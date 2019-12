Rio - Uma mulher, que não teve a identidade revelada, ficou ferida após tiroteio no bairro Frade, em Angra dos Reis. De acordo com a PM, equipes do 33º BPM (Angra dos Reis) foram acionadas ao local após receberem denúncias de um confronto na região. Chegando ao local, os militares encontraram a vítima ferida na cabeça por estilhaços. Ela foi levada ao Hospital de Praia Brava, também em Angra dos Reis, onde recebeu atendimento e foi liberada.

Ainda segundo a polícia, agentes foram deslocados ao local e reforçam o patrulhamento na área, inclusive no trecho da BR-101 que corta o bairro. Não houve prisões ou apreensões até o momento.

Em vídeo publicado no Facebook pela página "Angra News", é possível ver o momento do tiroteio.