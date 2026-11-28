Serviços incluem desobstrução de tubulações, recuperação de vias e retirada de sedimentos em Boca da Barra - Foto: Divulgação/Ascom

Serviços incluem desobstrução de tubulações, recuperação de vias e retirada de sedimentos em Boca da BarraFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 14:50 | Atualizado 28/11/2026 14:51





As ações alcançam diferentes pontos do município e envolvem desde a retirada de água acumulada em ruas até a desobstrução de tubulações e a limpeza de valas. Embora muitas dessas intervenções ocorram em estruturas pouco percebidas no cotidiano, seus resultados podem fazer diferença na rotina da população, especialmente para quem vive em áreas sujeitas a alagamentos.



Uma rede de drenagem limpa e em boas condições permite que a água da chuva encontre caminhos adequados para escoar. Quando tubulações, caixas-ralo e valas ficam obstruídas por resíduos ou sedimentos, a passagem é prejudicada e aumenta a possibilidade de acúmulo de água nas ruas, calçadas e imóveis.



Em Nova Cidade, os trabalhos ocorreram na Rua Elza Rodrigues, onde as equipes fizeram o fechamento de valas. Em Nova Aliança, a Rua Maria da Silva Ferreira recebeu a recomposição do calçamento de paralelepípedos, contribuindo para recuperar as condições de circulação.



Já em Santa Helena, as ruas Noeli de Oliveira e Hilda Silveira Rodrigues passaram por limpeza de valas e implantação de travessias. As intervenções ajudam a organizar o fluxo da água e podem melhorar as condições de mobilidade dos moradores. Ruas alagadas, água acumulada nas portas das casas e dificuldades para circular estão entre os transtornos que podem atingir moradores durante períodos de chuva intensa. Para reduzir esses riscos, equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) realizam uma série de intervenções em Rio das Ostras, com serviços de limpeza de redes, recuperação de estruturas de drenagem e desassoreamento da foz do rio, em Boca da Barra. A iniciativa tem caráter preventivo e busca melhorar o escoamento da água, proteger áreas urbanas e diminuir os impactos de possíveis temporais.As ações alcançam diferentes pontos do município e envolvem desde a retirada de água acumulada em ruas até a desobstrução de tubulações e a limpeza de valas. Embora muitas dessas intervenções ocorram em estruturas pouco percebidas no cotidiano, seus resultados podem fazer diferença na rotina da população, especialmente para quem vive em áreas sujeitas a alagamentos.Uma rede de drenagem limpa e em boas condições permite que a água da chuva encontre caminhos adequados para escoar. Quando tubulações, caixas-ralo e valas ficam obstruídas por resíduos ou sedimentos, a passagem é prejudicada e aumenta a possibilidade de acúmulo de água nas ruas, calçadas e imóveis.Em Nova Cidade, os trabalhos ocorreram na Rua Elza Rodrigues, onde as equipes fizeram o fechamento de valas. Em Nova Aliança, a Rua Maria da Silva Ferreira recebeu a recomposição do calçamento de paralelepípedos, contribuindo para recuperar as condições de circulação.Já em Santa Helena, as ruas Noeli de Oliveira e Hilda Silveira Rodrigues passaram por limpeza de valas e implantação de travessias. As intervenções ajudam a organizar o fluxo da água e podem melhorar as condições de mobilidade dos moradores.



Drenagem em dia ajuda a proteger ruas e residências

Em Costazul, os técnicos iniciaram a limpeza e a desobstrução de redes, poços de visita e caixas-ralo na Avenida Roberto Silveira. O mesmo serviço foi realizado na Avenida Jane Maria Martins Figueira, em Jardim Mariléa.



Na Rua Seis, em Jardim Campomar, as equipes utilizaram equipamentos de sucção para retirar bolsões de água acumulados. A medida busca eliminar pontos de represamento e reduzir os transtornos provocados pela água parada.



Mais do que serviços de manutenção, essas intervenções representam uma medida importante de proteção urbana. A drenagem eficiente ajuda a preservar ruas, facilita o deslocamento de pedestres e motoristas e diminui a exposição de residências e estabelecimentos comerciais aos efeitos das chuvas.



A prevenção também pode evitar prejuízos materiais, dificuldades de acesso e problemas relacionados à água acumulada. No entanto, a eficiência do sistema depende de manutenção contínua e da colaboração dos moradores, principalmente no descarte correto de resíduos.



Desassoreamento na foz do rio reforça prevenção

Uma das intervenções de maior alcance ocorre em Boca da Barra, onde o SAAE iniciou, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), uma operação de limpeza e desassoreamento na foz do rio das Ostras.



O trabalho busca retirar sedimentos acumulados, melhorar o escoamento das águas e facilitar a navegação. A iniciativa também tem importância para a preparação do município diante de períodos de chuva intensa e dos possíveis efeitos do fenômeno El Niño.



O desassoreamento contribui para melhorar as condições de passagem da água em um trecho estratégico, enquanto as ações nos bairros atuam diretamente na infraestrutura urbana. São frentes complementares de prevenção, com potencial para reduzir problemas que afetam a segurança, a mobilidade e a qualidade de vida da população.



O SAAE também reforça a necessidade de participação dos moradores na conservação do saneamento. Ligações clandestinas de esgoto e outras irregularidades podem comprometer as redes, provocar danos ambientais e prejudicar o funcionamento dos serviços.



Denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 2771-6422. A colaboração da população, aliada à manutenção preventiva, é fundamental para preservar a infraestrutura e evitar que problemas que poderiam ser identificados antecipadamente se transformem em transtornos maiores.





