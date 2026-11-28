Primeira edição reuniu 91 empresas e promoveu 170 reuniões comerciais voltadas à cadeia de petróleo e gásFoto: Divulgação/Ascom
A iniciativa buscou aproximar prestadores de serviços da região de empresas que atuam na cadeia produtiva do setor offshore. Durante a programação, representantes de diferentes segmentos tiveram a oportunidade de apresentar produtos, serviços e mão de obra especializada a possíveis compradores, em uma tentativa de ampliar a participação de fornecedores locais em um mercado de grande porte.
É importante destacar que os R$ 19,5 milhões correspondem a expectativas comerciais geradas durante as reuniões, e não a contratos já assinados ou recursos efetivamente recebidos pelas empresas. A concretização desses negócios dependerá das negociações posteriores entre fornecedores e companhias compradoras.
Fornecedores locais buscam espaço no setor de petróleo e gás
Do lado dos fornecedores, participaram negócios de áreas como caldeiraria, inspeção, válvulas, tubos, construção civil, mecânica e funilaria, além de empresas que oferecem profissionais especializados. A diversidade dos segmentos demonstra a variedade de serviços necessários para atender às operações da indústria de petróleo e gás.
Para os pequenos e médios empresários, a aproximação pode representar uma oportunidade de apresentar sua capacidade técnica a companhias que, muitas vezes, mantêm processos próprios de contratação e exigências específicas para integrar suas cadeias de fornecimento. O contato direto também permite conhecer demandas, requisitos e possibilidades de futuras parcerias.
Segundo o coordenador municipal de Desenvolvimento Econômico, Mario Max, a proposta foi conectar empresas locais à cadeia de fornecimento da indústria, criando oportunidades para a comercialização de produtos, serviços e mão de obra especializada. A estrutura com dez mesas permitiu concentrar os encontros e facilitar o contato entre compradores e fornecedores.
Expectativa de novos negócios e oportunidades de trabalho
A expectativa é que empresas locais mais próximas dos grandes compradores tenham melhores condições de disputar contratos e ampliar sua atuação. Caso as negociações avancem, os efeitos podem alcançar diferentes áreas da economia, desde a contratação de serviços especializados até a necessidade de ampliar equipes e adquirir materiais.
O resultado também coloca em evidência um desafio para o desenvolvimento econômico do município: fazer com que a presença de grandes empresas e as atividades ligadas à indústria de petróleo e gás gerem oportunidades para os negócios instalados na própria região. Para isso, o contato comercial precisa se transformar em fornecimento efetivo, contratos e atividade econômica.
A primeira edição da Rodada de Negócios contou com apoio da Rede Petro-BC, do Sebrae, da Prefeitura de Rio das Ostras e da Associação da Zona Especial de Negócios. O Hotel Vilarejo participou como patrocinador.
A expectativa de R$ 19,5 milhões representa um indicador inicial do potencial das conexões estabelecidas. O impacto concreto da iniciativa, porém, será medido nos próximos passos: quantas empresas conseguirão fechar contratos, ampliar suas atividades e transformar as conversas em oportunidades de trabalho e renda no município.
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