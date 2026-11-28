Primeira edição reuniu 91 empresas e promoveu 170 reuniões comerciais voltadas à cadeia de petróleo e gás - Foto: Divulgação/Ascom

Primeira edição reuniu 91 empresas e promoveu 170 reuniões comerciais voltadas à cadeia de petróleo e gásFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 28/11/2026 14:59 | Atualizado 28/11/2026 14:59





A iniciativa buscou aproximar prestadores de serviços da região de empresas que atuam na cadeia produtiva do setor offshore. Durante a programação, representantes de diferentes segmentos tiveram a oportunidade de apresentar produtos, serviços e mão de obra especializada a possíveis compradores, em uma tentativa de ampliar a participação de fornecedores locais em um mercado de grande porte.



É importante destacar que os R$ 19,5 milhões correspondem a expectativas comerciais geradas durante as reuniões, e não a contratos já assinados ou recursos efetivamente recebidos pelas empresas. A concretização desses negócios dependerá das negociações posteriores entre fornecedores e companhias compradoras. A primeira Rodada de Negócios de Rio das Ostras aproximou 85 empresas fornecedoras de seis grandes companhias da indústria de petróleo e gás e abriu espaço para novos contatos comerciais com potencial de movimentar a economia local. Realizado no Hotel Vilarejo, em Cidade Beira-Mar, o encontro promoveu 170 reuniões entre empresários e gerou uma expectativa de R$ 19,5 milhões em negócios , segundo levantamento do Departamento de Desenvolvimento Econômico do município.A iniciativa buscou aproximar prestadores de serviços da região de empresas que atuam na cadeia produtiva do setor offshore. Durante a programação, representantes de diferentes segmentos tiveram a oportunidade de apresentar produtos, serviços e mão de obra especializada a possíveis compradores, em uma tentativa de ampliar a participação de fornecedores locais em um mercado de grande porte.É importante destacar que os R$ 19,5 milhões correspondem a expectativas comerciais geradas durante as reuniões, e não a contratos já assinados ou recursos efetivamente recebidos pelas empresas. A concretização desses negócios dependerá das negociações posteriores entre fornecedores e companhias compradoras.



Fornecedores locais buscam espaço no setor de petróleo e gás

Entre as empresas compradoras estavam Oceânica, Vallourec, Foresea, Subsea 7, Seagems, Interwell e Global Riser. Os encontros foram organizados em dez mesas de negociação, que reuniram representantes de empresas interessadas em identificar novos fornecedores e prestadores de serviços.



Do lado dos fornecedores, participaram negócios de áreas como caldeiraria, inspeção, válvulas, tubos, construção civil, mecânica e funilaria, além de empresas que oferecem profissionais especializados. A diversidade dos segmentos demonstra a variedade de serviços necessários para atender às operações da indústria de petróleo e gás.



Para os pequenos e médios empresários, a aproximação pode representar uma oportunidade de apresentar sua capacidade técnica a companhias que, muitas vezes, mantêm processos próprios de contratação e exigências específicas para integrar suas cadeias de fornecimento. O contato direto também permite conhecer demandas, requisitos e possibilidades de futuras parcerias.



Segundo o coordenador municipal de Desenvolvimento Econômico, Mario Max, a proposta foi conectar empresas locais à cadeia de fornecimento da indústria, criando oportunidades para a comercialização de produtos, serviços e mão de obra especializada. A estrutura com dez mesas permitiu concentrar os encontros e facilitar o contato entre compradores e fornecedores.



Expectativa de novos negócios e oportunidades de trabalho

Além do volume estimado em negociações, a organização apontou uma previsão de crescimento entre 20% e 30% nas oportunidades de trabalho relacionadas ao setor em Rio das Ostras. A projeção, no entanto, depende da efetivação dos negócios iniciados durante a rodada e de possíveis demandas futuras das companhias participantes.



A expectativa é que empresas locais mais próximas dos grandes compradores tenham melhores condições de disputar contratos e ampliar sua atuação. Caso as negociações avancem, os efeitos podem alcançar diferentes áreas da economia, desde a contratação de serviços especializados até a necessidade de ampliar equipes e adquirir materiais.



O resultado também coloca em evidência um desafio para o desenvolvimento econômico do município: fazer com que a presença de grandes empresas e as atividades ligadas à indústria de petróleo e gás gerem oportunidades para os negócios instalados na própria região. Para isso, o contato comercial precisa se transformar em fornecimento efetivo, contratos e atividade econômica.



A primeira edição da Rodada de Negócios contou com apoio da Rede Petro-BC, do Sebrae, da Prefeitura de Rio das Ostras e da Associação da Zona Especial de Negócios. O Hotel Vilarejo participou como patrocinador.



A expectativa de R$ 19,5 milhões representa um indicador inicial do potencial das conexões estabelecidas. O impacto concreto da iniciativa, porém, será medido nos próximos passos: quantas empresas conseguirão fechar contratos, ampliar suas atividades e transformar as conversas em oportunidades de trabalho e renda no município.





