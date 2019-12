Rio - A Polícia Civil está atrás de criminosos que roubaram um galpão de cargas na manhã desta segunda-feira no Parque São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com agentes, equipes do 15ª BPM (Duque de Caxias) foram até o local após receberem relatos de roubo na região. Chegando lá, os militares encontraram o galpão vazio. Ainda segundo a polícia, os criminosos conseguiram fugir com todo o material.

A ocorrência foi encaminhada para da 60ª DP (Duque de Caxias). A polícia busca imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os autores do crime.