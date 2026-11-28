Certificação destaca melhorias no diagnóstico, acompanhamento dos pacientes e qualificação das equipes de saúde - Foto: Divulgação/Ascom

Certificação destaca melhorias no diagnóstico, acompanhamento dos pacientes e qualificação das equipes de saúdeFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 14:41





O resultado é atribuído às mudanças no atendimento oferecido pela rede municipal, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). A reorganização dos serviços, a capacitação dos profissionais, a identificação antecipada de pessoas com sintomas e o acompanhamento dos pacientes durante o tratamento estão entre as medidas que contribuíram para a queda da mortalidade.



A tuberculose é uma doença infecciosa que tem cura e conta com tratamento gratuito na rede pública de saúde. A identificação rápida dos casos e a continuidade dos cuidados são fundamentais para evitar o agravamento do quadro clínico e reduzir a transmissão da doença.



Para a subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Rosimeri Azevedo, o reconhecimento representa o esforço dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.



“Esse prêmio valida o empenho diário dos nossos servidores. Salvar vidas é a nossa maior prioridade, e esse resultado mostra que o acolhimento nas portas de entrada da nossa Rede funciona. Quando identificamos o cidadão em tempo oportuno e caminhamos ao lado dele durante todo o processo terapêutico, evitamos o agravamento clínico e devolvemos qualidade de vida às famílias”, afirmou. A redução de quase 90% nas mortes por tuberculose colocou Rio das Ostras em evidência na saúde pública fluminense. O município passou de nove óbitos registrados em 2024 para apenas um em 2025, resultado que levou a Secretaria de Estado de Saúde a conceder um certificado de reconhecimento à equipe municipal . A homenagem foi entregue no último dia 24, durante cerimônia realizada na sede do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), no Centro do Rio.O resultado é atribuído às mudanças no atendimento oferecido pela rede municipal, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). A reorganização dos serviços, a capacitação dos profissionais, a identificação antecipada de pessoas com sintomas e o acompanhamento dos pacientes durante o tratamento estão entre as medidas que contribuíram para a queda da mortalidade.A tuberculose é uma doença infecciosa que tem cura e conta com tratamento gratuito na rede pública de saúde. A identificação rápida dos casos e a continuidade dos cuidados são fundamentais para evitar o agravamento do quadro clínico e reduzir a transmissão da doença.Para a subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Rosimeri Azevedo, o reconhecimento representa o esforço dos profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.“Esse prêmio valida o empenho diário dos nossos servidores. Salvar vidas é a nossa maior prioridade, e esse resultado mostra que o acolhimento nas portas de entrada da nossa Rede funciona. Quando identificamos o cidadão em tempo oportuno e caminhamos ao lado dele durante todo o processo terapêutico, evitamos o agravamento clínico e devolvemos qualidade de vida às famílias”, afirmou.



Atendimento será ampliado para outras unidades de saúde

Outra medida em andamento é a descentralização do atendimento aos pacientes com tuberculose. Atualmente, a maior parte desse acompanhamento está concentrada no Centro de Saúde da Extensão do Bosque. A proposta da Secretaria de Saúde é ampliar a oferta do serviço para outras unidades da rede municipal.



As primeiras equipes que passarão a oferecer esse atendimento já receberam capacitação, e a administração municipal iniciou os procedimentos necessários para organizar a transferência gradual dos serviços.



A ampliação pretende facilitar o acesso dos moradores ao diagnóstico e ao tratamento, evitando que todos precisem procurar uma única unidade especializada. Com os cuidados mais próximos das comunidades, a expectativa é identificar novos casos com maior rapidez e favorecer a continuidade do acompanhamento.



A estratégia também busca interromper a cadeia de transmissão da doença e reduzir a pressão sobre os serviços especializados, incluindo atendimentos de emergência e internações que podem ocorrer em situações de agravamento.



O fortalecimento da rede envolve ainda a integração entre diferentes setores da saúde. A articulação entre a Área Técnica de Controle da Tuberculose, unidades de urgência e emergência, núcleos de Vigilância Epidemiológica e o Serviço de Assistência Especializada em IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais contribuiu para melhorar a identificação de casos, inclusive situações de coinfecção.



Município já recebeu reconhecimento do Ministério da Saúde

A certificação estadual também se soma a outro reconhecimento conquistado pelo município. Em novembro de 2025, a Área Técnica de Controle da Tuberculose recebeu Menção Honrosa do Ministério da Saúde por uma experiência voltada à prevenção e ao tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB).



O trabalho premiado, intitulado “Implementação e Monitoramento da Estratégia de Prevenção e Controle da Infecção Latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB) e Oferta do Tratamento Preventivo da Tuberculose (TPT)”, fortaleceu a atuação da enfermagem na avaliação e no acompanhamento de pessoas que tiveram contato próximo com pacientes diagnosticados com a doença.



Na avaliação da coordenadora da Área Técnica de Controle da Tuberculose, Karla Viana, a integração entre os serviços foi decisiva para melhorar os resultados.



Ela destacou o envolvimento dos profissionais e a importância da atuação conjunta para enfrentar a doença como problema de saúde pública. Karla também agradeceu às equipes que participaram das ações de prevenção, identificação e acompanhamento dos pacientes.



A coordenadora e Alessandra Curty Lagrimante, diretora do Departamento Geral de Saúde da Família e Comunidade, representaram Rio das Ostras na cerimônia estadual. O certificado foi entregue pela gerente estadual de Tuberculose, Marneili Martins, e pela enfermeira sanitarista apoiadora do projeto no município, Ana Cristina de Oliveira e Silva.





