o Serviço de Assistência Especializada em IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais contribuiu para melhorar a identificação de casos, inclusive situações de coinfecção.
Município já recebeu reconhecimento do Ministério da Saúde
O trabalho premiado, intitulado “Implementação e Monitoramento da Estratégia de Prevenção e Controle da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) e Oferta do Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT)”, fortaleceu a atuação da enfermagem na avaliação e no acompanhamento de pessoas que tiveram contato próximo com pacientes diagnosticados com a doença.
Na avaliação da coordenadora da Área Técnica de Controle da Tuberculose, Karla Viana, a integração entre os serviços foi decisiva para melhorar os resultados.
Ela destacou o envolvimento dos profissionais e a importância da atuação conjunta para enfrentar a doença como problema de saúde pública. Karla também agradeceu às equipes que participaram das ações de prevenção, identificação e acompanhamento dos pacientes.
A coordenadora e Alessandra Curty Lagrimante, diretora do Departamento Geral de Saúde da Família e Comunidade, representaram Rio das Ostras na cerimônia estadual. O certificado foi entregue pela gerente estadual de Tuberculose, Marneili Martins, e pela enfermeira sanitarista apoiadora do projeto no município, Ana Cristina de Oliveira e Silva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.