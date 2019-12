Número de internos recapturados após fuga de unidade do Degase vai a 12 de 53 foragidos

Departamento Geral de Ações socioeducativas (Degase) atualizou, na manhã desta segunda-feira, Escola João Luiz Alves (EJLA). Foram 52 fugitivos e, até o momento, 12 deles foram recapturados. Quarenta e um ainda estão foragidos.

A fuga da unidade que fica na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, aconteceu na tarde desde domingo. Na ocasião, cinco servidores ficaram levemente feridos, com cortes superficiais e foram socorridos no Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha.

Após atendimento médico, os funcionários seguiram para a 37ª DP (Ilha do Governador) para registrar o caso e fazer exame de corpo de delito.



Os internos teriam fugido da EJLA quando eram levados para uma quadra esportiva da escola. Eles pularam os muros da unidade para conseguir fugir.



A Polícia Militar foi acionada e o 17º BPM (Ilha do Governador) reforçou o policiamento na região. Além disso, o batalhão também participa das buscas pelos menores que seguem foragidos.

O Degase informa que, diante do episódio, "será instaurada sindicância pela Corregedoria do departamento para apurar se houve falha de procedimento".